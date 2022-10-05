«Телебойкот»: в Париже не будут показывать на больших экранах матчи ЧМ по футболу в Катаре

Во время Евро-2016 у Эйфелевой башни была организована фан-зона для просмотра матчей. В случае с ЧМ в Катаре, трансляций на гигантских экранах не будет.

Парижские власти приняли решение не транслировать матчи чемпионата мира по футболу на больших экранах в знаковых местах города в знак протеста против нарушений прав человека и проблем экологии в Катаре. Ранее об аналогичных намерениях заявили власти еще нескольких французских городов.

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О «телебойкоте» катарского мундиаля заявили власти Нанси, Лилля, Страсбурга, Реймса, Бордо и Марселя. Вечером 3 октября к бойкоту присоединился и Париж: в столице не будут устанавливать гигантские экраны для трансляций матчей даже в том случае, если французская сборная будет выступать успешно.

►За два месяца до старта ЧМ по футболу вновь зазвучали призывы к бойкоту турнира в Катаре

Заместитель мэра Парижа по вопросам спорта Пьер Рабадан, слова которого приводит AFP, объяснил это решение неудовлетворительными «условиями организации этого чемпионата мира, как с экологической, так и с социальной точки зрения».

Мэр Лилля Мартин Обри назвала турнир в Катаре «нонсенсом с точки зрения прав человека, окружающей среды и спорта».

A l'unanimité, le Conseil Municipal de #Lille a voté ce soir une déclaration désapprouvant la tenue de la Coupe du Monde de football au Qatar, qui est un non-sens au regard des droits humains, de l'environnement et du sport. Nous ne diffuserons aucun match sur écran géant. — Martine Aubry (@MartineAubry) September 30, 2022

Мэр Бордо Пьер Юрмик осудил «энергетическое расточительство», которым является нынешний чемпионат.

Я не хочу, чтобы меня обвинили в пособничестве такому мероприятию. Трансляции таких матчей были бы неприличны в то время, как наших сограждан призывают к сознательности, — сказал он.

Мэр Страсбурга Жанна Барсегян объяснила, что город, являющийся «штаб-квартирой Европейского суда по правам человека», «не может мириться с жестоким обращением и закрывать глаза, на подобные нарушения прав человека», как при подготовке турнира в Катаре.

Что касается решения Парижа присоединиться к «телебойкоту», некоторые спортивные журналисты упрекнули власти французской столицы в двойных стандартах, так как парижский футбольный клуб «Пари-Сен-Жермен» принадлежит эмиру Катара, Qatar Airways является главным спонсором клуба, Qatar National bank, Aspetar и beIN Sports также спонсируют его, а тренировочный центр «ПСЖ» Камп-де-лож теперь носит имя катарской телекоммуникационной компании Ooredoo. «В целом, однако, кажется, что проще бойкотировать чемпионат мира по футболу, чем отказаться от денег Катара», — написал в твиттере футбольный обозреватель Equipe Венсан Дюлюк.

Чемпионата мира по футболу в Катаре будет проходить с 20 ноября по18 декабря.

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