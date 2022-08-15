В Мюнхене в рамках чемпионата Европы открылись cоревнования по легкой атлетике

Через три недели после окончания Чемпионата мира в Юджине и через неделю после окончания Игр Содружества в понедельник, 15 августа, в Мюнхене открылся чемпионат Европы по легкой атлетике. Он проходит в рамках первенства Европы по летним видам спорта.

Реклама Читать далее

Медальные надежды французов

Французская делегация на первенстве в Баварии многочисленна: европейский чемпионат рассматривают как возможность для молодых спортсменов набраться опыта международных состязаний за два года до парижской Олимпиады. Но пока медальное надежды французов в первую очередь связаны с уже зарекомендовавшими себя легкоатлетами.

🇫🇷 Voici la sélection française pour les 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐧𝐚𝐭𝐬 𝐝'𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞, qui auront lieu à Munich (🇩🇪 Allemagne) du 15 au 21 août.



👉 Détail et fiches athlètes : https://t.co/wHXjOhLca9



📢 #Munich2022 #ec2022 pic.twitter.com/0r6t0UBylG — FFAthlétisme (@FFAthletisme) August 4, 2022

На чемпионате мира в Юджине французам удалось завоевать всего лишь одну медаль — многоборец Кевин Майер стал чемпионом в десятиборье. Майер приехал и на европейское первенство. Мировой рекордсмен и двукратный чемпион мира ещё никогда не был чемпионом Европы на открытом воздухе. Если он успел восстановиться после чемпионата мира, Майер имеет все шансы на высокий результат.

Подиумные надежды есть и у бегуна Джимми Грессье на дистанции 10 000 м. На ЧМ он был 11-м, но среди участников Европейского чемпионата-2022 у него второе лучшее время. В похожей ситуации и Мехди Бельхадж в беге на 3000 м с препятствиями: в Юджине он был 13-м, но на европейской территории у него третье время. Интересно будет следить и за Вильфридом Хаппио, в США финишировавшим с четвёртым результатом и личным рекордом. В прыжках с шестом Рено Лавиллени может рассчитывать на завоевание новой награды. В США он был пятым.

В беге на 110 м с барьерами французы рассчитывают на четверку Саша Жойя, Жюст Квау-Матей, Паскаль Мартино-Лагард и Орель Манга. Не исключено, что на подиум на дистанции 4×400 м может претендовать команда французских легкоатлеток. Участница квартета Амандин Бромье в Юджине показала пятый результат.

Чемпионат по летним видам спорта в Мюнхене

Европейское первенство по легкой атлетике проходит в рамках чемпионата Европы по летним видам спорта. Это первое столь масштабное международное спортивное мероприятие, организованное в столице Баварии, со времён Олимпиады-1972. В качестве мест соревнований Мюнхена-2022 в большинстве случаев используются площадки, где 50 лет назад разыгрывались олимпийские награды: состязания легкоатлетов проходят на Олимпийском стадионе, соревнования по триатлону и BMX — в Олимпийском парке, турнир по настольному теннису организован в концертном зале Руди Зегельмайера, также известном как Audi Dom, где в 1972 году соревновались баскетболисты, а первенство по гребле и каноэ облюбовало Олимпийский гребной канал в Обершлайсхайме.

Чемпионат в Мюнхене открылся 11 августа и завершится 21-го. В нем принимают участие 4700 европейских спортсменов из почти 50 стран. Разыгрываются 117 титулов в 12 дисциплинах. Около трети соревнований, входящих в программу Олимпийских игр 2024 года в Париже, представлены на чемпионате в Мюнхене на чемпионате Европы.

Формат чемпионата по летним видам спорта в первые был опробован четыре года назад в Глазго и Берлине. Тогда вместо того, чтобы организовывать свои чемпионаты Европы по отдельности, представители нескольких видов спорта — плавания, триатлона, спортивной гимнастики, велоспорта, гребли и гольфа — решили объединить усилия и вместе организовать турнир в Глазго. Легкоатлеты синхронизировали свой календарь с коллегами и в то же время провели турнир в Берлине. Отличие того турнира от нынешнего в том, что в 2018 году водные виды спорта также входили в программу соревнований, в этот же раз европейское первенство по водным видам проходит отдельно, в Риме. Со времени первого спортивного «Евровидения» из программы исчез гольф, зато появились пляжный волейбол, настольный теннис, каноэ (спринт) и скалолазание. В 2026 году, на который намечен следующий европейский мультиспортивный турнир, из программы исчезнет и легкая атлетика.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться