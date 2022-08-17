Велоспорт: скоро стартует испанская многодневная гонка Вуэльта

В пятницу, 19 августа, стартует испанская веломногодневка Вуэльта. Дистанция гонки составит 3280,5 км. Финишируют спортсмены 11 сентября в Мадриде. Последние три года титул победителя удерживает словенец Примож Роглич.

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Старт велогонке будет дан за пределами Испании — в голландском Утрехте.

Впервые участие в Вуэльте примет французская команда Arkéa-Samsic, eе лидером был назван колумбиец Наиро Кинтана. 17 августа стало известно, что он был дисквалифицирован с Тур де Франс-2022, которую он завершил на шестом месте: в двух пробах Кинтаны были обнаружены следы запрещенного еще в 2019 году трамадола. Прием этого обезболивающего является нарушением предписаний Международной федерации велоспорта, но не представляет собой нарушение антидопинговых правил. По этой причине Кинтана может продолжать соревноваться в Испании.

Для участия в Вуэльте приехал и титулованный Крис Фрум. Сейчас он выступает за Israel-Premier Tech. Подготовку гонщика нарушило заражение коронавирусной инфекцией: ранее Фрум приостановил участие в Тур де Франс из-за положительного теста на COVID-19. Теперь он надеется, что в Испании ему удастся прийти в оптимальную форму к началу второй недели состязания.

Самая первая Вуэльта Испании прошла весной 1935 года. Как и в случае со многими другими велогонками, ее организатором выступила газета — Diario Informaciones. Испанское издание вдохновилось примерами коллег по цеху — L’Auto и La Gazzetta dello Sport, устроивших Тур де Франс и Джиро д’Италия соответственно и тем самым сделавшим себе превосходную рекламу.

В самой первой Вуэльте было 14 этапов, участие в ней приняли 50 спортсменов — не очень много для соревнования подобного рода. Дело в том, что в 1935 году первый испанский гранд-тур частично совпал со своим итальянским аналогом — Джиро. Кстати, совпадения Вуэльты с Джиро оставались регулярными вплоть до 1995 года, когда испанцы решили перенести свою многодневку на август и сентябрь.

Историки велоспорта упоминают, что участники первой Вуэльты употребляли особый вид допинга — коктейль из апельсинового биттера, ликера Гран-Марнье, Кюрасао, английского джина и еще нескольких не менее крепких ингредиентов. Создание этого «допинга 30-х» приписывают известнейшему испанскому бармену Перико Чикоте. Чикоте в начале 30-х годов открыл в Мадриде бар, который очень скоро облюбовали знаменитости — там встречались актеры, живописцы, литераторы, бизнесмены и спортсмены. Сам бармен был заядлым болельщиком и в ранние годы даже занимался велоспортом. Бар на Гран Виа в Мадриде существует до сих пор. Но каким бы замечательным ни был дон Чикоте, эффективность его коктейля при прохождении многокилометровой дистанции на велосипеде остается недоказанной.

За всю историю Вуэльты финальный этап завершался лишь в трех городах — Мадриде, Сан-Себастьяне и Бильбао. В 1997 году гонка впервые стартовала за пределами Испании — в Лиссабоне. Интересно, что долгое время победитель генеральной классификации Вуэльты облачался в желтую майку — почти такую же, как у победителя Тур де Франс. Однако затем было решено заменить цвет джерси, и теперь лидер выступает в майке красного цвета.

Чаще всего на первой ступеньке подиума Вуэльты оказывались испанцы. Рекорд по количеству побед принадлежит Роберто Эрасу. По три раза победителями испанской многодневки становились Альберто Контадор и Примож Роглич, причем последний — в 2019, 2020 и 2021 годах.

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