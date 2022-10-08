В Париже прошел первый во Франции Паралимпийский день

В субботу, 8 октября, Паралимпийский комитет Франции и оргкомитет Олимпийских игр-2024 провел на парижской площади Бастилии первый Паралимпийский день: желающие могли попробовать себя в паралимпийских дисциплинах, пообщаться со спортсменами и организаторами Игр-2024 и больше узнать об инклюзивности в спорте. Инициатива прошла при поддержке Международного паралимпийского комитета.

Реклама Читать далее

Оживленная парижская площадь Бастилии 8 октября превратилась в центр паралимпизма. Автомобильное движение вокруг Июльской колонны было перекрыто, а пространство площади заполнили стенды, легкие спортивные сооружения и сцена. В мероприятии принимали участие около 100 спортсменов и параспортсменов, они выступали с речами, давали мастер-классы и общались с публикой. Среди участников — олимпийский чемпион 2012 года, семикратный чемпион мира и девятикратный чемпион Европы, пловец Флоран Маноду; пятикратный олимпийский чемпион и серебряный призер Олимпийских игр, 13-кратный чемпион мира, биатлонист Мартен Фуркад; чемпион Франции, Европы, мира и Паралимпиады в Токио, паратриатлет Алекси Анкинкуан и другие французские спортсмены, а также представители других стран от Бельгии до Новой Зеландии.

Команда Новой Зеландии по регби в колясках на сцене Паралимпийского дня в Париже. 8 октября 2022. © RFI/Anne Morzine

Отвечая на вопрос о своих впечатлениях от Паралимпийского дня, паратриатлет, Паралимпийский чемпион Алекси Анкинкуан отметил, что это мероприятие — несомненно важное как для отдельных спортсменов, так и для паралимпийского движения в целом. «И даже погода сегодня нам благоволит», — улыбнулся спортсмен. 8 октября в Париже было тепло и солнечно.

Спорт всегда был важной частью жизни Анкинкуана: с 8 до 23 лет он играл в баскетбол, участвовал в региональных соревнованиях, в 20 лет увлекся кикбоксингом, в 2010 году завоевал титул чемпиона Франции в категории до 86 кг и должен был готовиться к отбору в национальную сборную. В том же году с ним произошел несчастный случай на одной из строек — спортивные занятия Алекси совмещал с работой каменщиком. В результате Алекси повредил правую ногу. Несколько лет реабилитации не позволили восстановить ее, и в сентябре 2013 года он решился на транстибиальную ампутацию. Это могло бы означать конец его спортивной карьеры, но Анкинкуан открыл для себя параспорт, решив специализироваться в триатлоне. В 2021 году в Токио 36-летний спортсмен осуществил свою мечту стать паралимпийским чемпионом. Он не скрывает, что хотел бы повторить успех в Париже.

Паралимпийское движение перед 2024-м постепенно набирает силу. Спортсмены здесь. Очень важно, что здесь присутствуют и журналисты. Все вместе постепенно и эффективно мы будем двигаться к парижской Паралимпиаде. Здорово знакомить людей с параспортом, к тому же полезно в социальном плане. Сегодня многие смогут примерить на себя образ спортсмена-паралимпийца — к примеру, сесть в кресло, чтобы поиграть в баскетбол. Люди в каком-то смысле смогут встать на наше место и понять, что тренировки и подготовка параспортсменов — это не так просто. Кроме того, параспорт развивается, спортсмены становятся все более и более профессиональными, результаты — все более впечатляющими, и это вызывает интерес и желание следить за соревнованиями, — Алекси Анкинкуан.

Помимо спортсменов, официальных представителей французского Паралимпийского комитета и организаторов Игр-2024 на площади Бастилии присутствовал глава Международного паралимпийского комитета, бразилец Эндрю Парсонс.

Идея заключается в том, чтобы сделать паралимпийский спорт доступней, донести его до людей, которые не привыкли к нему, дать им возможность понять, как он работает, понять его трудности. Это даст им возможность иначе взглянуть на людей с ограниченными возможностями. Вот почему мы находимся на площади Бастилии. И чем лучше люди будут понимать паралимпийский спорт, тем больше будет у него поклонников, — Эндрю Парсонс.

Организаторам Паралимпийского дня удалось представить 15 паралимпийских дисциплин, включая волейбол, баскетбол, боччу, скалолазание, настольный теннис, греблю, фехтование. Паралимпийские игры в Париже пройдут с 8 августа по 9 сентября 2024 года.

Баскетбольная площадка Паралимпийского дня. © Elcio Ramalho / RFI

Среди посетителей Паралимпийского дня были участники украинской юниорской команды параспортивного плавания. В марте этого года при поддержке ассоциации Поля Гино и украинской школы Святого Владимира в Париже они приехали во Францию, чтобы в оптимальных условиях продолжать тренировки и образование, прервавшиеся 24 февраля. Заниматься плаванием юные спортсмены продолжили в южном пригороде Парижа Масси, в спортивном центре Пьера де Кубертена — одном из самых хорошо оборудованных в столичном регионе Иль-де-Франс.

Участники киевской юниорской команды параспортивного плавания и представители ассоциации Поля Гино на площади Бастилии в Паралимпийский день. 8 октября 2022. © RFI/Anne Morzine

Тренер команды Яна Ситникова рассказала, что ребятам удалось сохранить ритм тренировок: «У нас обычные тренировочные недели с выходными и прекрасная база для занятий. Сейчас, после полугода, уже много ребят уехало — кто в Германию, кто в Польшу, кто-то уехал домой в Киев. Нас было 29, из них 16 спортсменов, сейчас осталось пять. Все в очень хорошей форме были этим летом».

Здорово, что такие дни проводятся. В Киеве тоже организовывали дни, на которых спортсмены-олимпийцы и паралимпийцы представляли свои виды спорта. Это очень интересно, чтобы люди увидели, какими видами спорта можно заниматься, увидели параспортсменов. Плавание, к сожалению, сегодня не представлено, но это сложно организовать, зато здесь присутствуют пловцы. Хотелось бы Флорана Маноду увидеть, ребятам было бы интересно, — тренер команды Яна Ситникова.

5 октября — за три дня до паралимпийских мероприятий на площади Бастилии — стал известен маршрут марафона Олимпийских игр 2024 года. Он полностью отличается от трассы ежегодного Парижского марафона и вдохновлен шествием, предпринятом в 1789 году почти 7 тысячами парижских женщин, выступавших против короля Людовика XVI.

Стартовать марафонцы будут в Париже, на площади у Отель-де-Виль. Дистанция будет проходить по берегу Сены, спортсмены покинут центр города и направятся в сторону Версальского замка через Булонь-Бийанкур, Севр и Виль-д'Авре. Затем участники забега вернутся в Париж через Вирофле, Шавиль, Медон и Исси-ле-Мулино, а финиш будет располагаться на эспланаде дворца Инвалидов.

Маршрут марафона Олимпиады-2024. © Paris 2024 Olympics

Этот маршрут будет действовать как для мужского и женского олимпийских забегов, так и для марафона «для всех», на который могут зарегистрироваться более чем 20 тысяч марафонцев-любителей.

До Паралимпийских и Олимпийских игр в Париже остается два года.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться