Чемпионат Европы: украинский легкоатлет Проценко завоевал бронзу в прыжках в высоту
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Андрей Проценко стал третьим с результатом 2,27 метра. Соревнование прошло 18 августа на мюнхенском «Олимпиаштадионе».
Таким образом, Проценко повторил установленный на чемпионате мира в американском Юджине результат — там спортсмен тоже занял третье место.
Победу в Мюнхене одержал итальянец Джанмарко Тамбери, взявший высоту 2,30 м, а второе место занял немец Тобиас Потие (2,27). Ещё один украинский спортсмен — Олег Дорощук — стал четвертым.
19 августа Марина Бех-Романчук поборется в финале тройного прыжка.
На чемпионате Европы в Мюнхене Украину представляют 54 спортсмена.
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