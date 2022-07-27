Во французском Нанте проходит чемпионат мира по BMX

Во вторник, 26 июля, в Нанте открылось мировое первенство по BMX. Спортсмены соревнуются в различных гоночных категориях.

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Начались соревнования с 2022 UCI World Challenge, в центре внимания были круизеры (байки с колесами диаметром 24 дюйма). 26 июля состоялись заезды в 15 возрастных категориях от 13-14 до 50 лет. Всего в состязании приняли участия 843 гонщика.

По итогам дня, лучший результат показали французы, завоевавшие 4 чемпионских титула и 17 призовых медалей. Представители США, Бразилии и Нидерландов завоевали по 2 золотых награды.

На элитном уровне Францию представляет чемпион страны и чемпион мира 2018 года Сильвен Андре, занявший 4-е место на Олимпийских играх в Токио, двукратный чемпион мира Жорис Доде (2011, 2016), Жереми Ренкурель, Эдди Клерте, Ромен Майе, а также Артур Пилар и Камиль Майр — действующие чемпионы Франции в формате time trial.

Некоторые из спортсменов, которых любители BMX могли бы увидеть в Нанте, не смогли принять участие в первенстве из за травм. Это, к примеру, случай, Аксель Этьенн, занявшей 7-е место на последних Олимпийских играх, или Ромена Майе, повредившего руку во время проходившего в прошлые выходные чемпионата Европы.

Впервые в программу чемпионата была включено категория U23, промежуточная между юниорами и элитой.

За две недели до старта ЧМ Нант принял чемпионат Франции по BMX. Однако мировые первенства в этом виде спорта не проводились на территории Франции с 2005 года, когда чемпионат проходил в Париже. Впрочем, этапы Кубка мира в 2018 и 2019 годах организовывались в Сен-Кантен-ан-Ивлин, недалеко от Парижа, в департаменте западнее Версаля. Необходимо сделать оговорку: речь лишь о гоночных дисциплинах, а чемпионат мира по BMX-фристайлу в прошлом году проходил в Монпелье.

Завершится чемпионат в Нанте в воскресенье, 31 июля.

На Олимпийских играх BMX впервые был представлен в 2008 году, на играх в Пекине.

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