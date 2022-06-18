В Будапеште открылся чемпионат мира по водным видам спорта

Чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште завершится 3 июля. На фото: дуэт синхронисток из Бразилии во время предварительных выступлений с технической программой.

С 18 июня по 3 июля в Будапеште пройдет 19-й чемпионат мира по водным видам спорта. В нем примут участие около 500 спортсменов из 44 стран. В программе соревнований — плавание, прыжки в воду, водное поло и синхронное плавание.

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Мировое первенство должно было пройти еще в 2021 году в японском городе Фукуока, но, как и в случае со многими другими спортивными событиями, пандемия коронавируса внесла коррективы в календарь состязаний: из-за COVID-19 и переноса дат проведения Летних олимпийских игр в Токио Международная федерация плавания (FINA) приняла решение отложить чемпионат до 2022 года. Страной, принимающей, чемпионат, стала Венгрия.

Спортсмены из России и Беларуси в чемпионате участия не принимают — команда отстранена от международных соревнований из-за военных действий в Украине. Российские пловцы, синхронистки и представители других водных видов спорта не будут участвовать в мировом первенстве впервые в истории. «Жизнь продолжается, плавание – это один из немногих видов, в котором можно соревноваться с сильнейшими, не пересекаясь с ними очно», — прокомментировал недопуск своих подопечных на первенство главный тренер российской сборной Сергей Чепик.

Пандемия коронавируса тоже повлияла на составы сборных: к примеру, олимпийский чемпион в эстафете 4х200м вольным стилем, британец Данкан Скотт пропустит чемпионат мира из-за последствий перенесенного COVID-19. «Я решил отказаться от участия в чемпионате мира, который стартует на этой неделе. Я абсолютно опустошен. После возвращения к тренировкам после коронавируса у меня возникли проблемы с высокой интенсивностью. Так что пришло время поставить здоровье на первое место и сосредоточиться на восстановлении», – написал в твиттере Скотт. Пропустит первенство и трехкратный олимпийский чемпион из Великобритании Адам Пити — из-за перелома стопы.

Францию на первенстве по плаванию будет представлять 21 человек, по оценкам экспертов, четверть их них может претендовать на медаль.

Чемпионские надежды Франции в Будапеште — а в долгосрочной перспективе и на Олимпиаде в Париже в 2024 году — связаны с именем пловца Леона Маршана. В прошлом году в Токио на своем дебютном олимпийском турнире он стал шестым на дистанции 400 м комплексным плаванием, а этой весной он побил рекорд Франции на дистанции 200 м комплексом, который держался девять лет и принадлежал Жереми Стравью. Участие 19-летнего Маршана в чемпионате в Венгрии станет первым его выступлением на крупных соревнованиях после смены тренера: с лета 2020 года француз тренируется в США с Бобом Боуманом — бывшим наставником Майкла Фелпса. Маршан будет выступать на дистанциях 200 и 400 метров комплексным плаванием, а также на дистанции 200 метров баттерфляем.

🏊‍♂️ La France se découvre Léon Marchand, un nageur susceptible de dominer mondialement. 🇫🇷 Le nageur n’a que 19 ans et fait les gros titres depuis qu’il bat les records aux États-Unis. Un certain Michael Phelps le félicite même sur les réseaux sociaux. 🥇 #TLS #ToutLeSport pic.twitter.com/Ry5IlJFUog — francetvsport (@francetvsport) June 15, 2022

Выступит в Будапеште и Флоран Маноду — трехкратный олимпийский призер последних трех Игр, обладатель серебряной медали Токио-2020.

В женском плавании медальные надежды французы возлагают на действующую чемпионку Европы на дистанции 100 метров баттерфляем Мари Ваттель. Это третий чемпионат мира для 25-летней спортсменки. В 2019 году в Кванджу на дистанции 50 метров баттерфляем она оказалась в трех сотых от подиума и мечтает завоевать свою первую индивидуальную медаль мирового уровня. К домашней Олимпиаде 2024 года Ваттель с недавних пор готовится в Марселе. В Будапеште она будет соревноваться в четырех дисциплинах: 50 и 100 метров вольным стилем, а также 50 и 100 метров баттерфляем.

Американец Калеб Дрессел будет пытаться завоевать восемь золотых медалей. С 2017 по 2019 год он завоевал 15 медалей мировых первенств, 13 из которых — высшей пробы. В Будапешт он едет в статусе фаворита, как минимум на 50 и 100 метрах вольным стилем и баттерфляем — дистанциях, на которых он является действующим чемпионом.

Расписание соревнований

В субботу, 18 июня, пройдут заплывы на 400 м и 4х100 м вольным стилем у женщин, 400 м комплексом, 400 м и 4х100 м вольным стилем у мужчин. В синхронном плавании состоятся сольные выступления, будет показана техническая программа.

19 июня с технической программой выступят дуэты в синхронном плавании.Также пройдут заплывы на 100 м баттерфляем и 200 м комплексом среди женщин, 100 м брассом и 50 м баттерфляем — среди мужчин.

20 июня с технической программой выступят смешанные дуэты синхронистов и команды с произвольной комбинацией. Женщины совершат заплывы на 1500 м вольным стилем, 100 м на спине и 100 м брассом, мужчины — на 200 м вольным стилем и 100 м на спине.

21 июня команды синхронисток покажут техническую программу. Пройдут заплывы на 200 м вольным стилем у женщин и на 800 м вольным у мужчин. Пловцы также будут соревноваться на дистанции 50 м брассом и 200 м баттерфляем. Кроме того, запланирована смешанная эстафета 4х100 м комплексом.

На 22 июня запланированы сольные выступления с произвольной программой в синхронном плавании и следующие заплывы: 50 м на спине, 200 м баттерфляем, эстафета 4х200 м у женщин и 100 м вольным стилем и 200 м комплексом у мужчин.

23 июня произвольную программу покажут дуэты, состоятся заплывы на 100 м вольным стилем и 200 м брассом у женщин и на 200 м на спине, 200 м брассом и эстафета 4х200 м вольным стилем у мужчин.

Мари Ваттель на чемпионате Европы в Глазго, 2018 год. AFP

24 июня пловцы выяснят сильнейшего в заплывах на 50 м вольным стилем и 100 м баттерфляем, женщины будут соревноваться на дистанциях 800 м вольным стилем, 200 м на спине и 50 м баттерфляем. Также пройдет смешанная эстафета 4х100 м вольным стилем. А в синхронном плавании придет время произвольным командных выступлений.

25 июня выступлением смешанных дуэтом с произвольной программой завершатся соревнования в синхронном плавании. Заключительные состязания пройдут и пловцов. На этот день запланированы заплывы на 50 м вольным стилем, 50 м брассом, 400 м комплексом и эстафета 4х100 в комбинации среди женщин, а мужчин ждут дистанции в 1500 м вольным стилем, 50 м на спине, и 4х100 м комбинация.

Заплывы на открытой воде и прыжки с трамплина начнутся 26 июня: пройдет смешанная эстафета 4х1500 м на открытой воде и соревнование в синхронных прыжках с трехметрового трамплина среди мужчин.

На 27 июня намечены заплывы на 5 км, а также прыжки с вышки среди женщин.

28 июня мужчины будут соревноваться в прыжках с трехметрового трамплина и в синхронных прыжках с вышки.

29 июня, в среду, на открытой воде пройдут заплывы на дистанцию 10 км. Смешанные команды прыгунов будут соревноваться в прыжках с трамплина 3 м, в синхронных прыжках с той же высоты и в прыжках с вышки, а женщины — с метрового трамплина.

30 июня спортсменов ждут смешанные соревнования на дистанции 25 км, прыжки с метрового трамплина у мужчин и синхронные прыжки с вышки у женщин. 1 июля пройдут соревнования лишь в прыжках — среди мужчин в синхронных прыжках с вышки, а 2 июля женщины будут прыгать с трамплина 3 м. Также пройдет финал по женскому водному поло и матч за третье место.

Завершится чемпионат 3 июля. В заключительный день женщины будут состязаться в синхронных прыжках с трамплина 3 м, а мужчины — в прыжках с вышки. В этот же день пройдет финал и матч за третье место по водному поло среди мужских команд.

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