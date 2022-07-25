Француз Кевин Майер выиграл золото в десятиборье на ЧМ-2022 по легкой атлетике

Медаль Майера — единственная, которую удалось завоевать французским спортсменам на нынешнем первенстве. Это второй титул чемпиона мира в карьере француза.

Мне все равно, второй или третий. Я рассматриваю каждое соревнование как условие моего счастья, потому что я знаю, что люблю тренироваться, знаю, что люблю быть готовым и проявлять себя на чемпионате. Когда я получаю медаль, я нахожусь на седьмом небе тысячу лет. Я просто пытаюсь дать себе возможность вновь и вновь испытывать это счастье. Это удовольствие — все, на что можно надеяться в жизни. Я осознаю, как мне повезло. Я наслаждаюсь этим каждый день, потому что знаю, что мне тридцать лет и что это не будет длиться вечно, даже если я надеюсь прожить долгую жизнь.