Карим Бензема получил «Золотой мяч». Вспоминаем непростой путь футболиста к трофею

Футболист сборной Франции и мадридского «Реала» Карим Бензема стал пятым французом, получившим «Золотой мяч», после Раймона Копа, Мишеля Платини, Жан-Пьера Папена и Зинедина Зидана.17 октября церемония вручения прошла в театре Шатле, трофей вручал Зидан. В борьбе за «Золотой мяч» Бензема опередил сенегальца Садио Мане («Ливерпуль»), бельгийца Кевина Де Брюйне («Манчестер Сити»), поляка Роберта Левандовски («Бавария», теперь «Барселона»).

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В августе прошлого года нападающий «Реала» уже был признан лучшим игроком по версии УЕФА. В сезоне 2021/2022 Карим Бензема забил 27 голов в 32 матчах Ла Лиги и стал одним из ключевых игроков, позволивших подопечным Карло Анчелотти завоевать титул чемпиона Испании. Вместе с «Реалом» француз выиграл свою пятую Лигу чемпионов, забив 15 голов, что является третьим результатам в истории турнира. Всего же за сезон Бензема забил впечатляющие 44 гола в 46 матчах и отдал 15 результативных передач. В марте 2022 года он стал лучшим бомбардиром Франции, опередив Тьерри Анри и забив более чем 400 голов за профессиональную футбольную карьеру. При таких вводных все вопросы о заслуженности «Золотого мяча» кажутся не вполне уместными.

«Видеть этот трофей перед собой — гордость. Я вспоминаю детство, всю проделанную работу, я никогда не сдавался. Это детская мечта, я вырос с ней в голове», — сказал Карим Бензема, получая награду.

Во время церемонии вручения трофея футболист пригласил на сцену театра Шатле своих маму и сына.

Не так давно Бензема признался, что только что провел в «Реале» «лучший год в карьере». По данным испанской прессы, продление его контракта в Испании, истекающего 30 июня 2023 года, уже готовится. Всего француз забил за мадридский клуб 328 голов, уступая по результативности лишь Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду и Карим Бензема во времена, когда оба играли за «Реал Мадрид». В августе 2021 года Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед». AFP - GERARD JULIEN

Кстати, Роналду выигрывал «Золотой мяч» пять раз — в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах. Шесть раз он становился вторым в голосовании и один раз — третьим. Аргентинец Лионель Месси выигрывал трофей семь раз.

Многообещающий старт

До сих пор последним французом-обладателем «Золотого мяча» был Зинедин Зидан, получивший трофей в 1998 году. И если Зидан практически всегда пользовался если не любовью, то хотя бы одобрением публики, то Бензема за время своей спортивной карьеры прошел путь, отмеченный взлетами и падениями.

Свой первый матч французской Лиги 1 Бензема, игравший за «Олимпик Лион», провел еще в январе 2005 года, первый гол забил в марте 2006-го. Первая игра Карима в Лиге чемпионов состоялась 6 декабря 2005-го, а 28 марта 2007 года, в возрасте 19 лет, он уже отыграл первый матч за сборную Франции и, как Зидан в свое время, в дебютном же матче забил свой первый гол за национальную команду.

В следующем сезоне — 2007/2008 — в Лиге 1 Бензема забил 20 раз, став лучшим бомбардиром и лучший игроком, а «Олимпик Лион» завоевал свой седьмой подряд титул национальной лиги. В целом, молодой игрок выглядел очень многообещающе.

Карим Бензема с мамой, 17 октября 2022 года AFP - FRANCK FIFE

Тогдашний босс мадридского «Реала» Флорентино Перес начал подписал француза на шесть лет, сумма контракта составила 35 миллионов евро. В то время Перес создавал в клубе «галактикос» — выкладывал крупнейшие суммы для привлечения звездных игроков. Еще 35 миллионов клуб выложил за привлечение, к примеру, Хаби Алонсо, за 67 миллионов удалось подписать Каку, а переход Криштиану Роналду и вовсе обошелся клубу в 94 миллиона. Первый сезон Бензема в «Реале» оказался не самым ярким. Однако француз постепенно наладил очень эффективную нападющую связку с Криштиану Роналду и Гарретом Бэйлом.

Первый чемпионат мира в карьере Бензема провел в 2014 году в Бразилии. На ЧМ-2010 тренер Раймон Доменек решил его не вызывать. В 2012 году новый тренер Лоран Блан вызывает Карима на Евро, но футболист не забивает, а сборная вылетает в четвертьфинале, проиграв испанцам.

Репутационные потери

В 2010-х Бензема вместе с еще один французским игроком Франком Рибери оказывается замешан в так называемом «деле Захии». Футболистов обвиняли в том, что они пользовались услугами несовершеннолетней проститутки по имени Захия Д., заявившей полицейским, что состояла в близких отношениях с игроками в 2008-2009 годах, когда ей было 16 лет.

Затем репутационный урон футболисту нанесло дело о шантаже интимным видео. 6 октября 2015 года во время сбора сборной Франции Карим Бензема подошел к своему товарищу по команде Матье Вальбуэна, чтобы рассказать ему об интимном видео, хранящемся у третьих лиц. Бензема сказал Вальбуэна, что может связать его с другом детства, который выступит в качестве посредника. Затем Бензема позвонил своему приятелю Кариму Зенати и в не самых лестных выажениях обсудил с ним ситуацию Вальбуэна. Расшифровка их беседы попала в прессу, Бензема был задержан, ему было предъявлено обвинение в соучастии в попытке шантажа и участии в преступном сообществе.

Карим Бензема и Матье Вальбуэна в 2014 году. REUTERS/Charles Platiau

1 декабря 2015 года на канале Europe 1 тогдашний премьер-министр Манюэль Вальс заявил, что если спортсмен не является образцовым, ему не место в сборной Франции. Через неделю глава Французской федерации футбола Ноэль Ле Граэ заявил об отстранении Бензема от игр за сборную.

► Карим Бензема признан виновным по делу о шантаже интимным видео

В ноябре 2021 года суд в Версале признал форварда виновным в соучастии в попытке шантажа и приговорил его к году лишения свободы условно и штрафу в размере 75 тысяч евро.

Возвращение

В начале 2016 года Зинедин Зидан был назначен главным тренером «Реала», сменив Рафаэля Бенитеса. Клуб под руководством Зидана выигрывает Лигу чемпионов в 2016, 2017 и 2018 годах. В 2018 годлу Криштиану Роналду перешел в «Ювентус», и Бензема в некотором смысле вышел из тени звездного португальца: его результативность растет, а вернувшийся к тренерской должности в 2019 году Зидан делает Бензема лидером атаки. Не сбавил француз оборотов и после прихода на тренерский пост в 2021 году Карло Анчелотти.

Сложные отношения Бензема с французским футболом тоже постепенно выровнялись: Дидье Дешам вызвал его в сборную на Евро-2020. На чемпионате Бензема четыре раза поразил ворота соперников. Чуть позже форвард сыграл важную роль в борьбе за победу в Лиге Наций.

Несомненной целью обладателя «Золотого мяча» теперь является титул чемпиона мира: триумф Франции на ЧМ-2018 в России Бензема пропустил, однако в Катар его вызвали.

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