Нападающий французской сборной Оливье Жиру (Olivier Giroud) в матче против Австралии на ЧМ в Катаре 22 ноября 2022.

Французские футболисты, действующие чемпионы мира, одержали победу в своем первом матче мирового первенства в Катаре. 22 ноября сборная Франции сыграла с командой Австралии со счетом 4 – 1. Ветеран французской сборной Оливье Жиру дважды поразил ворота австралийцев, сравнявшись по числу голов в играх за национальную команду с лучшим бомабрдиром в истории сборной Тьерри Анри. Еще два гола забили Килиан Мбаппе и Адриен Рабьо.

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Теперь противниками французов на групповом этапе станут Дания и Тунис: с датчанами предстоит игра 26 ноября, со сборной Туниса — 30 ноября.

22 ноября свою первую встречу в группе D французы начали неудачно, пропустив мяч австралийского полузащитника Крейга Гудвина на 9-й минуте матча.

На 27-й минуте счет сравнял французский полузащитник Адриен Рабьо (Adrien Rabiot), получив мяч от товарища по команде Тео Эрнандеса (Théo Hernandez).

Вскоре — на 33-й минуте первого тайма — ворота австралийцев поразил ветеран сборной Франции Оливье Жиру (Olivier Giroud). Автор первого гола Рабио переиграл защитника и отдал мяч на пустые ворота, где его мощно добил 36-летний нападающий французов Жиру.

Для Оливье Жиру этот гол стал юбилейным — 50-м по счету — в матчах, сыгранных им за сборную Франции. И второй по счету в карьере в играх чемпионатов мира (свой первый гол на ЧМ Жиру забил 8 лет назад).

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Третий мяч в ворота австралийцев пробил Килиан Мбаппе (Kylian Mbappé), звезда французской команды и один из лучших молодых игроков мира. 23-летний нападающий забил свой первый гол на турнире в Катаре. На 68-й минуте французский нападающий Усман Дембеле получил мяч на правом фланге и перевесил всех защитников, передав мяч на голову Мбаппе. Тот пробил в штангу, но от нее мяч отскочил в ворота.

Наконец, на 71-й минуте Оливье Жиру оформил дубль. Получив подачу от Мбаппе, Жиру сзади отрезал защитников Австралии и провел мощный удар головой, забив четвертый гол для сборной.

Оливье Жиру сравнялся по количеству голов в играх за сборную Франции с рекордсменом команды Тьерри Анри (Thierry Henry), чемпионом мира и Европы, игравшим в сборной в 1997– 2010 годах.

В группе D в этот вторник прошел еще один первый матч: Дания сыграла вничью 0 – 0 с комнадой Туниса.

Французский нападающий Килиан Мбаппе (Kylian Mbappé) в матче против Австралии 22 ноября забил свой первый гол на ЧМ-2022. REUTERS - PAUL CHILDS

Оливье Жиру только что забил четвертый гол в матче сборной Франции против Австралии 22 ноября в Катаре. REUTERS - MOLLY DARLINGTON

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