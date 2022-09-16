«Великий» и «уникальный»: мир реагирует на новость о завершении карьеры Роджера Федерера

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История подошла к концу: Роджер Федерер объявил о намерении завершить соревновательную карьеру после выступления на Кубке Лэйвера в Лондоне 23-25 сенятбря. Федереру 41 год, он является 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», олимпийским чемпионом в паре, самым титулованным чемпионом Уимблдона и US Open, на его счету 103 титула турниров ATP — больше в истории мужского тенниса было лишь у американца Джимми Коннорса. Как мир реагирует на финал карьеры легендарного швейцарца?

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16 сентября французская газета L'Equipe вышла с портретом Федерера на первой полосе и заголовком «God Save the King». На страницах издания швейцарца называют «господином теннисом», а завершение его карьеры — «маленькой смертью вечного гиганта». Он был естественным элементом теннисного мира, игроком, имя которого, казалось, всегда будет в турнирных таблицах.

15 сентября Роджер Федерер опубликовал в инстаграме официальное заявление, в котором подвел черту под своей соревновательной карьерой:

Как многие из вас знают, последние три года подарили мне проблемы в виде травм и операций. Я много работал, чтобы вернуться в полную спортивную форму. Но я также знаю возможности и пределы своего тела, и в последнее время его послание мне стало ясным. Мне 41 год, за 24 года я провел более 1,5 тысячи матчей. Теннис обошелся со мной более великодушно, чем я когда-либо мог мечтать, и теперь я должен признать, что пришло время завершить мою соревновательную карьеру. Кубок Лэйвера на следующей неделе в Лондоне станет моим последним турниром ATP. Я, конечно, буду и дальше играть в теннис в будущем, но только не на турнирах «Большого шлема» или в туре. <...> Я считаю себя одним из самых счастливых людей на Земле. Мне дали особый талант играть в теннис, и я делал это на уровне, о котором даже не мог себе представить, гораздо дольше, чем я когда-либо считал возможным… <...> Итак, я хочу от всего сердца поблагодарить всех вас, всех во всем мире, кто помог воплотить в жизнь мечты швейцарского мальчика, играющего в мяч. И наконец, к игре в теннис: я люблю тебя и никогда не покину.

Новость о том, что Федерер завершил карьеру в конце сентября, не оставила равнодушными как его коллег по теннисному цеху, так и поклонников этого вида спорта.

Как реагирует мир тенниса

Рафаэль Надаль, 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» и двукратный олимпийский чемпион, обратился к Федереру в своих соцсетях:

Дорогой Роджер, мой друг и соперник. Я хотел бы, чтобы этот день никогда не наступал. Это печальный день для меня лично и для спорта во всем мире. Я говорил тебе об этом, а теперь он настал. Было удовольствием, а также честью и привилегией разделить с тобой все эти годы, прожить столько удивительных моментов на корте и за его пределами. В будущем у нас будет еще много совместных моментов, нам еще предстоит многое сделать вместе, и мы это знаем. А пока я искренне желаю тебе счастья с твоей супругой Миркой, вашими детьми, вашей семьей, наслаждайся тем, что тебя ждет впереди. Увидимся в Лондоне на Кубке Лэйвера.

«Здоровья, Роджер. Спасибо за общие воспоминания, мой друг. Для меня было честью делить с тобой время/опыт на самых священных площадках нашего вида спорта», — написал победитель US Open-2003 Энди Роддик в твиттере.

«Роджер был одним из моих кумиров и источником вдохновения! Спасибо тебе за все, что ты сделал для нашего спорта! Я все еще хочу сыграть с тобой! Желаю всей удачи мира в том, что ждет впереди!», — прокомментировал завершение карьеры Федерера Карлос Алькарас.

Слезы победителя. Роджер Федерер с трофеем Australian Open в 2018 году. REUTERS - Thomas Peter

Стефанос Циципас опубликовал в инстаграме пост, в котором отметил не только величие игры, но и стиль великого швейцарца:

Он пришел. Мы увидели. Он победил. Мы восхищались. Спасибо, Роджер, за то, что возвысил наш спорт до недостижимых высот, за то, что придал ему такой чертовски легкий вид, который в то же время столь сложно поддерживать. Твой стиль, индивидуальность, талант, изящество и страсть навсегда останутся в истории тенниса! Я не могу выразить тебе свою благодарность за то, что именно ты — причина, по которой я в первую очередь занялся теннисом, причина, по которой я сегодня играю одноручный бэкхенд. Причина, о которой я мечтал, впервые видя, как ты поднимаешь трофей Уимблдона в 2004 году. Чтобы по-настоящему "зафедерерить" (federize) кого-то, ты должен не только доминировать над ним, но делать это с классом и стилем. Благодаря тебе, Роджер, это слово вошло в Urban Dictionary.

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка тоже обратился к Федереру: «Мой друг, спасибо за все, что ты сделал для меня за эти годы! Для меня было честью делить с тобой корт, но еще более особенным было играть с тобой в одной команде». На Олимпиаде-2008 в Пекине Вавринка в паре с Федерером завоевал золото в парном разряде, а в 2014 году они принесли Швейцарии единственный в ее истории Кубок Дэвиса.

Спасибо, Роджер, за все, что ты сделал для нашего спорта. За то, что вдохновлял миллионы людей по всему миру и был примером для подражания. То, что мне удалось столько раз делить с тобой корт, для меня большая честь и удача, я всегда буду бережно хранить эти воспоминания. Поздравляю с легендарной карьерой, ты единственный и неповторимый!

— Александр Зверев.

Аргентинский теннисист Хуан Мартин дель Потро признался Федереру в любви: «Я люблю тебя, Роджер. Спасибо за все, что ты сделал для тенниса и для меня. Без тебя мир тенниса никогда не будет прежним».

«В современной игре вы либо специалист по грунтовому корту, либо специалист по травяному корту, либо специалист по твердому корту... либо вы Роджер Федерер. Он уникальный теннисист», — приводит слова Джимми Коннорса NDTV.

Другие реакции

На новость о завершения карьеры Федерера отреагировали и за пределами мира тенниса. С легендарной карьерой швейцарца поздравили немецкие футболисты Жером Боатенг и Сами Хедира. Хорватский полузащитник Иван Ракитич и бразильский футболист Дани Алвес пожелали Роджеру удачи в новых проектах. Игрок датской сборной по футболу Каспер Шмейхель вспомнил, как рос, наблюдая за развитием карьеры Федерера, и вдохновлялся.

Серена Уильямс и Роджер Федерер в Майами, 2019 год. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Комментарий под сообщением о завершении соревновательной карьеры швейцарца оставила американская горнолыжница, двукратная чемпионка мира, олимпийская чемпионка 2010 года в скоростном спуске, обладательница четырех Кубков мира в общем зачете Линдси Вонн:

Неееет!! Так жаль видеть, что ты уходишь. Но...теперь мы можем кататься на лыжах!!

Новость тронула и известных персон, не имеющих непосредственного отношения к миру спорта. «Настоящий чемпион!» — написала Федереру актриса и продюсер Риз Уизерспун.

«Ты оставил неизгладимую, непревзойденную печать в истории тенниса. Спасибо тебе! С любовью, ХД» — прокомментировал пост швейцарца актер Хью Джекман.

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