Открылась регистрация на розыгрыш временных слотов для покупки билетов на парижскую Олимпиаду-2024

Париж-2024

1 декабря 2022 года открылась регистрация на первый этап розыгрыша билетов на Олимпиаду в Париже 2024.

С 1 декабря 2022 по 31 января 2023 года желающие могут зарегистрироваться на специальном сайте и принять участие в лотерее, чтобы выиграть слот для покупки билетов на парижские Олимпиаду и Паралимпиаду. Билеты поступят в продажу 15 февраля 2023 года.

Реклама Читать далее

Возможность зарегистрироваться появилась у болельщиков в 11 часов по парижскому времени в четверг, 1 декабря. Завершится регистрация в 18 часов 31 января. Регистрация занимает не более трех минут: нужно зайти на официальный сайт по продаже билетов, указать адрес электронной почты и ответить на несколько вопросов.

По словам организаторов парижской Олимпиады, принцип лотереи был разработан для того, чтобы избежать наплыва пользователей в один момент и равномерно распределить нагрузку на сайт.

Предполагается, что в начале февраля участники, чьи заявки будут отобраны по итогам лотереи, получат электронное письмо. В нем будет указан промежуток времени, в который они смогут осуществить покупку билетов. Затем у них будет 48 часов, чтобы составить свой индивидуальный пакет из как минимум трех видов спорта. Всего можно будет приобрести максимум тридцать билетов на одного человека и не более шести на одно мероприятие. В таком формате продажи будут проходить до 15 марта.

LA BILLETTERIE DES JEUX OLYMPIQUES DE #PARIS2024 EST OUVERTE 🎉



Ça commence par ton inscription au tirage au sort et ça t'emmène dans un stade des Jeux en 2024 🏟



Entre aujourd'hui et le 31 janvier 2023, inscris-toi sur : https://t.co/gEQoxhQcpI#RoadToParis2024 pic.twitter.com/qjecfykBQr — Paris 2024 (@Paris2024) December 1, 2022

Рекомендуется при регистрации на сайте лотереи также регистрироваться на сайте Club Paris-2024. Тогда в случае победы в лотерее наличие аккаунта на сайте клуба позволит с большей вероятностью попасть в слот в первые четыре дня продаж, то есть тогда, когда выбор билетов и мероприятий шире.

В 15 часов по парижскому времени в день открытия регистрации для участия в розыгрыше требовалось несколько минут постоять в электронной очереди на сайте:

Электронная очередь на сайте розыгрыша временных слотов для покупки билетов. © copie d'écran

Сообщается, что через сайт лотереи будут доступны 3 млн билетов. Всего же планируется продать 13,4 млн на Олимпийские и Паралимпийские игры, и продажа будет проходить в 2023 году в три этапа — с февраля по март, с марта по май и в конце года.

В волну продаж с марта по май 2023 года лотерейная система также будет действовать, но билеты будут продаваться не пакетами, а поштучно. Дополнительной регистрации для этого розыгрыша не требуется — о желании принять участие и в нем можно заявить уже сейчас, заполняя анкету на февральскую лотерею. Именно весной в продажу поступят билеты на церемонии открытия и закрытия Игр.

Оргкомитет Paris-2024 предложит почти миллион билетов по минимальной цене 24 евро на все олимпийские виды спорта, еще часть билетов будет продаваться по цене от 50 евро. То есть минимальная стоимость пакета, который будет доступен победителям лотеери (три мероприятия по самой низкой цене на одного человека), составит 72 евро.

Для наименее защищенных слоев населения французские власти вместе с организаторами Игр введут осообые социальные билеты. В первую очередь, доступ к ним будет у молодых людей из так называемых социально приоритетных районов, лица, проживающие в удалении от места работы, волонтеры и сотрудники спортивных ассоциаций. Организационный комитет также запускает услугу солидарной продажи билетов. Она позволит болельщикам делать пожертвования, чтобы благотворительные организации также могли получить прибыль от билетов.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться