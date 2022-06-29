Жюлиан Алафилипп и Марк Кавендиш пропустят Тур де Франс

Тур де Франс

Французский велогонщик Жюлиан Алафилипп и британский спортсмен Марк Кавендиш не будут выступать на Тур де Франс в этом году. Об этом 27 июня сообщила их команда Quick-Step Alpha Vinyl.

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Руководство команды не стало включать в состав на Гранд-тур Кавендиша, сделав ставку на голландца Фабио Якобсена.

«Жаль, что я не смогу защитить свою зеленую майку или еще больше вписать себя в историю самой невероятной гонки мира. Но я, как всегда, буду поддерживать своих товарищей по команде. Будьте в безопасности и удачи вам, ребята», – прокомментировал решение руководства Кавендиш.

В прошлом году Кавендиш одержал четыре победы на этапах Тур де Франс-2021. Всего на его счету — 34 победы на этапах престижнейшей веломногодневки. Таким образом, Кавендиш повторил исторический рекорд полувековой давности легендарного бельгийца Эдди Меркса, который с 1969 по 1975 год выиграл на ТДФ 34 этапа. Директор Тур де Франс Кристиан Прюдом назвал Марка Кавендиша «лучшим спринтером в истории» велогонки.

Британец Марк Кавендиш — первый на финише тринадцатого этапа ТДФ 9 июля 2021. REUTERS - BENOIT TESSIER

Двукратный чемпион мира, французский гонщик Жюлиан Алафилипп впервые с 2018 года пропустит ТДФ, так как еще не полностью восстановился после травм, полученных во время падения на «Льеж—Бастонь—Льеж»: спортсмен получил прокол легкого, сломал лопатку и несколько ребер. Он вернулся к соревнованиям лишь 26 июля — поучаствовал в групповой гонке чемпионата Франции и финишировал 13-м.

На счету Алафилиппа — шесть выигранных этапов Большой Петли и гороховая майка лучшего горняка 2018 года.

Жюлиан Алафилипп радуется победе на своем втором чемпионате мира, 26 сентября 2021, Левен, Бельгия. AP - Olivier Matthys

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