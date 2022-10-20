45 тысяч волонтеров будут работать на Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже

С марта 2023 года любой человек старше 18 лет сможет подать заявку и стать одним из 45 тысяч волонтеров Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже. Ожидается, что портал для регистрации будет открыт ограниченное время — в течение шести недель.

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Кандидатом должно быть от 18 лет, они должны владеть французским и/или английским и быть готовыми отработать не менее 10 дней. Исключение по возрасту может быть сделано для болкидс на соревнованиях по теннису, их списки будет формировать федерация. Оговаривается, что какое-либо определенное гражданство для того, чтобы стать волонтером в 2024 году, не требуется.

Некоторые спортивные федерации уже начали предварительный отбор кандидатов, которые затем примут участие в официальном волонтерском отборе. По прогнозам, может быть подано от 120 до 160 тысяч заявок, из которых лишь 30 тысяч в случае ОИ и 15 тысяч в случае Паралимпиады пройдут через преселекцию федерациями, остальные заявки будут поданы в обычном порядке. Согласно плану, тем, кто зарегистрирует свою кандидатуру в положенный срок, осенью сообщат, был ли их запрос удовлетворен.

Функции, статус и права волонтеров будут определены «уставом волонтера». В этом документе очерчена зона отвественности волонтеров и указаны задачи, которые не входят в их спектр компетенции: к примеру, волонтеры не должны выполнять задач, «связанные с обращением с ценными вещами, предполагающие выполнение важных обязанностей, связанных с безопасностью», «требующих ношения специального средства защиты (например, защитного шлема)». Устав также фиксирует максимально возможное рабочее время — 10 часов в день и 48 часов в неделю.

Сообщается, что на премя Игр все волонтеры будут застрахованы от несчастного случая, их обеспечат обеспечены питанием раз в день, а их транспортные расходы будут покрыты, однако оплачивать проживание волонтерам-иностранцам придется самостоятельно.

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