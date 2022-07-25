Француз Кевин Майер выиграл золото в десятиборье на ЧМ-2022 по легкой атлетике
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В последний день чемпионата мира по легкой атлетике в американском Юджине прошли заключительные соревнования в десятиборье у мужчин: метание копья и бег на 1500 метров. По итогам всех состязаний победу одержал француз Кевин Майер, серебро завоевал канадец Пирс Лепаж, а бронза досталась Заку Зимеку из США. Майер опередил Лепажа на 115 очков.
Медаль Майера — единственная, которую удалось завоевать французским спортсменам на нынешнем первенстве. Это второй титул чемпиона мира в карьере француза.
Мне все равно, второй или третий. Я рассматриваю каждое соревнование как условие моего счастья, потому что я знаю, что люблю тренироваться, знаю, что люблю быть готовым и проявлять себя на чемпионате. Когда я получаю медаль, я нахожусь на седьмом небе тысячу лет. Я просто пытаюсь дать себе возможность вновь и вновь испытывать это счастье. Это удовольствие — все, на что можно надеяться в жизни. Я осознаю, как мне повезло. Я наслаждаюсь этим каждый день, потому что знаю, что мне тридцать лет и что это не будет длиться вечно, даже если я надеюсь прожить долгую жизнь.
— рассказал L'Equipe о своих ощущениях после победы Кевин Майер.
KEVIN MAYER CHAMPION DU MONDE 👑— Equipe France (@EquipeFRA) July 25, 2022
Ça c’est un bon lundi l’ékip ! pic.twitter.com/jbbq2sKIAg
Чемпионат открылся в Орегоне 15 июля. По итогам первенства первую строчку в медальном зачёте заняли спортсмены из США: они завоевали 33 медали (13 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых). Второе место у Эфиопии – 10 медалей: четыре золотых, четыре серебряных и две бронзовые награды. На третьем месте – спортсмены из Ямайки, также завоевавшие 10 медалей (две золотых, семь серебряных и одна бронзовая).
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