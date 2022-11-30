Впервые главным судьей матча мужского ЧМ по футболу станет женщина — француженка Стефани Фраппар

Чемпионат мира

Впервые в истории мужских чемпионатов мира по футболу главным арбитром матча будет женщина. Француженка Стефани Фраппар будет главным судьей решающего матча группы Е между сборными Германии и Коста-Рики. Фраппар возглавляет рейтинг женщин-судей по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS),она — первая женщина-арбитр во французской Лиге 1, Лиге 2, в Суперкубке УЕФА, на матчах Евро и Лиги чемпионов.

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Женщины впервые работают судьями на матчах чемпионатов мира. Помимо Стефани Фраппар в судейской бригаде катарского ЧМ Салима Мукансанга из Руанды, японка Йошими Ямашита и ассистенты Неузу Бэк (Бразилия), Карен Диас Медину (Мексика) и Катрин Несбитт (США). Все женщины работают на своих национальных чемпионатах и судят международные матчи, но Фраппар самая опытная с точки зрения работы в мужском футболе.

Match officials designations @FIFAWorldCup - Group E - 1 December 2022, Al Bayt Stadium



CRC🇨🇷🆚GER🇩🇪



Referee: Stéphanie FRAPPART 🇫🇷

AR 1: Neuza BACK 🇧🇷

AR 2: Karen DIAZ MEDINA 🇲🇽

4th: Said MARTINEZ 🇭🇳



1/2 pic.twitter.com/TzvVlWx7pv — FIFA Media (@fifamedia) November 29, 2022

Француженка начинала судить в женском футболе, а затем стала первой женщиной-арбитром и на мужских турнирах: в 2014 году работала на французской Лиге 2, в 2019 судила Лигу 1 и матч между «Ливерпулем» и «Челси» за Суперкубок УЕФА. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал работу арбитров в матче с «Челси»:

Я сказал им после матча, что если бы мы играли так, как они судили сегодня, мы бы победили 6:0. Они отлично справились с задачей. Это был исторический момент. В таком важном матче они наверняка ощущали груз ответственности, но оставались спокойными и делали то, что должны были делать. Я с большим уважением отношусь к Стефани Фраппар.

С 2020 года Фраппар отсудила два матча группового этапа Лиги чемпионов, была рефери на отборочном этапе чемпионата мира и четвертым арбитром на Евро-2021.В ноябре Фраппар была главным судьей на матче «Реал» — «Селтик» (5:1), по итогам которого мадридский «Реал» вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

Ассистировать Стефани Фраппар на матче Германии и Коста-Рики будут Неузу Бэк из Бразилии, Карен Диас Медина из Мексики и Саид Мартинес из Гондураса. 38-летняя француженка была резервным судьей на матче Мексика – Польша.

Матч группы Е Германия — Коста-Рика пройдет 1 декабря на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. С большой долей вероятности по итогам матча определится участник плей-офф. Германия пока находится на последнем месте в группе, Коста-Рика идет третьей. В другом матче сыграет лидер группы — сборная Испании и идущая на втором месте команда Японии.

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