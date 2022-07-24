«Формула-1»: Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Франции

Нидерландский гонщик, действующий чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен из команды Red Bull в воскресенье, 24 июля, стал победителем Гран-при Франции. Вторым и третьим финишировали пилоты Mercedes Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл.

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После победы на Гран-при Франции Макс Ферстаппен в общем зачете оторвался от своего ближайшего преследователя Шарля Леклера (Ferrari) на 63 очка, до начала гонки их разделяли лишь 38 баллов. Третьим в рейтинге идет Серхио Перес (Red Bull).

Шарль Леклер начал гонку с поул-позиции, но уже на четвертом круге у Леклера начались проблемы с шинами, он стал терять десятые доли секунд на техничных секторах. На шестом круге Ферстаппен приблизился к Леклеру на расстояние, достаточное для атаки. У пилота Ferrari возникли проблемы с управлением, на 18-м круге произошла авария, и Леклер был вынужден сойти с дистанции.

Льюис Хэмилтон (слева) и Макс Ферстаппен празднуют подиум. 24 июля 2022. REUTERS - ERIC GAILLARD

Лишившись главного конкурента, Ферстаппен вышел в лидеры и повторил свой прошлогодний успех на французской трассе. Это его седьмая победа в текущем сезоне и 27-я в карьере.

«Не такая гонка, как мы хотели. Теперь все внимание на Будапеште на следующей неделе», — прокомментировала результат Scuderia Ferrari, предварительно поддержав своего пилота.

Not the race we wanted.



Now full focus on Budapest next week, team 💪#essereFerrari 🔴 #FrenchGP pic.twitter.com/QbHXixuU54 — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) July 24, 2022

Следующий этап «Формулы-1» состоится в Венгрии с 29 по 31 июля.

Гонка этого года — последний выпуск в рамках контракта между Формулой-1 и Гран-при Франции: в 2023 году Франция, а также Бельгия и Монако, еще не продлившие договор с F1, могут исчезнуть из гоночной программы, либо этапы в этих странах могут быть перепрограммированы.

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