Бельгиец Ив Лампарт обошел фаворитов и стал победителем первого этапа Тур де Франс

Тур де Франс

Бельгийский велогонщик Ив Лампарт одержал победу на первом этапе Тур де Франс. Веломногодневка открылась сегодня в Копенгагене. Победитель двух последних французских Туров Тадей Погачар в индивидуальной гонке на время стал третьим, уступив победителю 7 секунд.

Реклама Читать далее

Финишная зона первого этапа Тур де Франс организована на Ратушной площади в Копенгагене, 1 июля 2022 года. В Дании пройдут первые три этапа веломногодневки. via REUTERS - RITZAU SCANPIX

31-летний Лампарт (Quick-Step Alpha Vinyl Team) преодолел дистанцию за 15 минут 17 секунд и на четыре секунды опередил ставшего вторым Вута Ван Арта (Jumbo Visma). Победитель двух последних французских многодневок Тадей Погачар стал третьим.

Изначально Лампарт занимался дзюдо и даже завоевал титул чемпиона страны, но затем перешел в велоспорт. Гонщик является чемпионом Бельгии 2017 и 2021 года в индивидуальной гонке на время. Кроме того, он побеждал на этапе Вуэльты-2017 и был третьим на «Париж — Рубе» в 2019. Теперь к этим достижениям прибавилась и победа на этапе Большой петли.

В гонке принимали участие 176 спортсменов. Многие из фаворитов пострадали из-за погодных условий — на дистанции начался сильный дождь, и многим гонщикам пришлось быть более осмотрительными. По этой причине, к примеру, Примож Роглич, Штефан Кюнг и Герейнт Томас были не так сильны, как ожидалось.

При этом накануне, 29 июня, датская столица радовала гонщиков и зрителей хорошей погодой: в залитом солнцем парке Тиволи прошла презентация команд.

Наследный принц Дании Фредерик на презентации команд-участниц Тур де Франс в парке Тиволи в Копенгагене, Дания, 29 июня 2022 года. via REUTERS - RITZAU SCANPIX

В Дании пройдут еще два этапа Тур де Франс. Второй стартует в городе Роскилле, расположенном в глубине одноименного фьорда на северо-востоке Зеландии. Город впервые принимает старт этапа ТДФ. Финишировать спортсмены будут в Нюборге.

Знаменитая копенгагенская Русалочка, которую по случаю Тур де Франс украсили подсолонухами: желтый - цвет французской веломногодневки. AP - Daniel Cole

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться