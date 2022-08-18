Чемпионат Европы: украинский легкоатлет Проценко завоевал бронзу в прыжках в высоту

Андрей Проценко стал третьим с результатом 2,27 метра. Соревнование прошло 18 августа на мюнхенском «Олимпиаштадионе».

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Таким образом, Проценко повторил установленный на чемпионате мира в американском Юджине результат — там спортсмен тоже занял третье место.

Победу в Мюнхене одержал итальянец Джанмарко Тамбери, взявший высоту 2,30 м, а второе место занял немец Тобиас Потие (2,27). Ещё один украинский спортсмен — Олег Дорощук — стал четвертым.

Андрей Проценко стал третьим. Победу одержал итальянец Джанмарко Тамбери, а второе место занял немец Тобиас Потие. REUTERS - KAI PFAFFENBACH

Тем же вечером решилась судьба медалей в прыжках в длину среди женщин. Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук заняла четвертое место с результатом 6,76 м, уступив бронзу прыгунье из Великобритании Джэзмин Сойерс, которая в последней попытке прыгнула на 6,80 м. Чемпионкой Европы стала сербская спортсменка Ивана Вулета с результатом 7,06 м, а серебро завоевала Малайка Мигамбо из Германии: ее результат - 7,03 м.

19 августа Марина Бех-Романчук поборется в финале тройного прыжка.

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук заняла четвертое место с результатом 6,76 м. REUTERS - KAI PFAFFENBACH

Вечером 18 августа еще двое представителей украинской сборной боролись за награды: в секторе для метания молота Михаил Кохан стал пятым, а Юлия Лобан показала седьмой результат в семиборье.

На чемпионате Европы в Мюнхене Украину представляют 54 спортсмена.

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