Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выиграла Уимблдонский турнир

В финале «Уимблдона» она обыграла вторую ракетку мира Онс Жабер из Туниса: 3:6, 6:2, 6:2. Для обеих теннисисток это был первый в карьере финал турнира «Большого шлема».

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«Перед матчем я сильно нервничала. Во время матча тоже переживала. Рада, что всё закончилось. Никогда не испытывала подобного. Сегодня мне пришлось так много бегать, что уже больше не нужно заниматься фитнесом», — прокомментировала Рыбакина игру с Жабер.

Первый сет спортсменки разыгрывали около получаса. Он остался за Онс Жабер — 6:3. Но затем Рыбакиной удалось сравнять счет и сделать два брейка во второй партии. Исход встречи решился в третьем сете, он остался за Рыбакиной.

Елена занимает 23-е место в мировом рейтинге. Ранее ее лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» была 1/4 финала «Ролан Гаррос» в 2021 году.

Elena Rybakina rises to the occasion ✨



In its centenary year, Centre Court crowns a new Ladies’ Singles champion#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/Wabfr0GTdS — Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2022

Напомним, теннисистов из России и Беларуси в этом году на «Уимблдон» не допустили. Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в ответ лишила Уимблдонский турнир возможности разыгрывать рейтинговые очки. К этому решению присоединилась и WTA (женская теннисная ассоциация).

23-летняя Рыбакина родилась в Москве, но с 2018 года выступает за Казахстан, представляла именно эту страну на Олимпиаде и на Кубке Федераций.

«В Казахстане мне очень помогли. Я чувствую огромную поддержку людей и с радостью выступаю за Казахстан. И мне кажется, что мои результаты помогают спорту в Казахстане», — приводил слова спортсменки портал tennis.com.

Она стала первой теннисисткой из Казахстана, сумевшей выиграть турнир «Большого шлема» в одиночном разряде.

Турнир «Большого шлема» на травяном покрытии «Уимблдон» открылся 27 июня. 10 июля состоится финал в мужском одиночном разряде: титул разыграют Новак Джокович и Ник Кириос.

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