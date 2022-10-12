Во Франции открылся чемпионат мира по трековому велоспорту

В парижском пригороде открылся чемпионат мира по трековому велоспорту. Он завершится 16 октября. Велодром в Сен-Кантен-ан-Ивлин, принимающий первенство, — будущий олимпийский объект: именно там будут проходить состязания по велотреку во время Олимпиады 2024 года.

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Велодром в Сен-Кантен-ан-Ивлин был открыт в 2014 году. Проект его строительства был одним из ключевых пунктов парижской заявки на проведение Олимпийских игр-2012. Тогда право принимать у себя Олимпиаду досталочь Лондону, а уже возведенный велодром замечательно доволнил заявку французской столицы на организацию ОИ-2024.

Ожидается, что мировое первенство, проходящее 12-16 октября, каждый вечер будет привлекать на трибуны велодрома около пяти тысяч зрителей. В программу чемпионата мира включены двадцать два вида соревнований, из них двенадцать — индивидуальный и командный спринты, кейрин, командная гонка преследования, омниум и мэдисон, все в мужской и женской категориях — включены в олимпийскую программу. В первенстве примут участие около 400 спортсменов из 50 стран мира: для них это не просто крупнейший чемпионат, но и возможность разведать, где будут проходить олимпийские состязания через два года, и возможно скорректировать подготовку.

На чемпионате мира будут присутствовать представители парижского олимпийского оргкомитета. Предполагается, что они будут наблюдать за тем, как проходят состязания, чтобы понять, над чем еще предстоит поработать к 2024 году. Особое внимание планируется уделить тому, как будут проходить соревнования с точки зрения приема спортсменов и зрителей, в плане безопасности и логистики.

На чемпионате будет присутствовать лидер итальянской сборной по велотреку, олимпийский чемпион Игр в Токио и пятикратный чемпион мира Филиппо Ганна: четыре дня назад он установил новый мировой рекорд в Швейцарии, проехав 56,792 км по треку велодрома в швейцарском Гренхене.

Двукратный олимпйиский чемпион и девятикратный чемпион мира из Нидерландов Харри Лаврейсен также участвует в соревнованиях в Сен-Кантен-ан-Ивлин. Медальные надежды британской команды связаны с 24-летним гонщиком Итаном Хейтером, чемпионом мира прошлого года в омниуме.

У женщин особенно интригует выступление пятикратной олимпийской чемпионки Лоры Кенни из Великобритании, а также немецких гонщиц Эммы Хинце и Лии Фридрих.

Какой-либо цели по количеству медалей французская команда не озвучивает. Олимпйиские игры в Токио оказались не самыми результативными для традиционно сильных французских гонщиков — они завоевали всего две бронзовые награды. Однако на проходившем в августе в Мюнхене чемпионате Европы французы завоевали 15 медалей, шесть из которых — золотые.

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