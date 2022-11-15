Талисманами парижских Олимпиады и Паралимпиады-2024 стали фригийские колпаки по имени Фриги

Париж-2024

Оргкомитет летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже в понедельник, 14 ноября, представил официальные талисманы соревнований. Ими стали два фригийских колпака, получившие имя Фриги. Фригийский колпак – один из символов свободы.

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По словам президента оргкомитета парижских ОИ Тони Эстанге, выбор был сделан в пользу талисмана, который бы «воплощал дух Франции».

Вместо того чтобы выбрать животное, мы выбрали идеал. Фригийская шапка — символ, несущий в себе ценности свободы и гуманизма, которые лежат в основе нашего проекта. Это также аллюзия на революционный дух, который мы хотим привнести в Игры. — Тони Эстанге в интервью Le Parisien.

Почему колпак называется фригийским? Считалось, что этот головной убор пришел из Фригии. Сначала в нем изображали жителей Востока. Позже его носили освобожденные рабы, поэтому колпак получил значение символа свободы, а во время Великой французской революции такой головной убор носили санкюлоты и якобинцы. На знаменитой картине Эжена Делакруа «Свобода, ведущая народ» на голове Свободы — именно фригийский колпак. Марианна, национальный символ Франции, изображается в виде девушки во фригийском колпаке. Выбор колпака в качестве талисмана Игр — не первый вписывающийся в республиканский и революционный дискурс организаторов грядущего первенства: маршрут олимпийского марафона 2024 года повторяет маршрут женского марша 5 октября 1789 года.

On vous présente la Phryge Olympique et la Phryge Paralympique !

Les mascottes de #Paris2024 ✨

Sportives, fêtardes… et françaises 🇫🇷



Here are the Olympic Phryge and the Paralympic Phryge!

The #Paris2024 mascots ✨

They are sporty, love to party... and are so French 🇫🇷 pic.twitter.com/plupKzQqNs — Paris 2024 (@Paris2024) November 14, 2022

Команда олимпийского бренда «Париж-2024» работала над проектом талисмана почти два года. Олимпийский талисман обут в кроссовки, а у паралимпийского вместо одной ноги установлен протез, обе Фриги носят кокарду в цветах французского флага. «Мы считаем ее [паралимпийскую Фригу] инициатором большого движения за инклюзивность и равные возможности», — говорит Жюли Матихин, бренд-менеджер «Париж-2024».

В анимации, подготовленной создателями Фриг, маленькие красные существа занимаются брейкингом, велоспортом, дзюдо, играют с парижскими голубями, посещают знаковые достопримечательности Франции и, разумеется, несут трехцветный флаг.

Во французском медиапространстве многие отметили «анатомичность» олимпийских талисманов: по мнению комментаторов, Фриги в большей степени похожи на клитор, чем на фригийские колпаки. Статьи, посвященные этому прочтению, вышли в Libération, La Voix du Nord, а так же в ряде изданий и на порталах, нацеленных главным образом на женскую аудиторию — Madmoizelle, Terrafemina, Aufeminin.

В ближайшее время Фриги появятся в магазинах официального партнера олимпийского оргкомитета Carrefour, а так же в официальном бутике Игр, который откроется в торговом центре Ле Аль (Les Halles) в Париже. Сообщается, что стоимость игрушек составит от 20 евро в зависимости от размера, изготавливают мягкие игрушки в Китае, как больашя часть подобной продукции во Франции. Также можно будет приобрести значки (от 7 евро), футболки (от 19,90 евро) и кружки (от 9,90 евро). По прогнозам оргкомитета на 2021 год, доходы от мерчендайзинга должны составить около 127 миллионов евро.

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