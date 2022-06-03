Швентек — Гауфф, Надаль — Рууд: определились финалисты «Ролан Гаррос»

Ролан Гаррос

Ежедневно турнир посещают около 45 тысяч человек.

Стали известны финалисты Открытого чемпионата Франции по теннису. В женском одиночном разряде за приз завтра сразятся польская теннисистка Ига Швентек и американка Кори Гауфф. В мужском финале в воскресенье, 5 июня, встретятся многократный победитель турнира испанец Рафаэль Надаль и теннисист из Норвегии Каспер Рууд. Полуфиналы прошли в четверг и пятницу, 2 и 3 июня.

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Первыми определились финалистки в женском одиночном разряде. 2 июня первая ракетка мира Ига Швентек в первом полуфинале одолела россиянку Дарью Касаткину. Поединок продолжался 1 час 4 минуты и завершился со счетом 6:2, 6:1.

Ига Швентек ведет непрерывную серию побед — играет без поражений уже 34 матча. Таким образом она повторила достижений Серены Уильямс. Абсолютный рекорд в количестве побед, одержанных подряд, принадлежит Винус Уильмс — 35. В случае победы в финале «Ролан Гаррос», Швентек повторит ее результат. Противостоять ей будет американка Кори Гауфф.

Ига Швентек продолжает победную серию. © Pierre René-Worms

Кори Гауфф 18 лет, она самая молодая финалистка «Ролан Гаррос» с 2004 года, когда в финале на парижском грунте играла Мария Шарапова. Гафф в 1/2 встречалась с итальянской спортсменкой Мартиной Тревизан. Для победы американке хватило двух сетов: в заключительных розыгрышах второго сета итальянка будто смирилась с поражением и почти не отражала удары соперницы. Итог: 6:3, 6:1 в пользу Гауфф.

Кори Гауфф поборется за свой первый Большой шлем. © Pierre René-Worms

Рафаэль Надаль поборется за 14-й титул победителя «Ролан Гаррос». 3 июня он одержал техническую победу над Александром Зверевым, который сильно подвернул ногу и был вынужден сняться с соревнования. Подробнее о полуфинале Надаль — Зверев можно узнать из материала RFI.

Рафаэль Надаль. © LP/Arnaud Journois

Марин Чилич на нынешнем «Ролан Гаррос» демонстрирует прекрасную игру: Даниилу Медведеву нанес самое разгромное поражение на Больших шлемах, в четвертьфинале расправился с Андреем Рублевым. Полуфинальную встречу с Руудом Чилич начал с победы в сете, однако затем уступил в трех последующих, и норвежец одержал победу со счетом 3:6, 6:4 6:2 6:2.

Каспер Рууд во время полуфинального матча против Марина Чилича. © RENE-WORMS Pierre

Каспер Рууд вышел в финал турнира Большого шлема впервые. Всего же это будет 12-й финал уровня ATP в его карьере. Рафаэля Надаля Рууд называет своим примером для подражания, а тренируется Каспер в академии испанца на Мальорке.

В третьем сете полуфинала Рууд — Чилич на корт выбежала девушка в футболке с надписью «У нас осталось 1028 дней» и приковала себя к сетке. Таким образом активистка пыталась привлечь внимание к проблеме изменения климата.

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