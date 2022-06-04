Ига Швентек победила в финале «Ролан Гаррос» и пожелала Украине сил

Ролан Гаррос

В субботу, 4 июня, первая ракетка мира Ига Швентек одержала победу над Кори Гауфф в финале «Ролан Гаррос». Встреча закончилась со счетом 6:1, 6:3. Таким образом Швентек стала десятой женщиной в Открытой эре, несколько раз побеждавшей на парижском «Большом шлеме». В своей речи на церемонии награждения теннисистка выразила поддержку Украине.

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К началу матча в личных встречах теннисисток Швентек вела 2:0, обе победы она одержала в двух сетах, причем одну из них — на грунте, в полуфинале турнира в Риме в 2021 году.

Ига Швентек иже выигрывала «Ролан Гаррос» в 2020 году. Теперь она вошла в список 10 теннисисток в Открытой эре, которые несколько раз одерживали победы на парижском Большом шлеме. Так же польская спортсменка — самая молодая после Марии Шараповой теннисистка, выигравшая два турнира Большого шлема: Шараповой было 19 лет, когда она выиграла свой второй ТБШ на US Open-2006.

Титул «Ролан Гаррос» — для Иги Швентек шестой подряд в этом сезоне. Она выиграла турниры в Дохе, Индиан-Уэллсе, Майами, Штутгарте, Риме. Ранее шесть титулов подряд завоевывала Жюстин Энен в сезонах 2007—2008.

Наконец, Ига Швентек повторила достижение Винус Уильямс — выиграла 35 матчей подряд. Рекорд по длительности победной серии принадлежит Мартине Навратиловой — 74 матча.

Кори Гауфф и Ига Швентек на церемонии награждения. 4 июня 2022. © RENE-WORMS Pierre

Кори (Коко) Гауфф впервые играла в финале турнира Большого шлема. Через 20 минут после начала игры Швентек уже вела 4:0, американка допускала ошибки.

«Я хочу поздравить Игу. То, что ты делала в последние несколько месяцев, просто потрясает. Надеюсь, мы еще не раз встретимся в финалах и когда-нибудь я, может, тебя обыграю. Хочу сказать спасибо своей команде. Простите, что сегодня не получилось. Но спасибо вам за то, что всегда поддерживаете. Надеюсь, это первый финал из многих», – сказала Гауфф во время церемонии награждения. На словах, обращенных к своей команде, Коко заплакала. Затем прослезилась и Швентек. Она поздравила Гауфф, отметив ее стабильный прогресс.

«Два года назад победа на этом турнире была чем-то потрясающей неожиданностью. В этот раз я очень много трудилась и делала все, чтобы к ней прийти, несмотря на серьезное давление», — прокомментировала первая ракетка мира свою вторую победу на парижском грунте.

В конце своего победного обращения Ига Швентек пожелала сил Украине. «Я хотела бы сказать украинцам, чтобы они оставались сильными, боролись, война все еще идет. Со своей речи в Дохе (в феврале — RFI) я надеялась, что ситуация улучшится к моменту, когда мне вновь придется произносить речь. Но, к сожалению, это не так. Но я надеюсь, что дела пойдут лучше», — сказала Швентек, которая в поддержку Украины носит на бейсболке желто-синюю ленту.

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