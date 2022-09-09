«ПСЖ», самолет, выбросы: как попытка сыронизировать привела к полемике о футболе и экологии

Во вторник, 6 сентября, «Пари-Сен-Жермен» со счетом 2:1 обыграл «Ювентус» в матче Лиги чемпионов. Ворота итальянского клуба дважды поразил Килиан Мбаппе. Днем ранее форвард «ПСЖ» вместе c тренером клуба Кристофом Гальтье оказались в центре скандала после попытки пошутить о недостаточно экологичных передвижениях команды. На спорную шутку отреагировали премьер-министр и министры Франции, мэр Парижа, экоактивисты во главе с «Гринпис» и даже Федерация песчаного яхтинга Франции.

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«Одинокий парус» и пустой автобус

Все началось 3 сентября, когда «ПСЖ» отправился на игру с «Нантом». Полузащитник парижан Марко Вератти выложил в инстаграме сторис, снятую в салоне самолета. На публикацию обратил внимание директор подразделения железнодорожной компании Франции SNCF TGV-Intercités Ален Кракович. «От Парижа до Нанта можно добраться менее чем за два часа на поезде TGV INOUI. «ПСЖ», я вновь-вновь-вновь повторяю наше предложение, адаптированное к вашим конкретным потребностям и в наших общих интересах: безопасности, скорости, сервиса и экологичной мобильности», — написал Кракович в твиттере.

Paris-Nantes est en moins de 2 heures en @TGVINOUI. @PSG_inside, je re-re-renouvelle notre proposition d’offre #TGV adaptée à vos besoins spécifiques, pour nos intérêts communs : sécurité, rapidité, services et eco mobilité 🌎 🙂 https://t.co/FJCW6M7Mwe — Alain Krakovitch (@alainkrakovitch) September 4, 2022

На пресс-конференции перед матчем с «Ювентусом» журналисты попросили Кристофа Гальтье прокомментировать твит Краковича и объяснить, так ли уж был необходим перелет в Нант. Следует уточнить, что путь из Парижа в Нант на самолете составляет 1 час 10 минут, в то время как для его преодоления на поезде требуется лишь на час больше — 2 часа 10 минут.

После этого вопроса Гальтье и Мбаппе переглянулись, тренер заметно подавил улыбку, а футболист не выдержал и рассмеялся. Похоже, они ждали этого вопроса. После небольшой паузы Гальтье ответил:

Я догадывался, что об этом спросят. Честно говоря, сегодня утром мы разговаривали с компанией, организующей наши поездки. Сейчас мы пытаемся выяснить, сможем ли передвигаться на песчаной яхте.

Песчаная яхта — трехколесный парусный транспорт для перемещения по земле под действием силы ветра. Ее и припарковали активисты «Гринпис» возле домашнего стадиона «Пари-Сен-Жермен» Парк де Пранс перед матчем «ПСЖ» с «Ювентусом» 6 сентября. После игры Гальтье принес извинения за неуместную шутку:

Не время было для такого заявления. Я жалею об этом. Это была плохая шутка, сделанная не вовремя. Меня беспокоят проблемы климата, проблемы нашей планеты. Я знаю об отвественности, которая на нас лежит. Я слышал, что мы оторваны от реальности, это не так.

С извинениями тренер парижан опоздал: дискуссия к тому моменту уже вышла на совершенно иной уровень.

Что не так с ответом Гальтье?

Климатическая повестка во Франции является одной из актуальнейших. Страна пережила один из самых жарких и засушливых летних сезонов, на юго-западе Франции полыхали пожары, в нескольких регионах не хватало воды. На этом фоне шутка Кристофа Гальтье и смех Килиана Мбаппе выглядели особенно цинично.

Антиглобалистская ассоциация Attac в твиттере обратила внимание на углеродный след, оставленный частным джетом еще одного звездного форварда «ПСЖ» Лионеля Месси с июня: за это время его самолет осуществил 52 перелета, объем выбросов составил 1502 тонны CO2. По подсчетам Attac, столько выбросов может быть сделано в ходе жизнедеятельности одного француза — при условии, что он проживет 150 лет.

Ученый Эндрю Уэлфл из Центра Тиндалла по исследованию климатических изменений в 2019 году подсчитал, сколько выбросов в атмосферу было сделано в результате перемещений звезд футбола. Он определил, сколько перелетов в рамках турниров осуществили футболисты, и вычислил, сколько углекислого газа выделилось в атмосферу. К примеру, углеродный след от перелетов Неймара составил, по оценкам Уэлфла, 38 тонн СО2, Мбаппе — 20,5 тонн, а Маркиньоса — и вовсе 53,5 тонны. И это при том, что учитывались только перелеты в рамках турниров.

Углеродный след от перелетов Маркиньоса (на первом плане) в рамках турниров в 2019 году составил 53,5 тонны CO2 / Серхио Рамос и Маркиньос во время матча с "Ювентусом" REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

С марта 2021 года во Франции действует климатический закон, предполагающий запрет на перелеты внутри страны, если путь может быть проделан на поезде менее, чем за 2 часа 30 минут. Правда, действие этого закона не распространяется на частные самолеты.

Дополнительный повод возмутиться у общественности появился, когда вспомнился эпизод 2020 года. Тогда на четвертьфинал Кубка Франции в Дижоне столичный клуб прилетел на джете, а автобус «ПСЖ» в это же время совершил поездку в Дижон пустым, чтобы встретить команду в аэропорте. Оказалось, что эта схема повторяется регулярно, и автобус клуба передвигается пустым в города, где проходят матчи.

Реакции

Шутку Кристофа Гальтье оценили немногие. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 6 сентября призвала футболистов Лиги 1 осознать серьезность климатического кризиса.

Я считаю, важно, чтобы они понимали, в каком мире мы живем, осознавали, что климатический кризис — не гипотеза завтрашнего дня, а реальность дня сегодняшнего,

— заявила Борн. Министр спорта Амели Удеа-Кастера написала в твиттере:

Господин Гальтье, мы привыкли к более уместным и ответственным ответам от вас – может, поговорим об этом?

Мэр Парижа Анн Идальго опубликовала твит с большим количеством вопросительных знаков:

Нет, нормально отвечать подобным образом???? Просыпайтесь, ребята??? Это Париж.

На заявление тренера «ПСЖ» в эфире радиостанции Europe1 отреагировал президент Федерации песчаного яхтинга Франции Кристоф Роже:

После слов Кристофа Галтье, тренера «ПСЖ», я рад сообщить ему, что французская федерация песчаного яхтинга подтверждает, что до Нанта из Парижа можно добраться на песчаной яхте. Это займет всего девять часов, потребуется постоянный ветер в нужном направлении. И это действительно дешевле: можно отправиться в путешествие всего за 100-150 евро, а углеродный след от такой поездки будет равен нулю.

Чемпион мира-1998 в составе сборной Франции, а ныне консультант franceinfo Бишенте Лизаразю в комментарии назвал критику Гальтье и Мбаппе нормальным явлением:

[Изменения климата — реальность], мы в этом убедились этим летом во время засухи и пожаров. Нормально, чтобы футболисты тоже прилагали усилия, и нормально, что их так критикуют, когда они на эту тему реагируют неуклюжей шуткой.

При этом Лазаразю оговорился, что с точки зрения безопасности, организация железнодорожных переездов таких игроков, как Неймар, Мбаппе или Месси является задачей не из легких.

По данным RMC Sport, неудачная ирония Гальтье и реакция Мбаппе на нее не понравились и руководству «ПСЖ». Чуть ли не единственной организацией, выступившей в поддержку тренера и игрока, стал французский Союз профессиональных футболистов, обвинивший компанию SNCF в пиаре.

Шутить на тему экологии — «богохульство»?

Свое прочтение полемики о «песчаной яхте» предложил эссеист Эрик Нолло. В комментарии Le Figaro он отметил, что реакции Гальтье и Мбаппе несомненно были неуместными и, по всей вероятности, демонстрируют, до какой степени сфера профессионального футбола оторвана от реальности. При этом, заметил Нолло, этот эпизод указывает на то, что в современном обществе шутки, касающиеся проблем экологии и климата, превратились в форму богохульства.

Когда слушаешь реакции некоторых политиков, вроде Элизабет Борн, складывается ощущение, что тренер «ПСЖ» и его игрок должны ответить за свои слова в суде,

— сказал Нолло. По его мнению, мир футбола еще не усвоил, что теперь экологическая осознанность является одним из базовых требований для лидеров мнений. В качестве примера он привел проявления расизма в футболе, которые еще 10 лет назад не воспринимались так остро, как сейчас. Футбольная среда усвоит идею экологической осознанности аналогичным образом, считает эссеист.

Есть ли примеры климатической осознанных футбольных клубов?

Полемика вокруг «песчаной яхты» заставила Францию заговорить о связи спорта и климатических изменений в целом. Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера поддержала предложение Алена Краковича сделать перемещения футболистов более экологичными. В эфире franceinfo она привела пример партнерского соглашения, которое существует между транспортной компанией и футбольным клубом в Испании: по ее словам, испанский железнодорожный перевозчик Renfe осуществляет перевозки игроков, сотрудников и руководства севильского клуба «Реал Бетис» по особым тарифам. Кроме того, «Ренн» приезжает на игры в Париже на поезде, а «Ливерпуль» — на матчи в Лондоне.

Министр признала, что еще очень многое необходимо сделать, чтобы спорт во Франции стал экологичней. По ее словам, «были организованы четыре рабочие группы, которые к концу сентября должны сформулировать очень конкретные предложения». Она упомянула некую экологическую «рационализацию» процессов до, после и во время футбольных матчей.

Примером особо внимательного отношения к вопросам экологии является испанский ФК «Севилья», с 2011 года стремящийся снизить углеродный след. Сперва клуб сменил подход к обработке газона, сделав акцент на экономии воды, что в жарком испанском регионе казалось необходимостью. Клуб заключил контракт с поставщиком натуральных удобрений, позволяющих укреплять субстрат, который удерживает влагу, отчего потребность в поливе снижается на 50%. Затем «Севилья» установила на домашнем стадионе систему дистанционного управления, позволяющую регулировать освещение в зависимости от того, идет тренировка или матч. Клуб утверждает, что удалось достичь 75% экономии потребления энергии. Сообщалось, что еще несколько клубов — «Валенсия», «Майорка» и «Реал Бетис» — решили последовать примеру «Севильи».

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