Украинка Марина Бех-Романчук стала чемпионкой Европы в тройном прыжке
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Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук в пятницу, 19 августа, выиграла золотую медаль чемпионата Европы в тройном прыжке. Ее результат стал лучшим в Европе в этом сезоне.
Накануне, 18 августа, она остановилась в шаге от пьедестала в прыжках в длину, но в секторе для тройного прыжка стала чемпионкой.
В первой попытке Бех-Романчук прыгнула на 14,81 м, а в пятой попытке и вовсе показала результат 15,02 м. Серебро завоевала Кристина Мякеле из Финляндии, прыгнувшая на 14,64 м, что является рекордом страны. Третьей стала Ханне Миненко из Израиля (14,45 м).
Бех-Романчук принесла Украине четвертую медаль в легкой атлетике: вчера Андрей Проценко стал третьим в прыжках в высоту, а сегодня Виктория Ткачук и Анна Рыжикова выиграли серебрянную и бронзовую награды в беге на 400 м с барьерами.
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