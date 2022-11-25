Яркие моменты первого тура группового этапа ЧМ по футболу в Катаре

чемпионат мира

Подходит к концу первая неделя чемпионата мира по футболу в Катаре. 24 ноября завершился первый тур группового этапа. Вспоминаем наиболее яркие моменты этой фазы турнира.

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Иранские футболисты не стали петь гимн, а англичане преклонили колено

Игроки сборной Ирана по футболу перед началом матча с командой Англии прослушали национальный гимн, не подпевая. Таким образом они проявили солидарность с протестующими. Во время пресс-конференции перед матчем кампитан иранцев Алиреза Джаханбахш сказал, что решение о том, петь гимн или нет, будет принято всей командой. Болельщиков апплодисментами поддержали решение футболистов. Среди них тоже много сторонников протестующих. Во время матча на трибунах был замечен флаг Ирана, на котором красными буквами по-английски было написано «Женщина, жизнь, свобода».

Иранская болельщица на матче Ирана с Уэльсом, 25 ноября. REUTERS - DYLAN MARTINEZ

В Иране уже несколько месяцев идут протесты, начавшиеся из-за гибели 22-летней студентки Махсы Амини: ее задержала полиция нравов за «неправильно надетый» хиджаб, после задержания девушка впала в кому и через три дня скончалась, не приходя в сознание. По данным организации Iran Human Rights, не менее 378 человек погибли во время антиправительственных акций.

21 ноября англичане одержали победу над иранцами 6:2, подтвердив статус одного из главных претендентов на победу на чемпионате мира. Перед матчем футболисты сборной, как и обещали, встали на одно колено в знак борьбы с дискриминацией и расизмом.

UPD 25 ноября сборная Ирана обыграла следующего соперника по группе — Уэльс — со счетом 2:0. Победу иранцы вырвали на последних минутах матча: на 98-й минуте забил Рузбех Чешми, а на 101-й — Рамин Резаян.

Победа Саудовской Аравии над Аргентиной

Сборная Саудовской Аравии, находящаяся на 51-м месте в рейтинге ФИФА, обыграла одну из самых известных сборных в мире — Аргентину. В начале матча аргентинцы, казалось, были хозяевами положения. На 10-й минуте Лионель Месси открыл счет, реализовав пенальти. Затем аргентинцы еще трижды поражали ворота команды Саудовской Аравии, однако все три раза судья не засчитывал голы, считая, что они были сделаны из положения «вне игры».

После перерыва инициатива внезапно перешла к саудитам: на 48-й минуте Салех Аль-Шехри поразил ворота аргентинского вратаря Эми Мартинеса, а на 53-й минуте еще один мяч в аргентинские ворота вкатил Салем Аль-Даусари.

После матча в СМИ и соцсетях разошлось видео, сделанное в раздевалке сборной Саудовской Аравии в перерыве между таймами.

Месси с мячом в центре поля, а вы стоите и смотрите. Возьмите еще телефоны и сфотографируйтесь с ним. Разве вы не чувствуете, что мы способны отыграться? Вы этого не чувствуете? Аргентинцы играют расслаблено! Парни, это чемпионат мира! Отдайте все силы! — мотивировал игроков тренер сборной француз Эрве Ренар.

Слова Ренара очевидно подействовали. Итог: сенсацинные 2:1 в пользу Саудовской Аравии

Франция взяла верх над Австралией, Жиру забил рекордный мяч за сборную

Несмотря на то, что французы активно начали, в начале матча за них было немного тревожно. Вряд ли подопечные Дидье Дешама расчитывали пропустить от автралийцев на девятой минуте: счет с передачи Мэтью Лекки открыл Крэйг Гудвин. К тому же после пропущенного гола поле покинул защитник Люка Эрнандес, получив травму. Но на 27-й минуте игры после навеса вышедшего на замену Тео Эрнандеса в штрафную Адриен Рабьо сравнял счет. Затем Оливье Жиру на 32-й минуте вывел команду вперед.

Оливье Жиру сравнялся с Тьерри Анри по количеству голов за сборную - 51. © AP Photo/Francisco Seco

Во втором тайме счет стал 3:1 в пользу французов — Килиан Мбаппе удачно сыграл головой с передачи Усмана Дембеле. А на 71-й минуте Оливье Жиру отправил в ворота противников еще один — четвертый — мяч. Таким образом ветеран французской сборной Жиру забил за национальную командду 50-й и 51-й гол, сравнявшись с рекордом лучшего бомбардира в истории сборной Франции Тьерри Анри.

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Япония выиграла у Германии

Сборная Германии начала игру с Японией с эффектного жеста — игроки закрыли рты руками, когда снимались для командного фото. Таким образом футболисты бундесманшафт выразили протест против решения ФИФА, запретившей повязки One Love.

Сборная Германии перед матчем с Японией. REUTERS - ANNEGRET HILSE

«Мы хотели использовать нашу капитанскую повязку, чтобы отстоять ценности, которые мы разделяем в сборной Германии — разнообразие и взаимное уважение. Вместе с другими странами мы хотели, чтобы наш голос был услышан. Речь не шла о политическом заявлении – права человека не подлежат обсуждению. Это следует принимать как должное, но этого не происходит. Вот почему это сообщение так важно для нас. Это то же самое, что лишить нас права голоса», – объянили в твиттере футболисты. ФИФА запретила сборным на ЧМ-2022 носить капитанские повязки с надписью One Love, вероятнее всего, по требованию катарских властей. Немецкий футбольный союз был намерен направить жалобу на ФИФА в спортивный арбитражный суд.

При эхтом на трибунах рядом с Джанни Инфантино присутствовала глава МВД Германии Нэнси Фезер, на левой руке которой красовалась повязка One love.

Глава МВД Нэнси Фэзер (справа) вместе с главой Немецкой футбольной ассоциации Берндом Нойдорфом. REUTERS - ANNEGRET HILSE

Футбольные боги в тот день не благоволили немцам. К 75-й минуте сборная Японии проигрывала со счетом 0:1, но не 75-й минуте Рицу Доан сравнял счет, а еще через восемь минут Такума Асано вывел свою команду вперед. Любопытно, что и Доан, и Асано играют в Бундеслиге — за «Фрайбург» и за «Бохум» соответственно.

Сборная Японии перевернула ход матча с Германией. REUTERS - ANNEGRET HILSE

Рекорд Криштиану Роналду

В сборной Португалии в первом матче группового этапа голами отметились Криштиану Роналду, Жоау Феликс и Рафаэл Леау. Сборная Ганы дважды поразила ворота соперника: это удалось Андре Айю и Осману Букари.

Счет был открыт на 65-й минуте: Криштиану Роналду заработал пенальти и сам же его успешно пробил. Футболисты сборной Ганы пытались оспорить назначение 11-метровго, но безрезультатно. Момент действительно был спорным и мог вполне тянуть лишь на угловой. После того, как счет был открыт игра команд приобрела новый ритм, и в оставшиеся 25 минут они забили еще четыре мяча.

Матч Португалия - Гана © AFP - ODD ANDERSEN

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