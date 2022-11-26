Сборная Франции обыграла команду Дании 2:1 и первой вышла в плей-офф ЧМ

Чемпионат мира

Килиан Мбаппе сделал дубль. Франция с 6 очками первой обеспечила себе участие в плей-офф. У датчан голом отметился Андреас Кристенсен. Встреча сборных проходила в Дохе на стадионе «974».

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В первом туре французы обыграли Австралию, а датчане сыграли вничью с Тунисом, потому были явно настроены побороться за очки. Две предыдущие встречи сборных закончились ничьей.

В первом тайме французы отметились несколькими острыми моментами. На 12-й минуте за фол на Мбаппе арбитр назначил штрафной, который затем превратился в угловой, Антуан Гризманн навесил на Рафаэля Варана, но датские защитники оказались оперативней. Затем Усман Дембеле подал кросс, рекордсмен сборной Оливье Жиру сыграл головой, но тоже не смог поразить ворота противника.

На 19 минуте желтую карточку получил Андреас Кристенсен, зацепивший устремившегося в контратаку Мбаппе.

Расмус Кристенсен против Килиана Мбаппе REUTERS - LEE SMITH

20 минута, Дембеле идеально подал на Адриена Рабьо, но датский голкипер Каспер Шмейхель отразил удар. Затем последовал «горчичник» еще одному датскому футболисту — на этот раз Андреасу Корнелиусу, задевшему шипами щиколотку Оливье Жиру.

Особых поводов для волнения для голкипера французов Юго Льориса в первую 45-минутку не было, за исключением 35 минуты, когда Корнелиус побежал в контратаку, вышел фактически один на один с капитаном французов, но ударил мимо створа.

Возможность поразить ворота Шмейхеля представилась Килиану Мбаппе на 39 минуте — вновь отличный шанс организовал Усман Дембеле, подав под 11-метровую отметку. Но форвард отправил мяч выше ворот.

В конце тайма желтую карточку выписали и французу— Жюль Кунде сфолил на Нельсоне.

К концу первой части встречи команды подошли со счетом 0:0. В начале матча стороны не очень активно рисковали, присматривались. Затем французы начали интенсивней прессинговать датчан и, за исключением некоторых контратак, неплохо выступали в обороне. На перерыв подопечные Дидье Дешама ушли, имея ощутимое преимущество по моментам.

Антуан Гризманн против Кристиана Эриксена. REUTERS - CARL RECINE

В перерыве Дешам заявил, что, на его взгляд, в первые 45 минут команда прочно выступила против активного и энергичного противника, «было 3-4 момента и много хороших ситуаций», нужно лишь, чтобы усилия были вознаграждены голом. Стоит отметить, что в 2014 и 2018 годах Дешам с национальной сборной выигрывал первые два матча на чемпионата, и в Катаре традицию нарушать не хотелось.

Во время паузы тренер датчан Каспер Юльманн на скамейку запасных отправил получившего желтую карточку Корнелиуса, вместо него вышел Мартин Брейтуэйт.

Возобновилась игра в куда менее активном ритме. На 55-й минуте датчане подали угловой у ворот Льориса. Момент мог быть опасным, но нападающий датчан был в положении вне игры. Затем Килиан Мбаппе выбежал к датским воротам, но Шмейхель вновь отразил удар, а затем вышедший на угловой Антуан Гризманн не совсем точно навесил.

Через четыре минуты Гризманн принял мяч на грудь у ворот Шмейхеля, вышел на удобную для удара позицию и отправил мяч выше ворот. Но позитивная динамика была поймана, и на 61-й минуте Тео Эрнандес открылся, получил пас и вернул под удар Мбаппе, который открыл счет: 1:0 в пользу Франции. Это 30-й гол Мбаппе за сборную.

Еще одна замена у датчан: вместо Миккеля Дамсгора вышел Каспер Дольберг.

Преимущество французов было недолгим: на 67-й минуте Андреас Кристенсен сравнял счет — 1:1. Затем еще один опасный момент был создан у форот французов, но Юго Льорис взял мяч. Дидье Дешам провел двойную замену, выпустив Ибраима Конате и Кинсли Комана вместо Рафаэля Варана и Усмана Дембеле.

Датчане радуются возвращению в борьбу - 1:1. REUTERS - HANNAH MCKAY

Замена не позволила переломить игру. Не помогли французам и четыре угловых подряд у ворот Дании: Кунде не попал головой, но все равно направил мяч в сторону ворот с подачи Комана, затем Рабьо пробил боковым ударом, но тоже не поразил ворота.

Еще одна замена у датской сборной: Йеспер Линдстрем отправился на скамейку, вышел Кристиан Нергор.

Наконец, за четыре минуты до конца матча Килиан Мбаппе подарил победу сборной: Коман сыграл на Гризманна, который передал к воротам. Мбаппе воспользовался шансом. Таким образом Гризманн осуществил 27-й голевой пас за сборную, приблизившись к статистике Тьерри Анри и Зинедина Зидана, а Мбаппе сделал дубль

Килиан Мбаппе сделал дубль REUTERS - PETER CZIBORRA

Дешам вывел с поля проведшего отличный матч Гризманна и выпустил вместо него Юссуфа Фофану. Вместо Расмуса Кристенсена вышел Александр Ба, но эта замена не позволила датчанам вернуться в борьбы.

Таким образом Франция, выигравшая в первом туре матч с Австралией, укрепила лидерство в группе D и с 6 очками досрочно вышла в плей-офф. 30 ноября французы сыграют со сборной Туниса, а сборная Дании — с Австралией.

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