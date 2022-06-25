От Копенгагена до Парижа: 1 июля начнется Тур де Франс-2022

Тур де Франс

Тур де Франс - не только спортивное состязание, но и способ познакомиться с самыми живописными уголками Франции, а порой и других стран Европы. На фото: 2021 год, 9-й этап, Муранкс – Либурн.

После ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, Гранд-тур вновь сможет стартовать за пределами Франции — на этот раз он откроется в Дании. Маршрут Большой петли-2022 — самый интернациональный с 2017 года: помимо Дании и Франции в него включены Бельгия и Швейцария. Гонка будет проходить с 1 по 24 июля 2022.

Реклама Читать далее

В 2020 и 2021 годах Гран-депар Тур де Франс из-за разнообразных санитарных ограничений проходил на территории Франции: в Ницце, а на следующий год — в Бресте. Старт 109-й престижнейшей французской веломногодневки в Копенгагене — в некотором смысле награда для датского велоспорта, заново отстроившего свою репутацию после допинговых скандалов: в 2013 завершил карьеру датский велогонщик Майкл Расмуссен, лучший горняк Тур де Франс 2005 и 2007 года. В 2007 он был уволен из команды Rabobank за уклонение от прохождения контроля, а пять лет спустя его признали виновным в употреблении допинга в период с 1998 по 2010 год. В 2007 в употреблении допинга с 1993 по 1998 год был признан и победитель Тур де Франс-1996 году Бьярне Рийс.

«В тот год велоспорт лишился доверия датчан. Люди поняли, что все остальные это делают (употребляют допинг — RFI), и больше не хотели смотреть гонки. В течение двух лет нам пришлось проделать большую работу, убеждая людей, что их дети могут добиться успеха и без этого», — Йеспер Ворре, бывший руководитель датского велоспорта.

С тех пор была проделана большая работа: в стране действует множество спортклубов, готовящих велогонщиков.

Шестнадцатый этап «Тур де Франс» Эль-Пас-де-ла-Каса – Сен-Годанс 13 июля 2021. REUTERS - BENOIT TESSIER

Тур де Франс-2022 стартует в Копенгагене, два следующих этапа также пройдут по датской территории. Затем в день отдыха спортсмены прибудут во Францию, в Дюнкерк. Дальнейший маршрут пройдет через Сент-Этьен, Лион, Гренобль, Бриансон, Каркассон, Рокамадур, Лозанну... Общая протяженность гонки в этом году составит 3328 км, эта дистанция будет разделена на 21 этап: две индивидуальные гонки на время, по шесть равнинных и горных этапов и семь среднегорных. Заключительный этап свяжет пригород Ла Дефанс и Триумфальную арку на Елисейских полях.

13 июля гонщикам предстоит преодолеть отрезок Альбервиль — Коль-дю-Гранон. Финиш будет располагаться на высоте 2413 метров. Ранее Коль-дю-Гранон включали в маршрут аж 36 лет назад — тогда, в 1986 году, легендарный Бернар Ино в последний раз в карьере надел желтую майку лидера Тура. А в день Национального праздника Франции 14 июля спортсмены будут покорять Альп-д’Юэз в 60 км от Гренобля. Впервые этап Тур де Франс прошел через Альп-д’Юэз в 1952 году.

Маршрут Тур де Франс-2022. © Tour de France

На первый взгляд, маршрут выглядит наиболее комфортным для гонщиков-горняков. Дистанция проложена по четырем горным массивам — Вогезам, Альпам, плато Центрального массива и Пиренеям.

Первым в числе основных претендентов на победу в генеральной классификации называют словенца Тадея Погачара (UAE Team Emirates), победителя Тур де Франс 2020 и 2021-го. Он провёл хороший сезон, дополнительно тренировался на брусчатке — в этом году в маршрут французского Гран-тура включены 19,4 км этого покрытия. Эксперты L’Équipe считают, что если Погачар успешно проведёт первые шесть этапов, он вполне способен в третий раз одержать победу в Туре. Тем более, что ему будет помогать перешедший в 2021 году в UAE Team Emirates Рафал Майка.

Одним из главных соперников Погачара будет его соотечественник Примож Роглич (Jumbo-Visma) — олимпийский чемпион, трехкратный триумфатор испанской Вуэльты, победитель гонок Тиррено-Адриатико (2019), Льеж-Бастонь-Льеж (2020), Париж-Ницца (2022), дважды победитель Тура Страны Басков (2018 и 2021). В 2020 году он уже был близок к тому, чтобы выиграть Тур де Франс, и теперь он вновь попытается добыть заветный титул. Во время Тура Страны Басков этого года Роглич испытывал проблемы с левым коленом, но 10 мая спортсмен заявил, что проблема решена.

На удачные выступления могут также расчитывать Йонас Вингегор (Jumbo-Visma); Наиро Кинтана и Даниэль Мартинез (Ineos), вышедшие на первый план в команде после того, как победитель Тур де Франс-2019 Эган Берналь во время тренировки попал в ДТП и перенёс ряд операций; Алексей Луценко (Astana Pro Team). Ещё одним претендентом на хороший результат называют россиянина Александра Власова. Международная федерация велоспорта, как и многие другие спортивные организации, исключила из соревнований российские и белорусские команды на фоне событий в Украине. Эта мера коснулась, к примеру, команды Gazprom-RusVelo. Но Власов сначала выступал за Astana Pro Team, а затем перешёл в Bora-Hansgrohe. В этом году Власов стал победителем Тура Романдии.

Словенец Тадей Погачар одержал победу в генеральной классификации Тур де Франс в 2020 и 2021 годах. AFP/File

По данным итальянского спортивного издания Gazzetta dello Sport, старт Тур де Франс в 2024 году — в год проведения Олимпийских игр в Париже — может быть дан во Флоренции, а финишировать спортсмены вероятно будут в Ницце.

До сих пор Италия была единственной соседней с Францией страной, которая не принимала старт с 1903 года. По сообщению Gazzetta dello Sport, гонка начнется 29 июня 2024 года из Флоренции, родного города «кампиониссимо» Джино Бартали, победителя Тура в 1938 и 1948 годах. А завершится первый этап на Адриатическом побережье в Римини. Второй этап свяжет Чезенатико с Болоньей. На территорию Франции гонщики въедут через Пьемонт.

Итальянская газета также утверждает, что впервые в своей истории французский Гранд-тур финиширует не на Елисейских полях в Париже, а в Ницце. Журналисты утверждают, что это связано с тем, что лишь через неделю после завершения Тур де Франс-2024 во французской столице откроется Олимпиада.

Компания-организатор Тур де Франс ASO никак не комментировала информацию Gazzetta dello Sport.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться