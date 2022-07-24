Датчанин Йонас Вингегор стал победителем Тур де Франс

Тур де Франс

Вингегор - второй победитель "Большой петли" из Дании. ранее, 26 лет назад, победу во французской веломногодневке одержал Бьярне Рийс.

25-летний датский велогонщик Йонас Вингегор (Jumba Visma) стал чемпионом Тур де Франс. В прошлом году он был вторым в общем зачёте, уступив Тадею Погачару. Вингегор — первый за 26 лет победитель Тур де Франс из Дании. Он также получил «гороховую» майку как лучший горняк тура.

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Победа Вингегора кажется особенно символичной, если учитывать, что в этом году старт Тур де Франс был дан в Копенгагене. До Вингегора лишь одному датчанину удавалось одержать победу в престижной французской гонке: в 1996 году триумфатором стал Бьярне Рийс. Однако в 2007-м его признали виновным в употреблении допинга с 1993 по 1998 год.

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Таким образом, Йонас Вингегор смог прервать господство словенца Тадея Погачара, победителя двух предыдущих выпусков «Большой петли» (2020, 2021). Команда датчанина Jumbo-Visma в течение трех недель соревнований вела его к победе. Падение на шестом этапе товарища по команде и одного из фаворитов гонки словенца Приможа Роглича вывела Вингегора в лидеры.

Зеленая майка лучшего спринтера по итогам веломногодневки досталась бельгийцу Вуту Ван Арту (Jumba-Visma), а Тадей Погачар стал сильнейшим в молодежной квалификации. Pool via REUTERS - MANTEY STEPHANE

Вторым в общем зачете стал Тадей Погачар (UAE Team Emirates), третьим — триумфатор «Большой петли» 2018 года Герейнт Томас (Ineos). На четвертом месте в рейтинге оказался француз Давид Гудю (Groupama-FDJ), а замкнул пятерку сильнейших по итогам тура россиянин Александр Власов (Bora-Hansgrohe).

Зеленая майка лучшего спринтера по итогам веломногодневки досталась бельгийцу Вуту Ван Арту (Jumba-Visma), а Тадей Погачар стал сильнейшим в молодежной квалификации. Следует отметить, что на Тур де Франс-2022 Ван Арт установил рекорд — он стал самым быстрым гонщиком в истории Тура со средней скоростью 42 км/ч.

Финиш на Елисейских полях. 24 июля 2022. REUTERS - CHRISTIAN HARTMANN

Победителем заключительного — 21-го — этапа стал бельгийский гонщик Йеспер Филипсен. Вторым на Елисейских полях финишировал голландец Дилан Груневеген, а третьим — норвежец Алексанр Кристофф.

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