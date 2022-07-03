Сборная Франции увозит 11 медалей с чемпионата мира по водным видам спорта

Жюль Буйе и Алексис Жандар из Франции во время предварительных соревнований по прыжкам в воду с 3-метрового трамплина, 26 июня 2022 года. (AP Photo/Petr David Josek)

В воскресенье, 3 июля, в Будапеште завершился Чемпионат мира по водным видам спорта. Спортсмены из Франции завершили первенство на пятой строчке общего медального зачета, завоевав 11 наград.

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На третьем месте медального зачета — сборная Италии, на счету которой 21 медаль — 9 золотых и по 6 серебряных и бронзовых наград. Второй стала команда Китая, завоевавшая 25 медалей — 16 золотых, 2 серебряных и 7 бронзовых. Возглавили рейтинг спортсмены из США: по итогам чемпионата в их копилке оказались 49 медалей — 18 золотых, 14 серебряных и 17 бронзовых. Наиболее продуктивными оказались выступления американских пловцов: 17 из 18 золотых медалей, 12 из 14 серебряных и 16 из 17 бронзовых американцы завоевали именно в плавании.

Сборная Франции показала хороший результат в плавании: французы были представлены в 19 финальных заплывах, 16 из которых — в индивидуальных дисциплинах. Это повтор рекорда, установленного сборной в 2011 году в Шанхае. Отчасти это связано с тем, что подросло новое перспективное поколение французских пловцов, частично — с отсутствием на нынешнем чемпионате ряда ведущих пловцов из других сборных. Также важную роль сыграл тот факт, что, по словам французских спортсменов, в национальной сборной царит «позитивная динамика», которую — вместе с долей прагматизма — привнес голландский тренер сборной Якко Верхарен.

Французские спортсмены на Чемпионате мира в Венгрии {{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

Французские пловцы в бассейне Будапешта завоевали 8 наград. Двукратным чемпионом — на 400 и 200м комбинацией — стал Леон Маршан. Именно с этим молодым спортсменом связывали главные медальные надежды Франции. Маршан также стал вторым на дистанции 200м баттерфляем. Две медали — серебро на и бронзу на 50м вольным стилем — завоевал Максим Груссе.

Среди девушек вице-чемпионками мира стали Мира Ваттель (100м баттерфляем) и Мелани Эник (50м баттерфляем), а Аналиа Пигрэ показала третий результат на дистанции 50м на спине.

На открытой воде сборная Франции завоевала два серебра: Орели Мюллер стала второй в заплыве на 5км, а Алекс Реймон — на 25км.

Еще одно серебро своей команде принесли прыгуны с трамплина Алекси Жандар и Жад Жиле, показавшие второй результат в командных состязаниях.

Алекси Жандар и Жад Жиле из команды Франции радуются после финала по прыжкам в воду в составе смешанной команды. 19-й чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште, Венгрия, 29 июня 2022 года. AP - Petr David Josek

Спортсмены из России и Беларуси в чемпионате участия не принимают — команда отстранена от международных соревнований из-за военных действий в Украине. Сборная Украины на чемпионате завоевала два золота и пять серебряных наград в синхронном плавании, серебро в прыжках с трамплина, и по бронзе в плавании вольным стилем на 800м и в плавании на открытой воде.

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