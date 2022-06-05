Француженки Младенович и Гарсия выиграли «Ролан Гаррос» в парном разряде

Ролан Гаррос

В воскресенье, 5 июня, в финальном матче парного разряда французские теннисистки Кристина Младенович и Каролин Гарсия обыграли американок Кори Гауфф и Джессику Пегулу. Встреча закончилась со счетом 2:6, 6:3, 6:2. Это вторая победа пары Младенович — Гарсия в финале «Ролан Гаррос»: ранее они выигрывали турнир 2016 года.

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Нынешний Большой шлем — первый с 2016 года для этого французского дуэта. Это их первый титул в текущем сезоне, а за все время их выступлений в паре друг с другом — пятый.

Для Гарсия это второй титул на парном Большом шлеме, для Младенович — шестая победа подобного уровня. Еще четыре победы она одержала в паре с венгерской спортсменкой Тимеа Бабош. Также Младенович трижды выигрывала в миксте.

Каролин Гарсия и Кристина Младенович с трофеем Открытого чемпионата Франции. © RENE-WORMS Pierre

Американка Кори Гауфф накануне, 4 июня, выступала в финале в одиночном разряде. Она уступила первой ракетке мира, польской теннисистке Иге Швентек.

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