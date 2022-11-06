Хольгер Руне обыграл Новака Джоковича в финале Rolex Paris Masters

19-летний датчанин Хольгер Руне 6 ноября взял в финале Rolex Paris Masters верх над шестикратным победителем турнира Новаком Джоковичем: 3:6, 6:3, 7:5. Это третий титул Руне в сезоне и в карьере, первый — уровня «Мастерса».

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За пять дней турнира в Париже Руне выиграл пять матчей над теннисистами из десятки сильнейших и теперь сам вошел в топ-10 благодаря победе. Сезон датчанин начал 103-ей ракеткой.

Открылась встреча подачей Джоковича, за ним же остался и первый гейм. Но молодой датчанин не дал сербу уйти в отрыв с первых минут игры и забрал гейм на своей подаче.

В четвёртом гейме Руне начал сбиваться и сыпаться на подачах, отравляя мяч то в аут, то в сетку. На подаче Джоковичу датчанину не удалось вернуть себе точность игры, и Новак повёл 4:1. Затем Руне удалось немного поправить положение, но первый сет остался за Джоковичем - 6:3.

Во втором сете Хольгер Руне заиграл агрессивней, казалось, у датчанина открылось второе дыхание: в первом же гейме он успешно провел несколько красивых розыгрышей, отыграл тройной брейк-поинт.

Новак Джокович в финале парижского мастерса, 6 ноября 2022 REUTERS - CHRISTIAN HARTMANN

И с затруднениями столкнулся Новак: он стал чаще ошибаться и уступил на своей подаче. Руне во втором сете повёл 3:0. В четвёртом гейме Джокович распечатал счет, но Руне не дал ему существенно улучшить положение: в пятом гейме датчанин не уступил сербу ни одной подачи и продолжил вести: 4:1. В шестом гейме наступил черед Джоковича оставить соперника с нулем: 4:2. Но датчанин держал позиции: 5:2.

В третьем сете спортсмены, казалось, продолжили обмениваться геймами, но без затяжных розыгрышей. Четвёртый гейм третьего сета мог стать во многом определяющим: Джокович выиграл его на подаче противника. С этого момента Руне мог бы сбиться, но этого не произошло: Хольгер продолжил тащить сложнейшие удары, перебрасывать и обводить соперника. При счете 3:3 Джокович начал агрессивнее атаковать углы корта, заставляя Руне перемещаться, активнее вызывать его к сетке, а затем вынуждаться отбегать назад. Эта тактика позволила ему выйти вперёд на своей подаче: 4:3. Но и это преимущество не удалось удержать, Руне повел 6:5, отыграл брейк и прервал 20-матчевую беспроигрышную серию Джоковича, начавшуюся на Уимблдонском турнире.

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