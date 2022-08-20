Швед Дюплантис выиграл золото чемпионата Европы в прыжках с шестом и обновил рекорд турнира

Когда стало понятно, что золото первенства в Мюнхене - его, Дюплантис заказал высоту в 6,06 метра, взял ее и тем самым обновил рекорд турнира.

Олимпийский чемпион 2020 года в прыжках с шестом, мировой рекордсмен швед Арман Дюплантис во второй раз в карьере завоевал золото чемпионата Европы. В субботу, 20 августа, для победы ему оказалось достаточно взять высоту в 5,90 метра.

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Когда стало понятно, что золото первенства в Мюнхене — его, Дюплантис заказал высоту в 6,06 метра, взял ее и тем самым обновил рекорд турнира. Предыдущий рекорд — 6,05 м — тоже принадлежал шведу: он установил его в 2018 году на чемпионате Европы в Берлине.

Арман Дюплантис в этом сезоне ставит рекорды, а затем сам же их обновляет: в марте на проходившем в Белграде чемпионате мира в помещении швед прыгнул на 6,20 м, установив очередной мировой рекорд. А в июле на мировом первенстве в американском Юджине взял 6,21 м.

18 августа 2022 года, Арман Дюплантис (Швеция) во время квалификации, прыжки с шестом REUTERS - KAI PFAFFENBACH

Второе место на мюнхенском Олимпийском стадионе 20 августа завоевал немецкий прыгун Бо Канда Лита Баэре, показавший результат в 5,85 м. На ЧМ в Юджине он был седьмым. Бронза досталась спортсмену из Норвегии Полу Хаугену Лиллефоссе: он, как и некоторые из соперников, взял 5,75 м, но превзошел остальных по попыткам.

Разочарованием для французских болельщиков стало седьмое место Рено Лавиллени. Олимпийский чемпион 2012 года, трехкратный чемпион мира в помещении, семикратный чемпион Европы, как и Дюплантис, решил пропустить высоту 5,75 м, а 5,85 взять не смог и в итоге остановился остался седьмым с результатом 5,65 м. Ещё один французский прыгун Тибо Коллье стал пятым.

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