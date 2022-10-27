Организаторы объявили маршруты Тур де Франс-2023

Организаторы Тур де Франс обнародовали маршрут велогонки 2023 года. Она пройдет 1-23 июля, старт будет дан в Бильбао, а общая протяженность дистанции составит 3404 км

Организаторы Тур де Франс объявили маршрут велогонки 2023 года. Она пройдет 1-23 июля, старт будет дан в Бильбао, а общая протяженность дистанции составит 3404 км. Маршрут проложен через пять горных массивов Франции.

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Маршрут 110-й Тур де Франс будто пересекает Францию по диагонали, с юго-запада на восток, от Страны Басков до Эльзаса. Гонщики посетят все пять горных массивов Франции: Пиренеи, Центральный массив, Юру, Альпы и Вогезы. Финиш 23 июля пройдет традиционно — на Елисейских полях, заключительный этап стартует с велодрома Сен-Кантен-ан-Ивлин в пригороде Парижа.

🤩 Here it is, the official route of the #TDF2023!



🤩 Voici le parcours officiel du #TDF2023 ! pic.twitter.com/QPwvs91Ar6 — Tour de France™ (@LeTour) October 27, 2022

Маршрут Тура 2023 года позволяет предсказать, что с большой долей вероятноти победителем велогонки станет кто-то из спортсменов-горняков, а спринтерам придется приложить серьезные усилия.

За пять дней до финиша пройдет единственная в программе гонка на время — между Пасси и Комблу. Протяженность этапа составит всего 22 км, а в его маршрут будет включен подъем Доманси.

Женский Тур де Франс стартует из Клермон-Феррана 23 июля. В маршрут велогонки включен легендарный перевал Турмале. Женская «Большая петля» будет состоять из восьми этапов и завершится 30 июля 22-километровым индивидуальным испытанием на время в По.

🤩The official route of the #TDFF2023 avec @GoZwift!



🤩 Voici le parcours officiel du #TDFF2023 avec Zwift !#WatchTheFemmes pic.twitter.com/A7PJNR1UUI — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) October 27, 2022

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