Суд Швейцарии оправдал Блаттера и Платини по делу о мошенничестве

Федеральный суд Швейцарии в пятницу, 8 июля, вынес решение оправдать бывших руководителей УЕФА и ФИФА Мишеля Платини и Йозефа (Зеппа) Блаттера по делу о мошенничестве, коррупции, злоупотреблении доверием и подлоге.

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Правосудие заинтересовалось денежным переводом на сумму в 2 млн швейцарских франков (1,8 млн евро) на имя Платини, который был произведен в 2011 году и санкционирован занимавшим тогда пост президента ФИФА Йозефом Блаттером. ФИФА, выступавшая в качестве истца, считает, что Платини и Блаттер присвоили средства. И Платини, и Блаттер утверждали, что перевод — остаток суммы, заработанной Платини за время, пока он консультировал Блаттера во время первого срока швейцарца на посту главы ФИФА — с 1998 по 2002 год. Оба настаивали на своей невиновности.

♦♦♦ Подробнее о деле экс-главы УЕФА и бывшего капитана сборной Франции по футболу Мишеля Платини и бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера.

15 июня прокуратура Швейцарии потребовала приговорить их к одному году и восьми месяцам тюремного заключения условно. В своем заявлении прокурор Томас Хильдбранд сказал, что не будет требовать реального тюремного заключения, хотя 66-летнему Платини и 86-летнему Блаттеру могло грозить до пяти лет лишения свободы.

Суд решил, что факт мошенничества «не был установлен с вероятностью, граничащей с уверенностью», и вынес вердикт с учетом общего правового принципа, предписывающего толковать сомнения в пользу обвиняемого. Адвокаты обвиняемых также подчеркивали, что в деле отсутствует мотива со стороны Зеппа Блаттера, который не получил никакой выгоды от перевода двух миллионов франков Платини.

«Независимый суд окончательно установил, что в этом деле не было совершено никакого преступления. В результате мой клиент полностью оправдан и чувствует облегчение», — прокомментировал вердикт Доминик Неллен, адвокат Мишеля Платини. Сам Платини в коротком комментарии выразил радость в связи с оправдательным решением швейцарского суда и вновь намекнул, что причиной расследования стали политические махинации, направленные на то, чтобы не допустить Платини к руководству ФИФА. Француз подозревает, что особую роль в них сыграл его бывший заместитель в УЕФА Джанни Инфантино, с 2016 года возглавляющий ФИФА.

Возможность апелляции не исключается. В прокуратуре заявили, что примут решение о дальнейших шагах «как только получат письменное и обоснованное решение».

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