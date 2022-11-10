Экс-глава ФИФА Блаттер назвал ошибкой выбор Катара страной-хозяйкой ЧМ-2022

Бывший президент Международной федерации футбола Йозеф Блаттер в интервью немецкому информагентству SID сказал, что решение сделать Катар страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу было ошибкой.

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«Присуждение Катару права проведения чемпионата мира было просто ошибкой. Для меня страна была слишком маленькой: она не больше кантона здесь, в Швейцарии. Первой проблемой, которая возникла, был климат», — поделился Блаттер за две недели до старта мирового первенства.

Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 году. Решение о том, где будут проходить чемпионаты в 2018 и 2022 году, было принято 2 декабря 2010 года. По словам Блаттера, предполагалось дать право проведения России и США и таким образом попытаться сблизить страны. По мнению экс-главы ФИФА, было бы жестом мира, если бы США и Россия организовали чемпионат мира друг за другом.

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Однако за неделю до голосования ситуация, по словам Блаттера, изменилась — во время обеда в Елисейском дворце, где присутствовали тогдашний президент Франции Николя Саркози, наследный принц (а ныне эмир) Катара Тамим бен Хамад аль Тани. Как отмечает Блаттер, президент Франции «посоветовал» также присутствовавшему там Мишелю Платини поддержать кандидатуру Катара. Сам Платини, когда его об этом спросили следователи во время допроса, заявил, что Саркози никогда не просил его голосовать за ту или иную кандидатуру. Однако во время обеда у него сложилось впечатление, что глава государства поддерживал Катар.

Таким образом право проведения ЧМ в 2018 году получила Россия, а первенство 2022 года досталось Катару. Эмират неоднократно подвергался критике со стороны правозащитных и экологических организаций. В мае, Amnesty International призвала ФИФА создать фонд в размере 420 миллионов евро для возмещения ущерба сотням тысяч рабочих-мигрантов, пострадавших от нарушений прав человека во время подготовки объектов к чемпионату.

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