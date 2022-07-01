«ПСЖ» и Почеттино договорились о расторжении контракта. Новым тренером клуба станет Галтье

Маурисио Почеттино и руководство «Пари-Сен-Жермен» договорились об условиях расторжения контракта. Аргентинский специалист передает полномочия главного тренера Кристофу Галтье, тренировавшему «Ниццу». Также «парижане» совершили свое первое приобретение при новом спортивном директоре Луиcе Кампоcе — подписали 22-летнего полузащитника «Порту» Витинью.

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Руководство клуба сообщило Маурисио Почеттино, что не рассчитывает на него в следующем сезоне, еще 10 июня. Но, чтобы договориться об условиях расторжения контракта, сторонам потребовалось более двух недель. 30 июня они наконец-то смогли достичь соглашения о выходном пособии в размере около 10 млн евро для аргентинца и его тренерской команды, контракт с которой должен был действовать до июня 2023 года.

В прошлом руководство «ПСЖ» выплачивала тренерам неустойку в самых разных размерах: более 20 млн евро были выплачены Лорану Блану и более 6 млн евро — Томасу Тухелю и его тренерской бригаде. По этой причине, как отмечает Equipe, переговоры с Маурисио Почеттино несколько затянулись. Тренер, в свою очередь, полагал, что просто требует причитающееся ему, так как расторжение контракта происходило не по его инициативе.

Кристоф Галтье ранее тренировал «Ниццу». Пока утверждать сложно, но теоретически появление специалиста его профиля может стать поворотным для «ПСЖ» и позволить клубу переломить установившуюся в последние годы динамику. Все организационные вопросы с «Ниццей» касательно своего перехода Галтье уладил еще на прошлой неделе. Должность главного тренера «Ниццы» займет Люсьен Фавр.

Помимо Поччетино клуб покинул Леонардо, которого на посту спортивного директора сменил Луис Кампос. Назначение выглядит многообещающим: Кампос начал как тренер, затем переквалифицировался в скаута и аналитика, после стал техническим директором «Монако». Ему удалось перекроить клуб таким образом, что он вернулся в Лигу 1. Кампуш привел в «Монако» Фабиньо, Бернарду Силву, Бенжамена Менди и ряд других игроков. В 2017 году Кампос стал спортивным директором «Лилля», где уже работал в паре с Кристофом Гальтье. Вместе они вывели клуб в Лигу чемпионов и привели к победе в Лиге 1 в 2021 году.

Отмечается, что сейчас Кампос работает над приглашением в «ПСЖ» итальянского форварда Сассуоло Джанлуки Скамакки. Также клуб уже совершил свое первое приобретение «при Кампосе» — подписал 22-летнего полузащитника «Порту» Витинью.

В полузащите «ПСЖ» надеется еще на пару приобретений, но они зависят в первую очередь от возможных продаж клуба. Отмечается, что парижан интересуют Секо Фофана («Ленс») и Ренато Санчес («Лилль»). В четверг, 30 июня, президент «Лилля» Оливье Летанг заявлял, что пока клуб не получал предложений от «ПСЖ».

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