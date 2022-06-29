Тур де Франс

Жюлиан Алафилипп и Марк Кавендиш пропустят Тур де Франс

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Британец Марк Кавендиш (слева) и француз Жюлиан Алафилипп пропустят Тур де Франс-2022.
Британец Марк Кавендиш (слева) и француз Жюлиан Алафилипп пропустят Тур де Франс-2022. © AFP/File photo (2021)
Анн Морзин
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Французский велогонщик Жюлиан Алафилипп и британский спортсмен Марк Кавендиш не будут выступать на Тур де Франс в этом году. Об этом 27 июня сообщила их команда Quick-Step Alpha Vinyl. 

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Руководство команды не стало включать в состав на Гранд-тур Кавендиша, сделав ставку на голландца Фабио Якобсена. 

«Жаль, что я не смогу защитить свою зеленую майку или еще больше вписать себя в историю самой невероятной гонки мира. Но я, как всегда, буду поддерживать своих товарищей по команде. Будьте в безопасности и удачи вам, ребята»,

– прокомментировал решение руководства Кавендиш. 

В прошлом году Кавендиш одержал четыре победы на этапах Тур де Франс-2021. Всего на его счету — 34 победы на этапах престижнейшей веломногодневки. Таким образом, Кавендиш повторил исторический рекорд полувековой давности легендарного бельгийца Эдди Меркса, который с 1969 по 1975 год выиграл на ТДФ 34 этапа. Директор Тур де Франс Кристиан Прюдом назвал Марка Кавендиша «лучшим спринтером в истории» велогонки.

Британец Марк Кавендиш — первый на финише тринадцатого этапа ТДФ 9 июля 2021.
Британец Марк Кавендиш — первый на финише тринадцатого этапа ТДФ 9 июля 2021. REUTERS - BENOIT TESSIER

Двукратный чемпион мира, французский гонщик Жюлиан Алафилипп впервые с 2018 года пропустит ТДФ, так как еще не полностью восстановился после травм, полученных во время падения на «Льеж—Бастонь—Льеж»: спортсмен получил прокол легкого, сломал лопатку и несколько ребер. Он вернулся к соревнованиям лишь 26 июля — поучаствовал в групповой гонке чемпионата Франции и финишировал 13-м. 

На счету Алафилиппа — шесть выигранных этапов Большой Петли и гороховая майка лучшего горняка 2018 года.

Жюлиан Алафилипп радуется победе на своем втором чемпионате мира, 26 сентября 2021, Левен, Бельгия.
Жюлиан Алафилипп радуется победе на своем втором чемпионате мира, 26 сентября 2021, Левен, Бельгия. AP - Olivier Matthys

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