«Ролан Гаррос»: Зверев получил травму и не смог закончить матч, Надаль вышел в финал турнира

В полуфинале «Ролан Гаррос» немецкий теннисист Александр Зверев получил травму и не смог продолжить борьбу. 13-кратный победитель турнира Рафаэль Надаль одержал техническую победу и прошел в финальную фазу.

Реклама Читать далее

Над заполненным до отказа кортом Филиппа Шатрие 3 июня к 14 часам натянули крышу, чтобы уберечь спортсменов, зрителей и грунт от дождя — к началу полуфинальной схватки он уже моросил, а ближе к вечеру синоптики обещали грозу. Однако теннисный гром прогремел раньше.

Полуфинал Надаль — Зверев совпал c днем рождения испанского грунтового короля: 3 июня Рафе исполнилось 36 лет. Играть против Надаля на «Ролан Гаррос» сложно. Мало того, что на парижском грунте он творит чудеса, так еще и пользуется безграничной поддержкой зрителей: на этом турнире он – несомненный любимец публики, и противостоять ему не легко психологически. Об этом говорил Джон Макинрой комментируя поражение, которое Новак Джокович потерпел от испанца в четвертьфинале, в этом можно убедиться, хотя бы раз услышав, как оглушительно трибуны приветствуют Надаля. Полуфинал не стал исключением: стоило Александру Звереву вырваться вперед, зрители начинали скандировать слова поддержки в адрес Рафы. Но, к чести трибун «Ролан Гаррос», они поддерживают своего любимца, но не болеют «против» его соперника.

Рафаэль Надаль в полуфинале «Ролан Гаррос» © Pierre RENE-WORMS

До сих пор в истории встреч двух теннисистов сильней оказывался Рафаэль Надаль — 6:3, причем на грунте — 4:1. Александр Зверев по мере приближения финала в Париже говорил, что ему «уже не 20 лет», и пора брать верх. Его мотивацию можно понять: в случае победы на «Ролан Гаррос» немецкий теннисист мог бы возглавить мировой рейтинг. После турнира во Франции потерпевший поражение в четвертьфинале Джокович покинет первую строчку рейтинга. В случае победы Зверев мог стать новым №1. Так как Александру не удалось закончить полуфинальную схватку, первой ракеткой теперь станет Даниил Медведев, Зверев будет вторым, а Джокович опустится на третью строчку.

События на корте

Полуфинал 3 июня начался с подачи Надаля. Только испанец вырвался вперед, как Зверев сравнял и оставил первый гейм за собой, второй гейм постигла та же участь. В целом, в начале игры Александр выглядел чуть легче и свежее, но в третьем гейме Рафаэль распечатал счет. Саша вновь попытался оторваться, но Надаль вновь догнал его. На счете 4:3 Зверев, казалось, лишился прежней уверенности и начал чаще ошибаться, что и позволило Рафе сперва сравнять до 4:4, а затем вырваться вперед. Но теперь Зверев Надаля далеко не отпускал. Финальные геймы первого сета затянулись: соперники бились за каждый мяч, чередуя «ровно» и «больше». В итоге первый сет продлился 93 минуты и все же остался за Надалем – 7(10):6(8).

Александр Зверев, полуфинал «Ролан Гаррос» © Pierre RENE-WORMS

Зверев на корте был агрессивен и активен, каждый мяч обрабатывал не всегда со стопроцентной точностью, но в полную силу. Ошибался и Надаль, выигрывая скорее благодаря разнообразию ударов, чем мощи. Сказывалась и влажность, из-за которой игра на грунте замедлялась.

Второй сет тоже получился затяжным. Он открылся подачей Зверева, но первый же гейм Надаль забрал, не подарив сопернику ни одного очка. Казалось, после напряженного первого сета инициатива перешла к Рафе, однако, когда теннисисты находились на корте 2 часа 24 минуты, Зверев уже вел 4:2, а через 20 минут Надаль вновь догнал его – 5:5.

Травма Зверева

Развязка встречи наступила на пятой минуте четвертого часа игры. В розыгрыше при счете 6:5 Зверев сыграл форхенд, в момент удара подвернул ногу, упал и не смог сразу подняться. К нему выбежал врач, Надаль также подошел проверить состояние Александра. На корт вывезли кресло, на котором Зверева проводили за пределы корта на медицинский перерыв. Через несколько минут он вернулся на костылях, подошел к судье под оглушительные овации зрителей и проинформировал, что не продолжит матч. Зрители проводили спортсмена, аплодируя ему стоя.

Александр Зверев сообщает судье, что снимается с соревнований. © RENE-WORMS Pierre

Таким образом, Рафаэль Надаль поборется за рекордный 14-й титул чемпиона «Ролан Гаррос». Имя теннисиста, с которым ему предстоит встретиться в финале, станет известно в ближайшие часы. Им станет либо Каспер Рууд (Норвегия), либо Марин Чилич (Хорватия).

«Очень тяжелый матч больше трех часов, а мы даже второй сет не закончили. Когда он (Александр Зверев) играет на таком высочайшем уровне, матчи против него — сложнейшее испытание», — сказал Надаль в послематчевом комментарии.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться