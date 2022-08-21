Ярослава Магучих стала чемпионкой Европы в прыжках в высоту

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выиграла золотую медаль чемпионата Европы в прыжках в высоту.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих в воскресенье, 21 августа, выиграла золотую медаль чемпионата Европы в прыжках в высоту.

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Магучих стала первой в истории Украины чемпионкой Европы в прыжках в высоту.

Второе место заняла Мария Вукович из Черногории, а третьей стала 16-летняя сербская спотсменка Ангелина Топич. Магучих в финале прыгнула на 1,95 м. Такой же результат показала Вукович, однако украинка обошла использовала меньше попыток в предыдущих раундах.

Серебро выиграла черногорка Мария Вукович, бронзу – представительница Сербии Ангелина Топич. REUTERS - WOLFGANG RATTAY

Еще две представительницы Украины Ирина Геращенко с результатом 1,93 м и Юлия Левченко (1,86) стали пятой и девятой.

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