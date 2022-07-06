В Англии открывается чемпионат Европы по футболу среди женщин. Подробнее о фаворитах

В среду, 6 июля, в Англии открывается 13-й Чемпионат Европы по футболу среди женщин. Матч открытия пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в 21 час по местному времени: сборная Англии сыграет с соперницами из Австрии. А завершится турнир 31 июля на «Уэмбли». На Евро-2022 было продано более 500 тысяч билетов. Призовой фонд турнира составит 16 млн евро — это в два раза больше по сравнению с Евро-2017.

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Сборную Англии называют явным фаворитом нынешнего чемпионата. В прошлом английские футболистки дважды доходили до финалов Евро, но уступили оба раза. В этот раз есть шанс улучшить статистику. Английскую сборную тренирует голландский специалист Сарина Вигман. В 2017 году она привела к победе на Евро сборную Нидерландов и стала тренером года по версии FIFA. Два года спустя, в 2019-м, Вигман вывела сборную Нидерландов в финал чемпионата мира, правда там голландки уступили сборной США со счетом 0:2. С 2021 года она тренирует сборную Англии. В первом же матче под руководством нового тренера футболистки обыграли сборную Северной Македонии со счетом 8:0, а потом установили рекорд во время игры с командой Латвии, завершив матч со счетом 20:0.

Англичанки оказались в одной группе с футболистками из Австрии, Норвегии и Северной Ирландии.

Расписание чемпионата Европы по футболу среди женщин. Vincent LEFAI AFP

В группе С наиболее перспективно выглядит сборная Швеции. На Олимпийских играх в Токио шведки дошли до финала, на групповом этапе одолев сборную США. На Евро шведки едут примерно тем же — олимпийским — составом, так что шансы на то, чтобы дойти до финала турнира, довольно высоки. На Евро в одной группе с ними будут играть сборные Швейцарии, Португалии и действующие чемпионки Европы из Нидерландов.

Конкуренцию сборной Англии могут составить испанские футболистки, попавшие в группу В вместе с Германией, Данией и Финляндией. Костяк испанской сборной составляют футболистки «Барселоны», показывающей отличные результаты в этом сезоне. Однако первоочередная задача испанок — выход из групповой фазы.

Французская сборная оказалась в группе D вместе с Исландией, Бельгией и Италией. Первый матч группового этапа француженки сыграют 10 июля против итальянок.

«Я думаю, что группа сложилась довольно давно. Мы очень хорошо знаем друг друга как на поле, так и за его пределами. Приехать сюда и увидеть различные объекты, покинуть Клерфонтен на некоторое время... действительно ощущается изменение атмосферы. Все сосредоточены, для всех сегодня (5 июля) первый день. Евро — это здорово, особенно в Англии. <...> Это полное возбуждение, именно тогда ты начинаешь мечтать», — Кенза Дали, полузащитник «Эвертона» и национальной сборной Франции.

Француженок также можно было бы причислить к фаворитам турнира: они выходили в плей-офф последних восьми крупных турниров. Но обстановка в команде может сказаться на выступлении девушек. На это в своем гиде к Евро-2022 для The Guardian обратил внимание французский журналист Тео Труд. По его словам, между Диакр и футболистками «Лиона» существует «исторический конфликт».

«В их таланте нет никаких сомнений, но при их противоречивом тренере Корин Диакр дисгармония в раздевалке вновь стала проблемой для француженок», — Тео Труд.

В сборную не вызвали бывшего капитана, полузащитницу взявшего Лигу чемпионов «Лиона» Амандин Анри. Не исключено, что невызов был связан с личным конфликтом между футболисткой и главным тренером сборной Корин Диакр. На чемпионате мира 2019 года сборная Франции не смогла преодолеть четвертьфинальную фазу и лишилась возможности поехать на Олимпийские игры в Токио. Анри дала интервью, в котором от имени сборной раскритиковала Диакр, а после перестала попадать в заявки на турниры.

Корин Диакр на матче Кубка мира Франция-Нигерия, 17 июня 2019 года, Ренн. AFP/Archives

Бывший вратарь сборной и «Лиона» Сара Буадди, завершившая вытсупления на международных соревнованиях, говорила, «может поставить свою жизнь на то, что сборная Франции не выиграет Евро, если Диакр продолжит руководить». Ее слова приводит Труд в своем гиде. Диакр начала тренировать женскую сборную Франции в 2017 году. С 2014 по 2017 она тренировала мужской футбольный клуб «Клермон», выступавший тогда в Лиге 2.

Основные надежды французской сборной связаны с нападающей «Пари-Сен-Жермен» Мари-Антуанетт Катото. Зимой она стала лучшим бомбардиром за историю парижского клуба, забив 108 гол. В 2019 году Диакр решила не включать Катото в заявку на чемпионат мира, хотя футболистка забила 30 голов в 29 матчах с «ПСЖ». К нынешнему Евро Диакр очевидно изменила точку зрения. Катото будет фаворитом на получение «Золотого мяча», если Франция выиграет Евро.

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