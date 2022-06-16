Прокуратура запросила 20 месяцев условного срока для Блаттера и Платини

Прокуратура Швейцарии в среду, 15 июня, потребовала приговорить Мишеля Платини и бывшего президента ФИФА Зеппа Блаттера к одному году и восьми месяцам тюремного заключения условно по обвинению в мошенничестве и получении необоснованного платежа.Суд примет решение 8 июля.

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В своем заявлении прокурор Томас Хильдбранд сказал, что не будет требовать реального тюремного заключения, хотя Платини и Блаттеру могло грозить до пяти лет лишения свободы.

Дело о подозрительном платеже всплыло только в 2015 году. Тогда Платини казался наиболее очевидным кандидатом на смену Блаттеру на посту главы Международной федерации футбола. Когда стало известно о странно платеже, федерацию возглавил Джанни Инфантино — правая рука Мишеля Платини в УЕФА.

♦♦♦ Подробнее о деле экс-главы УЕФА и бывшего капитана сборной Франции по футболу Мишеля Платини и бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера.

«Единственное, что имеет значение, это их поведение в рамках уголовного права», — заявил 15 июня прокурор Хильдбранд, объясняя свое решение не концентрироваться на вероятном политическом соперничестве внутри ФИФА и рассмотреть лишь факт выплаты в 2011 году с одобрения Зеппа Блаттера 2 млн швейцарских франков (1,8 миллиона евро) Мишелю Платини.

По словам Платини и Блаттера, между ними существовало устное соглашение о том, что годовая зарплата француза в качестве консультанта главы ФИФА будет составлять 1 млн франков. Даже если подобная договоренность и существовала, как подчеркнул прокурор, оно противоречило общепринятой коммерческой практике и ни коим образом не было отражено в финансовой документации ФИФА. По этим причинам, предположил прокурор, факт договоренности мог быть придуман после, чтобы объяснить выплату 2 млн.

Прокурор Хильдбранд заявил, что работа Платини консультантом была полностью оговорена в контракте в августе 1999 года, который предусматривал зарплату 300 тысяч швейцарских франков в год. Блаттер настаивает, что время ФИФА испытывала финансовые проблемы и не могла выплатить Платини миллион. Однако прокурор констатировал, что если бы ФИФА выплатила миллионный гонорар Платини в 1999 году, резервный запас организации составлял бы более 21 млн франков, а к 2002 году эта сумма возросла до 327 млн. Таким образом, сложно объяснить, почему выплату зарплаты консультирующему специалисту пришлось откладывать до 2011 года. Как сказал на слушании Хильдбранд, Зепп Блаттер «прекрасно знал» о платежеспособности ФИФА, но «когда хамелеон чувствует угрозу, он меняет цвет. Блаттер поступил так же».

Кроме того, прокуратура выявила еще одно несоответствие. Если предположить, что существовала устная договоренность, то Платини, получив 300 тысяч, в 2011 году должен был потребовать выплатить ему оставшиеся 700 тысяч франков. Он же попросил длишь 500 тысяч. Во время дачи показаний Платини сказал, что и вовсе не проверял, какая именно сумма ему была выплачена. «Неужели в момент выставления счета ФИФА он потерял свои математические способности?», — поинтересовался прокурор в суде.

Прокуратура склоняется к тому, что Блаттер оплатил Платини некую «личную услугу». Какую именно, установить не удалось, но прокурор с осторожностью упомянул о поддержке французом и исполнительным комитетом УЕФА переизбрания Блаттера на четвертый срок в качестве главы ФИФА в конце мая 2011 года. «Вопрос о том, связан ли этот платеж с выборами, должен оставаться открытым, в отсутствие убедительных доказательств», — отметил Томас Хильдбранд.

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