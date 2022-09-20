За два месяца до старта ЧМ по футболу вновь зазвучали призывы к бойкоту турнира в Катаре

ЧМ-2022 в Катаре

До начала Чемпионата мира по футболу в Катаре остается два месяца: он запланирован на 20 ноября — 18 декабря. Правозащитники и активисты по всему миру вновь призывают бойкотировать первенство, подчеркивая проблемы с соблюдением прав человека и экологией в стране.

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«Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре — это немного спорта, много денег и массовые нарушения прав человека», — писала недавно глава Amnesty International France Сесиль Кудрю в колонке в газете Le Monde.

Выбор Катара в качестве страны-хозяйки первенства казался неоднозначным еще в момент присуждения права проведения чемпионата в 2010 году. Противники этого выбора еще ранее подчеркивали, что эмират не имеет как таковых футбольных традиций, а выбор Катара стал поводом для нескольких расследований по предполагаемым фактам коррупции.

В начале сентября критике подвергся британский футболист Дэвид Бекхэм: в конце августа в интернете появился ролик, в котором экс-капитан английской сборной рекламирует туризм в Катар. Правозащитники и пользователи соцсетей напомнили ему о том, что в эмирате нарушаются права человека, в защиту которых футболист регулярно выступает. Еще в октябре 2021-го сообщалось, что Бекхэм подписал с Катаром контракт на продвижение туризма на сумму 277 млн долларов сроком на 10 лет.

Нарушение прав человека, невыносимые условия труда иностранных рабочих, пренебрежение экологической проблематикой — лишь некоторые из поводов для критики Катара, в том числе в качестве страны-хозяйки одного из популярнейших и крупнейших спортивных событий в мире.

Гибель рабочих на стройках объектов

«Власти Катара не расследовали случаи смерти тысяч рабочих-мигрантов за последнее десятилетие, несмотря на доказательства, связывающие преждевременную смерть с небезопасными условиями труда», — заявляли летом 2021 года правозащитники из Amnesty International. Летом 2021 года они обнародовали итоги расследования, в котором говорится, что «документально подтверждается, что Катар регулярно выдает свидетельства о смерти рабочих-мигрантов без проведения надлежащего расследования, объясняя смерть естественными причинами или сердечной недостаточностью». По данным организации, в 70% случаев смерти причины не установлены.

Зимой того же года в The Guardian было опубликовано расследование, из итогов которого следует, что с момента присуждения Катару права проведения мирового первенства в стране погибли не менее 6 500 иностранных рабочих-выходцев, главным образом, из стран Африки или Азии.

Amnesty International запустила петицию «Катар 2022, верните Кубок к здравому смыслу» (игра слов «ramener la Coupe à la maison», то есть «домой»/«à la raison»). Ее подписали более 50 тысяч человек. Однако Amnesty призывала не к бойкоту, а к оказанию давления на катарские власти.

Экологические проблемы

Против чемпионата в Катаре выступали и экологические активисты. Предполагается, что матчи будут проходить на восьми (семь из них - новые) кондиционированных стадионах, рассчитанных на 40 000-80 000 мест.

Стадион Эль-Джануб (Эль-Вакра) в Катаре. © AP/Hassan Ammar,

Что касается экологического аспекта, редакция газеты Libération, к примеру, считает необходимым «документировать катарский бред, чтобы заставить государства и международные спортивные организации радикально изменить подход к крупным мероприятиям».

Организация Youth for Climate France призывала к отмене мероприятия. О намерении бойкотировать чемпионат в эфире France 5 заявил французский актер Венсан Линдон:

Мы находимся в гигантском сумасшедшем доме: в один и тот же год проводятся зимние Олимпийские игры в стране, где нет снега, и чемпионат мира по футболу в стране, где в тени 60°C и где построили дюжину кондиционированных стадионов... Это не только климатическая и экологическая аберрация, но и несоблюдение прав человека, — Венсан Линдон в эфире France 5.

Кто еще высказался за бойкот ЧМ?

За два месяца до старта катарского чемпионата призывы к бойкоту зазвучали с новой силой. Помимо Линдона, игнорировать турнир призвал бывший французский футболист и актер Эрик Кантона.

Немецкий экс-футболист, а ныне президент организационного комитета Евро-2024 Филипп Лам заявил, что не поедет на чемпионат в Катаре, в частности, из-за несоблюдения прав человека. При этом уточнил, что если бы по его работе в качестве главы оргкомитета Евро требовалось туда поехать, он бы это сделал.

В 2021 году лидер партии «Непокорная Франция» Жан-Люк Меланшон довольно радикально заявлял, что игрокам сборной Франции «нечего делать» в Катаре в 2022 году, потому что «нельзя играть в футбол на трупах».

В феврале того же года норвежский клуб «Тромсе» направил официальное прошение в свою федерацию с просьбой бойкотировать чемпионат мира 2022 года. Федерация отклонила эту идею, а ФИФА грозила исключить Норвегию из отбора на ЧМ-2026 года, если она примет решение бойкотировать турнир в Катаре.

Ни одна из тридцати двух футбольных федераций-участниц первенства не рассматривала возможность не присылать туда сборную. Маловероятным кажется то, что от участия в чемпионате откажутся футболисты в активной фазе карьеры.

Остается «дипломатический бойкот», опробованный недавно в случае с Олимпийскими играми в Китае, однако и эта стратегия кажется маловероятной.

СМИ и бары

13 сентября газета «Le Quotidien de la Réunion» опубликовала статью под названием «Без нас». В ней говорилось о том, что эта региональная газета не будет освещать Чемпионат мира по футболу в Катаре из-за нарушений прав человека и проблем экологии, связанных с его организацией, «даже если Франция станет чемпионом». Это исключение из французского медийного ландшафта: ни одно другое французское СМИ не объявило о бойкоте чемпионата мира по футболу.

К примеру, редакция газеты Libération опубликовала колонку, в которой объяснила свой выбор следить за футбольным первенством, не забывая при этом о нарушениях прав человека и экологической проблематике, сопровождающих спорный турнир.

Выступать за бойкот сегодня кажется запоздалым. И нереальным. В любом случае, Libération будет освещать это событие, разумеется, рассказывая о спортивных аспектах, но не обходя стороной дипломатические, экономические, социальные, общественные и экологические противоречия.

Чемпионат мира по футболу — одно из самых популярных спортивных событий в мире, находящееся в центре внимания практически всех СМИ. Обозреватель Le Monde отмечает, что в случае, если зрители откажутся от просмотра трансляций матчей, рейтинги снизятся, и это в теории поможет донести до футбольных организаций мысль о несочетаемости ценностей мирового спорта с нарушениями прав человека или пренебрежением экологической повесткой. Однако решение о том, смотреть или не смотреть матчи чемпионата, не может приниматься массово и остается на усмотрение каждого отдельного любителя футбола.

Впрочем, некоторые бары в Европе уже сообщили клиентам, что не намерены показывать матчи ЧМ. Как пишет Ouest France, такое решение — принятое и понятое клиентами — принял бар Nautic в городе Редон, в Бретани.

Я обожаю смотреть футбол, и это событие, к тому же, было бы удачным, чтобы привлечь посетителей, но не в нынешней ситуации. Условия жизни иностранных рабочих в Катаре катастрофические, у них забирают документы перед началом стройки и отдают после, это кошмарно,

— цитирует владелицу бара Ouest France.

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