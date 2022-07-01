Бельгиец Ив Лампарт обошел фаворитов и стал победителем первого этапа Тур де Франс
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Бельгийский велогонщик Ив Лампарт одержал победу на первом этапе Тур де Франс. Веломногодневка открылась сегодня в Копенгагене. Победитель двух последних французских Туров Тадей Погачар в индивидуальной гонке на время стал третьим, уступив победителю 7 секунд.
31-летний Лампарт (Quick-Step Alpha Vinyl Team) преодолел дистанцию за 15 минут 17 секунд и на четыре секунды опередил ставшего вторым Вута Ван Арта (Jumbo Visma). Победитель двух последних французских многодневок Тадей Погачар стал третьим.
Изначально Лампарт занимался дзюдо и даже завоевал титул чемпиона страны, но затем перешел в велоспорт. Гонщик является чемпионом Бельгии 2017 и 2021 года в индивидуальной гонке на время. Кроме того, он побеждал на этапе Вуэльты-2017 и был третьим на «Париж — Рубе» в 2019. Теперь к этим достижениям прибавилась и победа на этапе Большой петли.
🏆 Stage winner : 🇧🇪 @yveslampaert #TDF2022 pic.twitter.com/0m98qFXUin— Tour de France™ (@LeTour) July 1, 2022
В гонке принимали участие 176 спортсменов. Многие из фаворитов пострадали из-за погодных условий — на дистанции начался сильный дождь, и многим гонщикам пришлось быть более осмотрительными. По этой причине, к примеру, Примож Роглич, Штефан Кюнг и Герейнт Томас были не так сильны, как ожидалось.
При этом накануне, 29 июня, датская столица радовала гонщиков и зрителей хорошей погодой: в залитом солнцем парке Тиволи прошла презентация команд.
В Дании пройдут еще два этапа Тур де Франс. Второй стартует в городе Роскилле, расположенном в глубине одноименного фьорда на северо-востоке Зеландии. Город впервые принимает старт этапа ТДФ. Финишировать спортсмены будут в Нюборге.
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