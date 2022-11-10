Чемпионат мира по футболу: Дидье Дешам представил заявку сборной Франции

Дидье Дешам объявил имена игроков, которых вызовут в сборную для поездки в Катар.

Тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам объявил имена 25 игроков, вызванных на Чемпионат мира 2022 года в Катаре. Первенство пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

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Первый матч сборная Франции сыграет 22 ноября, ее соперником станет команда Австралии. Также противниками французов на групповом этапе станут Дания и Тунис: с датчанами предстоит игра 26 ноября, со сборной Туниса — 30 ноября.

В итоговый список французской сборной попали 25 футболистов. Регламент позволяет заявить 26 игроков, но Дешам выразил уверенность в том, что предложенный состав достаточен для участия в турнире.

Дешаму — капитану французской сборной на победном чемпионате 1998 года и тренеру команды-победителя прошлого мирового первенства — предстоит вместе с игроками побороться за то, чтобы титул чемпионов задержался задержался у французов еще на несколько лет. Такое не удавалось ни одной команде на протяжении 60 лет.

Комментируя состояние команды, Дидье Дешам иронично ответил на вопрос о том, в каких условиях находится команда по сравнению с 2018 годом:

Были ли мы в лучших условиях в 2018 году? В 2021 году мы были: мы были самыми красивыми, самыми сильными...

Состав сборной, предложенный тренером, сложно назвать экспериментальным: в Катар поедут 11 игроков, бывших в победном составе сборной в 2018 году; 14 футболистов из 25 участвовали в Евро-2021.

В заявку Франции вошли:

вратари Альфонс Ареоля, Юго Льорис, Стив Манданда;

защитники Люка Эрнандес, Тео Эрнандес, Рафаэль Варан, Преснель Кимпембе, Ибраима Конате, Жюль Кунде, Бенжамен Павар, Вильям Салиба, Дайо Упамекано;

полузащитники Жордан Верету, Маттео Гендузи, Усман Дембеле,Кингсли Коман, Эдуардо Камавинга, Адриен Рабьо, Орельен Тчуамени, Юссуф Фофана;

нападающие: Карим Бензема, Антуан Гризманн, Оливье Жиру, Килиан Мбаппе, Кристофер Нкунку.

Из-за травм чемпионат пропустят полузащитники Поль Погба и Н'Голо Канте.

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