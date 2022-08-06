Европейский футбол возвращается: сыграны первые матчи Лиги 1, Бундеслиги и АПЛ

В пятницу, 5 августа, матчем «Лион» – «Аяччо» (2:1) открылся 1-й тур французской Лиги 1. В субботу, 6 августа, «Монако» сыграет со «Страсбуром», а «ПСЖ» – с «Клермоном». Также стартовали Бундеслига и Английская Премьер-лига, а через неделю возобновятся Ла Лига и Серия А. Подробнее — в обзоре RFI.

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Лига 1

Победитель сезона 2021/22 — «Пари-Сен-Жермен»

Первым матчем французского турнира стала встреча «Лиона» с дебютантом Лиги 1 «Аяччо». Первый гол забил на 12-й минуте полузащитник «Лиона» Тете, через 10 минут с пенальти еще один мяч в ворота противника отправил Александр Ляказетт. На 30-й минуте Тома Мангани немного выправил положение корсиканского клуба, так же с пенальти поразив ворота Антони Лопеша. Итог встречи: 2:1 в пользу «Лиона».

6 августа на выездном матче «Пари-Сен-Жермен» сыграет с «Клермоном». Игру пропустит Килиан Мбаппе, все еще испытывающий трудности из-за повреждения приводящей мышцы бедра.

Парижский клуб является главным фаворитом в борьбе за победу в Лиге 1. Его ближайшими конкурентами называют «Монако» и «Лион».

Кристоф Галтье (слева) и президент "Пари-Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи. AP - Thomas Padilla

В прошлом сезоне «ПСЖ», несмотря на масштабные приобретения (клуб подписал Лионеля Месси, Серхио Рамоса, Джанлуиджи Доннарумму, Джорджинио Вейналдума), выбыл в 1/8 Лиги чемпионов. Первенство остается главной целью парижан. В этом году клуб делает ставку на смену имиджа и стратегии с помощью привлечения местного тренера — Кристофа Галтье, ранее тренировавшего «Ниццу», — и нового спортивного директора Луиша Кампуша. Marca писала, что первым шагом Галтье в клубе стало введение новых правил: игроки не должны опаздывать на утренние тренировки, если на то нет уважительной причины, и использовать смартфоны во время общих приемов пищи. Кроме того, он ввел совместные командные ужины на базе в Камп-де-Лож. По данным L’Equipe, о дисциплине в команде заботится и спортдиректор Кампуш, который даже провел своеобразный рейд по ночным клубам, где бывают игроки.

► «ПСЖ» и Почеттино договорились о расторжении контракта. Новым тренером клуба станет Галтье

Любопытно будет наблюдать за тем, какое решение примет Галтье по поводу центра поля: при прошлом тренере Маурисио Почеттино это звено у парижан было довольно инертным в атаке, теперь же клуб приобрел Витинью. Интересным шагом стало и приобретение двух футболистов Лиги 1 — Юго Экитике из «Реймса» и Ренату Саншеша из «Лилля». Последний трансфер из национальной французской Лиги парижане делали в сезоне 2017/18 — именно так в «ПСЖ» перешел Килиан Мбаппе.

С сезона 2023/24 формат Лиги 1 несколько изменится, в турнире останется 18 команд: весной 2023 года в Лигу 2 опустятся четыре клуба, а в Лигу 1 поднимутся лишь две. Официально это решение объяснили переменами в структуре Лиги чемпионов (с 2024 года в группе ЛЧ будут играть 10 матчей вместо шести) и стремлением в связи с этим снизить нагрузку на игроков.

Бундеслига

Победитель сезона 2021/22 — «Бавария»

Новый сезон в Германии традиционно открывается матчем с участием чемпиона предыдущего выпуска. C 2013-го победу в Бундеслиге одерживает «Бавария». 5 августа мюнхенцы сыграли с франкфуртским «Айнтрахтом», чемпионом Лиги Европы 2021/22. Сенегалец Садио Мане — пожалуй, одно из главных приобретений баварцев — присутствовал на поле с первых минут и отметился голом.

Первый матч Бундеслиги завершился со счетом 6:1 в пользу «Баварии» (ворота «Айнтрахта» поразили Киммих, Павар, Мане, Мусиала и Гнабри, а мюнхенцам забил во втором тайме Коло Муани). Этот матч показал, что «Баварии» по-прежнему есть, из чего выбирать в плане атаки после того, как этим летом нападающий Роберт Левандовски перешел в «Барселону». Интересно проявила себя атакующая группа Мане-Мюллер-Гнабри-Мусиала.

Садио Мане REUTERS - MATTHIAS RIETSCHEL

Главный соперник «Баварии», последний чемпион Германии до гегемонии мюнхенцев, дортмундская «Боруссия» 6 августа играет с «Байером 04». В ближайшее время «Боруссия» не сможет рассчитывать на своего новобранца Себастьена Алле — он проходит курс лечения от рака. Предполагалось, что Алле будет компенсировать уход норвежца Эрлинга Холанна, подписавшего контракт с «Манчестер Сити».

АПЛ

Победитель сезона 2021/22 — «Манчестер Сити»

1-й тур Английской Премьер-лиги открылся 5 августа матчем «Кристал Пэлас» – «Арсенал» (0:2). 6 августа «Ливерпуль» сыграл с «Фулхэмом» (2:2), «Челси» встречается с «Эвертоном». В воскресенье, 7 августа, «Манчестер Юнайтед» будет играть с «Брайтоном», а «Манчестер Сити» — с «Вест Хэмом».

Крупные изменения, напомним, произошли в руководстве «Челси». В конце мая российский бизнесмен Роман Абрамович, владевший клубом с 2003 года, из-за событий в Украине был вынужден продать его. Новым владельцем стала группа Clearlake Capital во главе с американцем Тоддом Боэли, сделка обошлась почти в 5 млрд евро. Свой третий сезон в качестве тренера клуба проводит Томас Тухель. Вероятнее всего, он станет решающим для немецкого специалиста.

По итогам летних трансферов к клубу присоединились английский нападающий Рахим Стерлинг и сенегальский защитник Калиду Кулибали. Предстоит выяснить, окупятся ли эти инвестиции на поле.

Эрлинг Холанн в форме "Боруссии" AP - Martin Meissner

Кажется, что в АПЛ-2022/23 обойдется без особых сюрпризов, и победу вновь быдут оспаривать «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», при этом шансы «МанСити», усилившегося с приобретением Эрлинга Холанна, выглядят, пожалуй, чуть весомее.

Ла Лига

Победитель сезона 2021/22 — «Реал Мадрид»

«Барселона» блистательно провела сезон трансферов, подписав Роберта Левандовски, Жюля Кунде, Рафинью и Франка Кессье и продлив контракт с Усманом Дембеле. Удастся ли Хави успешно интегрировать в команду всех новых игроков и вновь привести «Барсу» к победе в испанской лиге и Лиге чемпионов? «Барселона» не выигрывала Ла Лигу с 2019 года, а Лигу чемпионов — с 2015 года.

Роберт Левандовски перешел из "Баварии" в "Барсу" REUTERS - ANDREAS GEBERT

Первый матч испанской Лиги состоится в пятницу, 12 августа, — «Севилья» сыграет с «Осасуной».

Серия А

Победитель сезона 2021/22 — «Милан»

Первые матчи итальянской лиги пройдут 13 августа: «Сампдория» — «Аталанта», «Милан» — «Удинезе», «Монца» — «Торино», «Лечче» — «Интер».

«Ювентус» летом записал в свой актив Поля Погбу, Анхеля Ди Марию и Глейсона Бремера. Погба вернулся в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента. Во время одной из тренировок с новым клубом француз получил травму мениска. Сообщалось, что Погба очень хочет попасть на Чемпионат мира-2022 в Катаре, потому после консультации со специалистами в Лионе отказался от операции, которая могла бы вывести его из строя на несколько месяцев. Футболист сделал выбор в пользу консервативного лечения в надежде, что терапия вернет его в строй к сентябрю.

Ди Мария, игравший за «ПСЖ», комментируя трансфер на пресс-конференции, заметил, что планировал вернуться в Аргентину, но «Ювентус» стоял на своем. Футболист будет играть в «Юве» под 22-м номером.

Аргентинец Анхель Ди Мария перешел из "ПСЖ" в "Ювентус" REUTERS - CHRISTIAN HARTMANN

Еще несколько любопытных обновлений составов: «Рома» арендовала хавбека «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдума с возможностью выкупа в конце сезона 2022/23, а «Интер» арендовал у «Челси» Ромелу Лукаку. Лукаку перешел в английский клуб летом 2021-го, а до этого как раз играл за «Интернационале».

«Золотой мяч»

Последний обладатель трофея — Лионель Месси

Карим Бензема ведет крестовый поход за «Золотым мячом». С 2008 года трофей переходил от Лионеля Месси к Криштиану Роналду и наоборот, за исключением 2018 года, когда «Золотой мяч» получил хорват Лука Модрич. Однако после не вполне однозначного сезона в составе «Пари-Сен-Жермен» Месси, кажется, выбыл из борьбы за трофей. Аналогичная участь постигла и Роналду.

Карим Бензема REUTERS - SUSANA VERA

В этом контексте капитан мадридского «Реала» Карим Бензема кажется фаворитом, и высока вероятность, что он станет пятым французом–обладателем трофея после Раймона Копа, Мишеля Платини, Жан-Пьера Папена и Зинедина Зидана. Помимо Бензема, претендентами на «Золотой мяч»-2022 являются Роберт Левандовски, Садио Мане, Мохамед Салах, Винисиус Жуниор и Кевин Де Брюйне.

Трофей вручат 17 октября.

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