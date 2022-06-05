Ролан Гаррос

В воскресенье, 5 июня, Рафаэль Надаль в рекордный — 14-й — раз одержал победу на «Ролан Гаррос». В финале испанский «грунтовый король» обыграл норвежца Каспера Рууда. Встреча продлилась 2 часа 18 минут и закончилась в трех сетах со счетом 6:3, 6:3, 6:0. Это 22-я победа Надаля на турнирах Большого шлема.

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Рафаэль Надаль вновь продемонстрировал, что на грунте Открытого чемпионата Франции по теннису ему нет равных. До начала турнира немецкий теннисист Александр Зверев, с которым испанцу пришлось встретиться в полуфинале, отмечал, что в Париже на грунтовом корте Надаль начинает играть на 30% лучше. «На 30% лучше, чем в других местах? Или лучше, чем другие игроки?», — пошутил Рафа, комментируя слова Зверева в ходе общения с прессой.

Рафаэль Надаль со своим четырнадцатым трофеем Ролан Гаррос. 5 июня 2022. © RENE-WORMS Pierre

Традиционно сильно выступающий на французском турнире испанец приехал на «Ролан Гаррос» с обострившейся травмой стопы. По ходу турнира Рафа говорил, что с радостью обменял бы победу в финале на новую — здоровую — стопу, и не исключал, что этот «Ролан Гаррос» может стать для него последним. RMC Sport сообщало, что после финала Надаль может объявить о чем-то важном (по версии СМИ, о завершении карьеры), однако агент спортсмена опроверг информацию о том, что Надаль запросил дополнительную пресс-конференцию.

Каспер Рууд и Рафаэль Надаль перед финальным матчем, 5 июня 2022. © RENE-WORMS Pierre

Рафаэль Надаль в первом круге турнира играл с Джорданом Томпсоном, затем прошел Корентена Муте, Ботика ван де Зандшульпа, Феликса Оже. В четвертьфинале он обыграл Новака Джоковича, а в полуфинале одержал техническую победу, так как его соперник Александр Зверев не смог завершить матч из-за полученной травмы.

Занимающий восьмую строчку мирового рейтинга Каспер Рууд вышел в финал турнира Большого шлема впервые. На пути к решающей схватке норвежец обыграл Жо-Вильфрида Цонгу, Эмиля Руусувуори, Лоренцо Сонего, Хуберта Хуркача и Хольгера Руне. На грунте он показывает отличные результаты: с начала 2020 года он является лидером по количеству побед на грунте (66), финалов (9) и завоеванных на этом покрытии титулов (7).

Рафаэля Надаля Рууд называет своим примером для подражания, а тренируется Каспер в академии испанца на Мальорке.

Каспер Рууд, финальный матч против Рафаэль Надаля, Ролан Гаррос, 5 июня 2022. © RENE-WORMS Pierre

В начале матча Каспер Рууд допускал много ошибок, Надаль одержал довольно комфортную победу в первом сете. Как форхэнд, так и бекхэнд испанца были стабильней, чем у соперника.

Второй сет открылся победой норвежца: Каспер забрал первый гейм, Надаль сравнял счет, но норвежец опять взял верх, да еще и в двух геймах подряд, и повел 3:1. Однако испанец соперника не отпустил и сравнял счет в двух следующих геймах. В некоторых эпизодах казалось, что против норвежца играет сетка корта Филиппа Шатрие: время от времени мяч, отскочив от ракетки Рууда, задевал ее и, вместо того, чтобы перелететь на половину Надаля, падал на половине Каспера. Рууд вновь стал чаще ошибаться, отправлять мяч в аут, и вскоре Надаль вырвался вперед во втором сете (5:3), а затем и в нем одержал победу и повел по сетам 2:0.

В третьем сете события развивались быстро: Надаль разобрался с Руудом в шести геймах, не уступил ему ни одного.

Во время церемонии награждения Каспер Рууд первым делом поздравил победителя: «Сегодня я узнал, как это — играть против тебя в финале, это не просто. Но я не первая жертва, до меня таких было много». Норвежский теннисист поблагодарил Надаля за возможность тренироваться в его академии и выразил надежду, что спортивная карьера испанца продолжится: «Ты вдохновляешь всех, кто следит за теннисом. Мы все надеемся, что ты еще какое-то время поиграешь».

Надаль в ответ поздравил соперника с его карьерой, пожелала успехов ему и его команде, затем поблагодарил свою команду и близких: «Без вас у меня бы точно ничего не получалось, особенно в тяжелый период травм. Если бы не ваша поддержка, я бы уже давно закончил карьеру. Мне трудно описать свои чувства. Я не думал, что в 36 лет снова буду в еще одном финале на самом важном корте своей карьеры. Для меня это очень много значит. Я просто хочу сказать спасибо Парижу за потрясающую поддержку. Не знаю, что случится в будущем, но буду бороться, чтобы все это продолжалось», — сказал Рафа.

Лишь Надалю и Новаку Джоковичу удалось выиграть все турниры Большого шлема по два раза. За свою карьеру Рафаэль Надаль провел 115 матчей на «Ролан Гаррос», в 112 из которых выиграл.

На пресс-конференции после церемонии вручения трофея Надаль подробнее рассказал о проблемах со стопой: по ходу турнира он был вынужден делать специальные анестезирующие инъекции в нерв, от которых стопа немела. Он заявил, что делал это, поскольку ему важно было сыграть на турнире, но инъекции не могут быть долгосрочным решением. В ближайшее время, по словам Надаля, он попробует малоинвазивное лечение, если оно окажется удачным, испанец примет участие в Уимблдонском турнире. Если процедуры не дадут желаемых результатов, он вместе со своими врачами будет искать другое решение, однако продолжать делать инъекции и выступать с онемевшей стопой Надаль не планирует.

На трибунах во время финального матча присутствовали король Испании, принц Норвегии, актеры Майкл Дуглас и Хью Грант, футболист Роберт Левандовски.

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