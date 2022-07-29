Безопасность, бюджет и речной парад: до Олимпийских игр в Париже осталось два года

Олимпиада в Париже

До Олимпийских игр в Париже осталось два года.

До Олимпиады в Париже осталось меньше двух лет. Ожидается, что Игры откроются 26 июля и продлятся до 11 августа 2024. 26 июля президент Франции Эмманюэль Макрон провел совещание, посвященное подготовке грядущего мероприятия. Рассказываем о текущих вызовах и наиболее амбициозных проектах оргкомитета парижской Олимпиады.

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Олимпийская стройка

Одним из важнейших аргументов в заявке Париже на проведение Игр-2024 было наличие развитых спортивных инфраструктур и опыт организации временных спортплощадок в эмблематичных уголках французской столицы. Предлагалось для олимпийских состязаний использовать уже функционирующие стадионы «Стад де Франс» и «Парк де Пренс», комплекс Ролан-Гаррос, стадион в Берси, велодром в департаменте Ивлин и другие спортобъекты.

По сути, крупнейшая олимпийская стройка — организация медиа-деревни возле Ле Бурже и Олимпийской деревни на границе коммун Иль-Сен-Дени, Сен-Дени и Сент-Уэн.

Президент оргкомитета Paris 2024 Тони Эстанге с министром спорта Франции Амели Удеа-Кастера возле штаб-квартиры оргкомитета. Сен-Дени, 31 мая 2022. AFP - FRANCK FIFE AFP - FRANCK FIFE

Ожидается, что новая арена на северо-востоке Парижа будет сдана в 2023 году, а центр водных видов спорта в Сен-Дени — весной 2024-го. На возведение центра с 50-метровым бассейном с 10 дорожками и регулируемой глубиной было выделено 170 млн евро.

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Бюджетные рамки

Странам, принимающим столь крупные международные первенства, редко удается удержаться в заявленных в первоначальном проекте финансовых рамках. В 2017 году, по оценкам оргкомитета, на подготовку и проведение Олимпиады-2024 требовалось 6,6 — 6,8 млрд евро. Из-за пандемии COVID-19, глобального экономического контекста, высокого уровня инфляции в Европе удерживаться в этих рамках кажется все более и более сложной задачей. По оценкам AFP, бюджет парижских Игр может составить не менее 8 млрд евро.

Организация Олимпиады в Лондоне в 2012 году стоила 15 млрд долларов. На фото церемония закрытия 12 августа 2012, олимпийский огонь образует фигуру бессмертной птицы - феникса. REUTERS/Luke Macgregor

Для сравнения, Олимпиада в Лондоне в 2012 году обошлась в 15 млрд долларов, Олимпиада 2016 года в Рио-де-Жанейро стоила 13,2 млрд долларов. Организация Игр в Токио, перенесенных с 2020 на 2021 год из-за пандемии, оценивается в 13 млрд долларов.

Обеспечение безопасности

Одним из главных вызовов оргкомитета ОИ-2024 и французских властей будет обеспечение безопасности во время Олимпиады. Беспорядки возле «Стад де Франс» перед началом финального матча Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал Мадрид» заставили усомниться в готовности Парижа обеспечивать безопасность на крупных спортивных первенствах.

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Исправить это впечатление французским организаторам, может быть, удастся во время Чемпионата мира по регби, который состоится во Франции в 2023 году.

На встрече с организаторами ОИ 26 июля в Елисейском дворце президент Эмманюэль Макрон поручил МВД заняться прогнозированием обеспечения безопасности Игр и при этом распределить ресурсы таким образом, чтобы быть в состоянии справляться с форс-мажорами, которые могут произойти в других уголках Франции во время мирового первенства.

Речной парад

Вопросы вызывает и церемония открытия. Французская сторона заявляла о намерении «пустить спорт в город» и впервые провести открытие Олимпийских игр за пределами стадиона — в формате речного парада по Сене. По оценкам организаторов, посмотреть такой парад смогут около 600 тысяч зрителей. Местами вдоль Сены будут организованы трибуны для делегаций, а некоторые участки набережных будут доступны для зрителей: для того, чтобы попасть на набережную поближе к воде, придется купить билет, с так называемых «высоких» набережных наблюдать за парадом можно будет бесплатно. Кроме того, трансляция открытия будет вестись на 80 гигантских экранах, установленных в разных частях города.

По задумке оргкомитета, парад будет двигаться с востока на запад, от Аустерлицкого моста до Йенского моста, и завершит свой путь у площади Трокадеро. В параде планируется задействовать 160 судов.

Иллюстрация того, как представляют себе церемонию открытия Олимпийских игр в Париже члены оргкомитета. © Paris 2024 / Florian Hulleu © Paris 2024 / Florian Hulleu

Транспорт

В заявке Парижа на проведение Игр в 2024 году говорилось, что к старту первенства будет запущена сеть скоростных поездов Гран Пари Экспресс, состоящая из четырех новых веток метро. Пока кажется, что в заявленные сроки удастся лишь продлить до аэропорта Орли уже существующую 14 ветку. О строительстве полноценной сети говорить сложно, тем более, что регион Иль-де-Франс регулярно заявляет в необходимости дополнительного финансирования текущих проектов и модернизации существующих сетей.

По прогнозам, во время Олимпийских Игр в Париже будут находиться порядка 13 млн зрителей. Как будет решаться вопрос нагрузки на транспортную сеть города, пока не известно.

Билеты

На совещании, посвященном организации ОИ, Эмманюэль Макрон заявил, что «Игры должны финансировать Игры», поэтому ни о каких дополнительных налогах в связи с проведением Олимпиады объявлено не было.

По словам президента, оргкомитет постарался установить разумные цены на билеты на соревнования. Отмечается, что самые первые билеты, которые поступят в продажу, должны будут стоить 24 евро. При этом не уточнялось, о каких именно билетах речь: о билетах на отдельные соревнования, которые поступят в продажу в мае 2023 года, или о билетах, дающих право прохода на несколько состязаний, которые можно будет приобрести начиная с февраля 2023-го.

Билеты на Паралимпийские игры можно будет купить с осени 2023 года.

Государство также приобретет 400 000 билетов, которые будут распределены среди молодежи и волонтеров, вносящих свой вклад в проведение Игр и развитие спорта во Франции.

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