Украинка Марина Бех-Романчук стала чемпионкой Европы в тройном прыжке

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук в пятницу, 19 августа, выиграла золотую медаль чемпионата Европы в тройном прыжке. Ее результат стал лучшим в Европе в этом сезоне.

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Накануне, 18 августа, она остановилась в шаге от пьедестала в прыжках в длину, но в секторе для тройного прыжка стала чемпионкой.

В первой попытке Бех-Романчук прыгнула на 14,81 м, а в пятой попытке и вовсе показала результат 15,02 м. Серебро завоевала Кристина Мякеле из Финляндии, прыгнувшая на 14,64 м, что является рекордом страны. Третьей стала Ханне Миненко из Израиля (14,45 м).

Серебро завоевала Кристина Мякеле из Финляндии, третьей стала Ханне Миненко из Израиля. REUTERS - KAI PFAFFENBACH

Бех-Романчук принесла Украине четвертую медаль в легкой атлетике: вчера Андрей Проценко стал третьим в прыжках в высоту, а сегодня Виктория Ткачук и Анна Рыжикова выиграли серебрянную и бронзовую награды в беге на 400 м с барьерами.

Виктория Ткачук и Анна Рыжикова выиграли серебрянную и бронзовую награды в беге на 400 м с барьерами. REUTERS - WOLFGANG RATTAY

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