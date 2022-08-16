Сборная Франции по велотреку увозит с чемпионата Европы 15 наград

Во вторник, 16 августа, на чемпионате Европы были разыграны последние комплекты медалей в велотреке — дисциплине, которая оказалась особенно успешной для французской команды. Сборная Франции увозит домой 15 медалей — больше, чем команды-соперницы.

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Первое место медального зачета в велотреке заняла Германия, поскольку немецкие спортсмены выиграли на два золота больше, чем их соперники из Франции. Но в общем зачете французы оказались лидерами: 6 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медали.

Двукратным чемпионом Европы — в кейрине и спринте — стал Себастьен Вижье.

В омниуме победу одержал Донаван Гронден, Бенжамен Тома стал сильнейшим в гонке по очкам на 40 км, а Мелвен Ландерно — в гонке на время на 1 км.

К тому же, французская эстафетная команда стала первой в командном преследовании.

Среди женщин Матильд Гро стана вице-чемпионкой Европы в спринте, Клара Коппони — в омниуме, а Виктуар Берил показала третий результат в гонке по очкам на 25 км. Также серебро на треке француженки завоевали в женском мэдисоне.

Мужчины в мэдисоне тоже стали вторыми, аналогичный результат и в командном спринте. Ещё две бронзы команде принесли Мелвен Ландерно и Райан Эляль — в кейрине и спринте соответственно.

15 августа 2022. Француз Мелвен Ландерно празднует победу после финала мужской гонки на время на 1км REUTERS - ANDREAS GEBERT

Немецкие гонщики завоевали 8 золотых наград: мужском мэдисоне, мужском и женском индивидуальном преследовании, женском кейрине, спринте, командном преследовании и командном спринте, а также в гонке на время на 500 м среди женщин. Серебро сборная Германии получила в гонке на выбывание, кейрине, личном преследовании и скрэтче. Наконец, ещё одну награду — бронзу — немцы выиграли в гонке на время на 1 км.

Украинской команде две медали принесла Олена Старикова — бронзу в кейрине и серебро в гонке на время на 500 м.

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