Фальшивые билеты, пропавшие видеозаписи: что известно о беспорядках перед финалом Лиги чемпионов

Во вторник, 14 июня, посольство Франции в Великобритании обновило формуляр, с помощью которого болельщики, пострадавшие 28 мая в беспорядках у стадиона «Стад де Франс», могут подать жалобу. Измененный формуляр предполагает возможность привлечь к ответственности сотрудника полиции. Параллельно французский Сенат пытается установить причины беспорядков. Среди возможных — большое количество фальшивых билетов и непростая транспортная ситуация у стадиона в день матча.

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В документе на сайте посольства пострадавшим предлагается описать случившееся с ними во время проходившего в парижском пригороде Сен-Дени финала Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» играл с мадридским «Реалом». В случае, если человек подвергся физическому насилию, просят уточнить, каким образом, был ли агрессор вооружен, подробно описать его. Также просят указать, какая из станций метро, трамвая или электрички была ближе к месту происшествия.

If you were a victim of crime during the Champions League Final at the Stade de France (28-29 May), you can file a complaint to the French judicial authorities. More details 👉 https://t.co/gkJPrbAgze @LivEchoLFC @LCRMayor @lpoolcouncil @LiveEchoNews @UEFA @ChampionsLeague — French Embassy UK🇫🇷🇪🇺 (@FranceintheUK) June 13, 2022

Три сотрудника французской полиции были направлены в Великобританию еще 5 июня, чтобы попомогать британским болельщикам составить жалобы. Однако отмечалось, что информация об их приезде никаким особым образом не распространялась, а журналисты Franceinfo передавали, что болельщики «Ливерпуля», находившиеся на «Стад де Франс», «заявили, что больше не хотят встречаться с французской полицией».

«Ливерпуль», в свою очередь, в первые дни после финала собрал множество свидетельств болельщиков. И полученная клубом информация часто разнится с тем, что говорят представители французской полиции или футбольной федерации.

Фальшивые билеты?

По заявлениям французской полиции, на матч пришли около 30–40 тысяч человек с поддельными билетами.

28 мая, пока часть обладателей билетов — настоящих и фальшивых — толпилась в ожидании своей очереди на досмотр, группы местных молодых людей попытались воспользоваться хаосом, чтобы силой прорваться к стадиону. В итоге толпа смогла преодолеть пропускной пункт и попасть на площадку возле стадиона, где уже невозможно было отличить обладателей настоящих билетов и аккредитаций от тех, чьи пропускные документы были поддельными.

В этот момент службы безопасности приняли решение закрыть доступ на стадион примерно на час. По их словам, это было сделано, чтобы не допустить проникновения «безбилетников» на трибуны, как это произошло, в частности, на лондонском стадионе Уэмбли во время Евро-2021. Все это время зрители с настоящими билетами не могли попасть на матч, а некоторые молодые люди попытались перелезть через ограждения. По свидетельствам журналистов, в большинстве случаев эти попытки предпринимали не британские болельщики «Ливерпуля», а местные граждане без билетов. Журналисты Equipe отмечали, что около 21:45 полиция попыталась оттеснить группы местных хулиганов с площади возле стадиона.

Болельщики "Ливерпуля" показывают билеты на матч, 28 мая 2022. AP - Christophe Ena

После финала защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон рассказал, что одному из его друзей отказали в проходе на «Стад де Франс» под предлогом, что его билет был фальшивым. Но Робертсон лично вручил ему билет, поэтому он не сомневается в его подлинности.

Проблемы с логистикой?

Одной из причин возникновения толпы могла стать и непростая транспортная ситуация в пригороде Сен-Дени. Есть несколько способов, чтобы добраться из центра Парижа до «Стад де Франс» общественным транспортом. Чаще всего зрители приезжают на легком метро, к стадиону подведены две ветки — RER B и D. Однако 28 мая движение по ветке B было ограничено из-за забастовки. По этой причине многие болельщики были вынуждены воспользоваться второй линией. В итоге со станции Stade de France — Saint Denis к стадиону выходило значительно больше людей, чем в обычное время. Болельщики «Ливерпуля» скопились на тротуаре вдоль трассы, не имея возможности сразу добраться до нужных им ворот из-за необходимости пройти предварительный контроль безопасности на подступах к стадиону.

Выступая 14 июля в Сенате, представитель транспортной компании, обслуживающей ветку легкого метро D, заявила следующее: «Нам не поступало никаких предупреждений на тему «есть проблемы, мы не справляемся с пассажиропотоком, поэтому придержите RER D». Транспортные службы каждые полчаса передавали ориентировочное количество пассажиров, вышедших из метро, организаторам матча. По их подсчетам, по линии В на матч приехали 6200 человек, а по линии D — 37 тысяч.

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С 24 мая компания RATP, обеспечивающая движение парижского транспорта, предупреждала, что 28 мая движение по линии В будет ограниченичено, и призывала пассажиров воспользоваться веткой D. По этой причине заместитель директора RATP назвал удивительными заявления Французской федерации футбола о том, что компания-перевозчик не достаточно полно и своевременно информировала о перераспределении пассажиропотока. По его словам, 27 мая RATP даже специально дополнительно обменялась данными с федерацией.

Нехватка рук?

Первый — предварительный — контроль на подступах к стадиону не был нововведением: к нему уже прибегали на прошлом финале Кубка Франции. На первом контрольном пункте проверяют наличие билетов и проводят личный досмотр, чтобы ограничить возможность проноса алкогольных напитков на стадион. В этот раз проверка осуществлялась всего лишь через четыре рамки недостаточным количеством сотрудников службы безопасности. Кроме того, движение на этом участке возле «Стад де Франс» осложнялось припаркованными там же автомобилями полиции. По данным газеты Equipe, около 15 тысяч болельщиков «Ливерпуля» оказались заблокированы на этом пропускном пункте.

В первом пресс-релизе, выпущенном УЕФА, говорилось, что начало матча было отложено на 36 минут из-за того, что болельщики «Ливерпуля» приехали на стадион с опозданием. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен также утверждал, что к 21 часу на стадионе присутствовали лишь 50% британских болельщиков. Однако журналисты, освещавшие финал Лиги чемпионов и бывшие у «Стад де Франс», отмечают, что большинство болельщиков английского клуба приехали на игру заранее и не менее двух часов провели в ожидании, когда им удастся пройти первую проверку.

Пропавшие видеозаписи?

Отдел по пресечению мошеннических действий судебной полиции Парижа, который расследует дело о поддельных билетах на финал Лиги чемпионов, вечером 10 июня попросил предоставить ему доступ к кадрам, снятым камерами наблюдения у «Стад де Франс». Незадолго до этого глава отдела по межинституциональным и международным связям Федерации футбола Франции Эрван Ле Прево, выступая на слушаниях в Сенате, заявил, что записи были уничтожены через семь дней, как это предусмотрено обычным протоколом. Примечательно, что предположительно удалены были лишь данные с камер видеонаблюдения «Стад де Франс», а видео с камер, которые снимают улицы, были переданы в распоряжение полиции.

Источник, близкий к делу, по сообщению AFP, рассказал, что следователи все еще надеются получить доступ к видео, а прокуратура Бобиньи хочет выяснить, действительно ли файлы были уничтожены.

Зона ответственности?

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен и министр спорта Амели Удеа-Кастера сразу после инцидента настаивали на том, что ответственность за беспорядки лежит на болельщиках британского клуба. «Применение слезоточивого газа было контролируемым, к ниму прибегли, чтобы пресечь попытки несанкционированных проникновений и контролировать движение толпы», — заявила пресс-секретарь МВД Франции Лубна Атта. В свою очередь, многие из болельщиков, оказавшихся 28 марта в зоне беспорядков у «Стад де Франс», рассказывают, что полиция распыляла слезоточивый газ «для развлечения».

Британские фанаты действительно пользуются не лучшей репутацией, однако в данном случае британское футбольное сообщество встало на их защиту. Глава ассоциации Football Supporters Europe Ронан Эвен отмечает, что сваливать вину на болельщиков «Ливерпуля» недопустимо и необходимо найти виновного в плохой организации пропуска зрителей на стадион, «даже если очень сложно выяснить, кто принимал решение — префектура полиции, Федерация футбола Франции или УЕФА». Британский депутат Йен Бирн заявлял, что «французские власти и УЕФА стремятся себя защитить» после инцидента. «Ливерпуль» объявил, что сотрудничает с рядом организаций, оказывающих психологическую помощь, и призвал обратиться туда болельщиков, которые нуждаются в помощи после событий в Париже.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен (слева) и министр спорта (справа) Амели Удеа-Кастера. AFP - GEOFFROY VAN DER HASSELT

В мадридском «Реале» потребовали от УЕФА объяснить, почему местом проведения финального матча был выбран именно «Стад де Франс».

Федерация футбола Франции выпустила пресс-релиз, в котором уточнила, что всего на финальный матч было продано 75 тысяч билетов, однако 28 мая к стадиону приехали 110 тысяч человек. Присутствие 35 «дополнительных» тысяч болельщиков — с поддельными билетами или вовсе без них — и спровоцировало хаос.

В начале июня в УЕФА принесли извинения зрителям, которым пришлось пережить пугающие и тревожные события или стать их свидетелями в преддверии финала Лиги чемпионов УЕФА на стадионе «Стад де Франс» 28 мая 2022 года в Париже — в ночь, которая должна была стать праздником европейского клубного футбола. Ни один футбольный болельщик не должен оказываться в такой ситуации, и это не должно повториться». Союз заказал независимую экспертизу. Как только доклад будет готов, УЕФА его обнародует и примет решение о том, какие шаги предпринять.

10 июня перед французским Сенатом выступил префект полиции Парижа Дидье Лалльман. Он признал, что вечер финального матча был «провалом», и принес извинения иностранным и французским болельщикам, безопасность которых полиция должна обеспечивать в первую очередь. При этом он вновь повторил версию о колоссальном количестве поддельных билетов, проданных британским болельщикам.

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