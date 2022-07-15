В американском штате Орегон открылся чемпионат мира по легкой атлетике

В американском Юджине, штат Орегон, в пятницу, 15 июля, открылся чемпионат мира по легкой атлетике. Около двух тысяч спортсменов разыграют медали в 49 дисциплинах. RFI рассказывает, за кем на мировом первенстве стоит следить особенно пристально, с кем связаны медальные надежды Франции, а кто из атлетов пропустит турнир. Чемпионат завершится 24 июля.

Реклама Читать далее

Фавориты

Есть все основания полагать, что в общем медальном зачете по итогам чемпионата будет доминировать сборная США. Вопрос в том, насколько быльшим будет отрыв от других сборных. Американка Сидни Маклафлин, специализирующаяся в барьерном беге, на чемпионате США в конце июня в третий раз в карьере побила мировой рекорд. она является олимпийской чемпионкой и вице-чемпионкой ЧМ-2019 в Дохе.

Вряд ли зрителей ждет сюрприз в прыжках с шестом — швед Арман Дюплантис, олимпийский чемпион 2020 года, рекордсмен мира прочно удерживает лидерские позиции. Он является главным фаворитом в гонке за титул чемпиона мира — единственного титула, которого пока нет в копилке спортсмена. Агент Дюплантиса в комментарии телеканалу SVT намекнул, что прыгун в Юджине может попытаться побить свой собственный мировой рекорд и взять планку в 6,21м.

Француз Рено Лавиллени (слева) и швед Арман Дюплантис, 23 февраля 2020 года, Клермон-Ферран. AFP/Archives

В прыжках в длину вероятно тоже обойдется без неожиданностей, и чемпионский титул в тройном прыжке в третий раз завоюет спортсменка из Венесуэлы

В зависимости от того, в какой форме подошли к чемпионату, высокие результаты могут показать норвежские атлеты Якоб Ингебригтсен и Карстен Вархольм. Олимпийский чемпион в барьерном беге Вархольм получил травму во время этапа «Бриллиантовой лиги» в Рабате 5 июня, и сложно сказать, насколько успешно ему удалось восстановиться. Олимпийский чемпион Токио на дистанции 1500м, чемпион Европы-2018 в беге на 1500 метров и беге на 5000 метров, трехкратный чемпион Европы в помещениях, Ингебригтсен этим летом не участвовал в забегах на 1500м и больше концентрировался на дистанции 5000м. Он может претендовать на победу в обеих дисциплинах, однако в 2019 году в Дохе попытка завоевать титулы на этих двух дистанциях не удалась — норвежец был четвертым на 1500м и пятым на 5000.

За кем из французских спортсменов следить

С Олимпиады в Токио французские легкоатлеты увезли лишь одну награду — серебро Кевина Майера в многоборье. На чемпионате мира в Юджине Майер будет участвовать в декатлоне и при удачном стечении обстоятельств может показать высокий результат.

Основные медальные надежды французов связаны с метателем молота Кентеном Биго. На Олимпийских играх в Токио он был пятым, на чемпионате мира в Дохе в 219 завоевал серебро. Этим летом Биго удалось метнуть молот за 80-метровую отмеку, он вполне может составить конкуренцию польским звездам Войцеху Новицки и Павлу Файдеку.

Серебрянный медалист Олимпиады в Токио Кевин Майер. AFP/File

Вероятность того, что французский прыгун с шестом Рено Лавиллени сможет обойти доминирующего сейчас в дисциплине шведа Армана Дюплантиса, кажется малой, но француз может попасть в призы.

Легкоатлеты Бенжамен Робер, Габриэль Тюаль и Ренелль Ламот могут побороться за подиум в беге на 800 метров. Саша Жоя рассчитывает на выход в финал в барьерном беге, на высокий результат, несмотря на травмы, надеется и Паскаль Мартино-Лагард.

Пропускают чемпионат

Некоторых крупных спортсменов любители легкой атлетики в этот раз на мировом первенстве не увидят. Российских и белоруссих спортсменов на чемпионате не будет в связи с военным конфликтом в Украине, но чемпионат пропускают и другие атлеты.

Американская бегунья Шакарри Ричардсон, к примеру, не сумела отобраться в сборную ни на дистанции 100 м, ни на 200 м. Не прошла отбор и Габби Томас — бронзовый призер Олимпийских игр в Токио. Метательница молота из США, чемпионка мира-2019 Деанна Прайс не оправилась к первенству после заражения COVID-19, а американскому прыгуну с шестом, действующему чемпиону мира Сэму Кендриксу приехать в Юджин помешало прооперированное в начале мая и еще не до конца восстановившееся колено.

Не приехала в США и трехкратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира, четырехкратная чемпионка Европы и мировая рекордсменка в метании молота (82,98 м) Анита Влодарчик. Польская метательница получила мышечную травму, когда самостоятельно задержала вора.

В этот раз польская метательница молота Анита Влодарчик не примет участие в чемпионате. AP - David J. Phillip

Немецкий метатель копья Йоханнес Феттер лечит травму плеча, вице-чемпионка Олимпийских игр, бегунья Кристин Мбома из Намибии — мышечную травму, олимпийская чемпионка в марафоне, кенийка Перес Джипчирчир — травму бедра. У Стивена Гардинера — легкоатлета Багамских островов, специализирующегося в беге на 400 метров, — травма ахиллова сухожилия.

Некоторым принять участие в чемпионате в Юджине помешали допинговые разбирательства. Чемпионка мира в беге на 400м Сальва Эйд Насер из Бахрейна пропустила четыре допинг-теста и была дисквалифицирована до февраля 2023 года, а серебряный призер Олимпиады-2012 на дистанции 800м Найджел Амос из Ботсванны сдал положительный допинг-тест и был временно отстранен.

Наконец, кубинский легкоатлет, специализирующийся в прыжках в длину, серебряный медалист Олимпиады-2020, чемпион мира в помещении 2018 года и бронзовый призер чемпионата мира 2019 года Хуан Мигель Эчеваррия и вовсе решил оставить легкую атлетику, чтобы посвятить себя музыке.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться