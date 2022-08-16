Сборная Франции по велотреку увозит с чемпионата Европы 15 наград

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Себастьен Вижье и Мелвен Ландерно на подиуме, 16 августа 2022
Себастьен Вижье и Мелвен Ландерно на подиуме, 16 августа 2022 REUTERS - ANDREAS GEBERT
Анн Морзин
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Во вторник, 16 августа, на чемпионате Европы были разыграны последние комплекты медалей в велотреке — дисциплине, которая оказалась особенно успешной для французской команды. Сборная Франции увозит домой 15 медалей — больше, чем команды-соперницы.

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Первое место медального зачета в велотреке заняла Германия, поскольку немецкие спортсмены выиграли на два золота больше, чем их соперники из Франции. Но в общем зачете французы оказались лидерами: 6 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медали.

Двукратным чемпионом Европы — в кейрине и спринте — стал Себастьен Вижье.

В омниуме победу одержал Донаван Гронден, Бенжамен Тома стал сильнейшим в гонке по очкам на 40 км, а Мелвен Ландерно — в гонке на время на 1 км.

К тому же, французская эстафетная команда стала первой в командном преследовании.

Среди женщин Матильд Гро стана вице-чемпионкой Европы в спринте, Клара Коппони — в омниуме, а Виктуар Берил показала третий результат в гонке по очкам на 25 км. Также серебро на треке француженки завоевали в женском мэдисоне.

Мужчины в мэдисоне тоже стали вторыми, аналогичный результат и в командном спринте. Ещё две бронзы команде принесли Мелвен Ландерно и Райан Эляль — в кейрине и спринте соответственно.

15 августа 2022. Француз Мелвен Ландерно празднует победу после финала мужской гонки на время на 1км
15 августа 2022. Француз Мелвен Ландерно празднует победу после финала мужской гонки на время на 1км REUTERS - ANDREAS GEBERT

Немецкие гонщики завоевали 8 золотых наград: мужском мэдисоне, мужском и женском индивидуальном преследовании, женском кейрине, спринте, командном преследовании и командном спринте, а также в гонке на время на 500 м среди женщин. Серебро сборная Германии получила в гонке на выбывание, кейрине, личном преследовании и скрэтче. Наконец, ещё одну награду — бронзу — немцы выиграли в гонке на время на 1 км.

Украинской команде две медали принесла Олена Старикова — бронзу в кейрине и серебро в гонке на время на 500 м.

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