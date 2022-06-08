Франки раздора: в Швейцарии начался суд над Блаттером и Платини

Федеральный уголовный суд Швейцарии в среду, 8 июня, начал слушания по делу экс-главы УЕФА и бывшего капитана сборной Франции по футболу Мишеля Платини и бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера. Их подозревают в мошенничестве, коррупции, злоупотреблении доверием и подлоге. Ожидается, что вердикт будет вынесен 22 июня.

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Подозрения основываются на фактах, вскрывшихся в 2015 году. Правосудие заинтересовалось денежным переводом на сумму в 2 млн швейцарских франков (1,8 млн евро) на имя Платини, который был произведен в 2011 году и санкционирован занимавшим тогда пост президента ФИФА Йозефом Блаттером. ФИФА, выступающая в качестве истца, считает, что Платини и Блаттер присвоили средства, и требует вернуть деньги, чтобы, как заявила адвокат организации Катрин Холь-Чирази, «их можно было использовать для единственной цели, для которой они и предназначались: футбола».

Мишель Платини консультировал Зеппа Блаттера во время первого срока швейцарца на посту главы ФИФА — с 1998 по 2002 год. И Платини, и Блаттер утверждали, что перевод — остаток суммы, заработанной французом в это время. При этом, согласно подписанному им контракту, Платини полагалось ежегодное вознаграждение в размере 300 тысяч швейцарских франков. Но через восемь лет после окончания своей консультативной работы, француз заявил, что организация должна ему 2 млн франков, которые были затем выплачены при содействии Блаттера.

С самого начала расследования Платини и Блаттер настаивают на том, что между ними существовала устная договоренность о годовой зарплате в размере одного миллиона швейцарских франков. Платини в октябре 2015 года в интервью Le Monde пересказывал их разговор:

История может показаться удивительной, но такая уж она. В 1998 году я был председателем организационного комитета чемпионата мира по футболу, и предстояло избрать нового президента ФИФА. Я был в Сингапуре, и Блаттер попросил меня встретиться с ним в его номере. Он сразу же спрашивает: «Мы едем или нет?» Он сказал мне, что Авеланж (Жоао Авеланж — президент ФИФА, срок полномочий которого истекал) сказал ему: «Платини в качестве президента и Блаттер в качестве генерального секретаря — это очень элегантное решение». Только мне это было неинтересно. Я занят на чемпионате мира, я не видел себя там (в ФИФА — RFI). Тогда Блаттер решился: «Я выдвину свою кандидатуру, но ты мне нужен». Через два месяца мы встретились снова. Он попросил меня стать его футбольным советником. Я согласился. «Сколько ты хочешь?» — спросил Блаттер. Я ответил: «Миллион». «Миллион чего?». «Чего угодно. Рублей, ливров, долларов». В то время евро еще не было. Он ответил: «Хорошо, один миллион швейцарских франков в год», — Мишель Платини в интервью Le Monde.

И Платини, и Блаттер признают, что было ошибкой не зафиксировать договоренность в письменном виде. Как писала газета Équipe, по словам Мишеля Платини, став новым президентом ФИФА, Зепп Блаттер не спешил выполнять обещание: он говорил, что не может платить консультанту в три раза больше, чем генеральному секретарю организации, и рассчитается с Платини позже. Блаттер в свою очередь объяснял, что финансовая ситуация в ФИФА в то время не позволяла выплачивать заявленную сумму в полном объеме.

«Из-за того, что я получил деньги в феврале 2011, за три месяца до переизбрания Блаттера в ФИФА, меня обвинили во всех грехаха, даже в коррупции. Это при том, что я начал требовать эти деньги еще в марте 2010 года. Почему? Потому что Жером Шампань только что покинул ФИФА, получив 3,5 млн швейцарских франков компенсации, что было возмутительно. То есть, если он получил 3,5 млн, почему я не могу получить свои 2 млн? Для меня это стало делом принципа», — цитировала Платини Équipe. Жером Шампань работал в ФИФА с 1998 по 2010 год, он и Платини придерживались различных позиций по целому ряду вопросов.

Платини и Блаттер в Цюрихе, 29 мая 2015 года. AFP/Archives

Обвинение считает денежный перевод, полученный Платини, не обоснованным. Странным прокуратуре показался и тот факт, что столь крупный перевод был осуществлен через два месяца после того, как Катар получил право принимать у себя Чемпионат мира по футболу в 2022 году. Специализирующееся на политических расследованиях французское издание Mediapart утверждало, что за несколько дней до голосования исполкома ФИФА, определившего страну-хозяйку чемпионата, в Елисейском дворце состоялась «секретная встреча». На ней присутствовали тогдашний президент Франции Николя Саркози, наследный принц Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, ставший эмиром Катара, и Мишель Платини. «Возможно, на этом обеде Николя Саркози попросил у Мишеля Платини проголосовать за кандидатуру Катара», — рассказывал портал Mediapart. Платини это отрицал.

«Мишель давно стыдится денег, — приводит Équipe слова Алена Лейблана, которого издание называет главным советником Платини в ФИФА. — Ему неудобно говорить о них. Он стесняется даже прикоснуться к ним. Возможно, это связано с его воспитанием. Его родители, должно быть, говорили ему, что деньги недолговечны, что не стоит тратить их бездумно. И при этом, как это ни парадоксально, я могу себе представить, как Мишель без каких-либо проблем просит 30 миллионов у спонсора...». При этом Лейблан добавлял, что «никто из близких Мишеля не думает, что он может быть замешан в коррупции».

Джанни Инфантино и Мишель Платини. © REUTERS /V. Flauraud

В 2015 году комитет по этике ФИФА отстранил Блаттера и Платини от футбольной деятельности на восемь лет. Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 года. В мае 2015 он в очередной раз выиграл выборы президента, однако после коррупционного скандала добровольно оставил пост. Главным претендентом на освободившуюся должность был Мишель Платини. Решение комиссии по этике лишило его этой карьерной возможности.

Позднее Платини удалось сократить срок запрета на футбольную деятельность до шести, а потом и до четырех лет. Затем он обратился в Европейский суд по правам человек, чтобы оспорить решение комитета по этике о дисквалификации. В ЕСПЧ жалобу отклонили, так как сочли, что санкции ФИФА, «ввиду серьезности совершенных преступлений, высокого положения, которое господин Платини занимал в футбольных инстанциях, и необходимости восстановления репутации этого вида спорта», не были чрезмерными.

Как писала газета Le Monde, Мишель Платини не теряет надежды вернуться к спортивному администрированию после того, как будет освобожден от подозрений. Он не исключает, что стал жертвой интриги своего бывшего заместителя в УЕФА Джанни Инфантино, желавшего убрать соперников на пути к руководству ФИФА. Речь о нескольких тайных неформальных встречах Инфантино с занимавшим тогда пост федерального прокурора Швейцарии Михаэлем Лаубером. Лаубер оставил пост в июле 2020 года, его подозревали в «развале» нескольких громких дел — в том числе, о предполагаемых взятках в ФИФА. Кроме того, сообщалось, что он умолчал о неформальных встречах с Инфантино.

C 2020 года в отношении Инфантино ведется разбирательство в связи с этими тайными встречами с бывшим главным прокурором. До сих пор швейцарский суд отказывался объединить это расследование с делом Блаттера и Платини.

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