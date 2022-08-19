Норвежец Вархольм стал чемпионом Европы в беге на 400м с барьерами. Француз Аппьо — второй

На чемпионате Европы по легкой атлетике, который проходит в Мюнхене, в пятницу, 19 августа, норвежец Карстен Вархольм одержал победу в беге на 400 метров с барьерами. Он также установил новый рекорд соревнований. Предыдущий держался 40 лет.

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Вархольм преодолел дистанцию за 47,12 секунды. Прежний рекорд чемпионатов Европы в беге на 400м с барьерами был установлен 8 сентября 1982 года спортсменом из ФРГ Харальдом Шмидом и равнялся 47,48 секунды.

Вархольму бить рекорды не впервой: на Олимпиаде в Токио он установил яркий рекорд в беге на 400 метров с барьерами, став первым преодолевшим эту дистанцию быстрее, чем за 46 секунд. Для прохождения 400 метров норвежцу потребовалось 45,94 секунды. Предыдущий рекорд (46,78) держался 29 лет.

19 августа в Мюнхене второе место занял француз Вильфрид Аппьо с результатом 48,56 секунды. Турецкий спортсмен Ясмани Копелло стал третьим — 48,78 секунды.

Серебряным призером стал француз Вильфрид Аппьо. REUTERS - KAI PFAFFENBACH

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Четвертым финишировал еще один французский атлет Людви Вайан, он уступил Копелло лишь одну сотую секунды. Следует отметить, что в нынешнем финале Франция была представлена тремя спортсменами: вместе с Вайаном и Аппьо за победу бился Виктор Королле. Франция не была столь широко представлена в финалах бега на 400 м с барьерами с Чемпионата Европы 1966 года, проходившего в Будапеште.